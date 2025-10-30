A XVI. kerület beköltözést korlátozó rendelete után más fővárosi kerületek is felbátorodhatnak, ha a tiltás kapcsán nem lesz nagyobb lakossági ellenérzés.
Tényleg jár 10 millió lakásfelújításra? Erről érdemes tudni, itt vannak a részletek
Az energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program jelentős előrehaladást mutat: a 108 milliárd forintos keretösszegből már mintegy 50 milliárd forintnyi igénylés és 19 milliárd forintnyi folyósítás történt. A program feltételeiben bevezetett kedvező változtatások és a keretösszeg megemelése tovább növelte az érdeklődést.
A Magyar Fejlesztési Bank igazgatója, Kasziba Levente a Portfolio megkeresésére elmondta, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt az érdeklődés az energiahatékonysági otthonfelújítási program iránt, amit a közelmúltban bevezetett kedvező módosítások és a keretösszeg emelése is elősegített.
Jelenleg két otthonfelújítási program érhető el Magyarországon. Az egyik a vidéki otthonfelújítási program, amely 2025 januárjától az 5000 fő alatti településeken biztosít akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást energetikai megkötés nélkül. A másik az energiahatékonyságot célzó otthonfelújítási program, amely 2024 júliusában indult, és 2025 októberétől még kedvezőbb feltételekkel folytatódik - tudósított a Portfolio.
Az energiahatékonysági program a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe. A támogatási konstrukció jelentősen javult: az eddigi 3+3 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel 5-5 millió forintra emelkedett, miközben az önerő-követelmény a korábbi 1 millió forintról 5%-ra (maximum 526 ezer forintra) csökkent.
A program továbbra is hőszigetelésre, nyílászárócserére, fűtési vagy melegvíz-rendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira vehető igénybe, de fontos változás, hogy a fosszilis vagy fa alapú rendszerek telepítése már nem támogatható. Alapvető elvárás maradt a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, amit energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni.
Kasziba Levente kiemelte a program legfontosabb változásait: míg korábban önállóan csak a hőszigetelés és a nyílászárócsere volt támogatható, most már a fűtési és melegvíz-rendszer korszerűsítése is önállóan finanszírozható. Emellett a használati melegvíz-rendszer korszerűsítéséhez napkollektorok telepítése, a nyílászáró-csere és hőszigetelés részeként pedig redőny és zsaluzia is finanszírozhatóvá vált.
További kedvező változás, hogy a hitel futamideje 12 évről 15 évre nőtt, így a havi törlesztőrészlet továbbra is 20-30 ezer forint között marad. A szállítói előleg maximális arányát pedig egységesen 75 százalékra emelték, kivitelezői regisztráció nélkül is.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az október 17-i adatok szerint a program 50,4 milliárd forintnyi igénylésnél, 40,3 milliárd forintnyi jóváhagyásnál és 18,8 milliárd forint folyósításnál tart. Ez utóbbi 4457 kérelem esetén jelent kifizetést, az átlagos igénylés 5,5 millió forint. Az igénylések 90%-ában a szigetelés, kétharmadában a szigetelés és nyílászárócsere együtt jelent meg.
2025 januárjában jelentős változás történt a programban: a még meg nem pályázott forrásokat az RRF helyett a kohéziós források között, a KEHOP Pluszban különítették el 73 milliárd forintos keretösszeggel, amelyből 67 milliárd forint a vidéki, 6 milliárd forint a budapesti részre jut.
Kasziba Levente szerint a program időarányosan jól halad, bár a 2014-2020 közötti időszakban futó programokhoz képest némileg alacsonyabb a lakossági érdeklődés. Ezt több tényezővel magyarázta: a lakossági programok általában lassan futnak fel, a program pontos előkészítést és adminisztrációt igényel, valamint párhuzamosan fut a vidéki otthonfelújítási program is.
Az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt az érdeklődés: a korábbi havi 200-300 helyett már 500-600 igénylést fogadnak be havonta. Az elutasítási arány is csökkent 8%-ról 4%-ra. A jelenlegi szabályok szerint 2027 március végéig lehet benyújtani az igényeket, de a szakértő szerint a jelenlegi tempó alapján reális, hogy 2027-ben elfogy a pénz a programban, ezért nem érdemes túl sokáig várni az igényléssel.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
Több mint 3 millió kutya él Magyarországon – de vajon mennyibe kerül a szeretet? A CHART by Pénzcentrum utánajárt a kutyatartás valódi árának.
A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban.
A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg.
Az Otthon Start Program szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől.
Megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő...
Idén is meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek a temetők a fővárosban. Eközben több járat is sűrűbben fog járni.
A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára.
Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély.
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot.
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás.
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók
Mikor van mindenszentek és mikor van halottak napja? Milyen szokások kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? Mutatjuk!
Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra.
Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép
Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.