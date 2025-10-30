Tényleg jár 10 millió lakásfelújításra? Erről érdemes tudni, itt vannak a részletek

Az energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program jelentős előrehaladást mutat: a 108 milliárd forintos keretösszegből már mintegy 50 milliárd forintnyi igénylés és 19 milliárd forintnyi folyósítás történt. A program feltételeiben bevezetett kedvező változtatások és a keretösszeg megemelése tovább növelte az érdeklődést.

A Magyar Fejlesztési Bank igazgatója, Kasziba Levente a Portfolio megkeresésére elmondta, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen megnőtt az érdeklődés az energiahatékonysági otthonfelújítási program iránt, amit a közelmúltban bevezetett kedvező módosítások és a keretösszeg emelése is elősegített.

Jelenleg két otthonfelújítási program érhető el Magyarországon. Az egyik a vidéki otthonfelújítási program, amely 2025 januárjától az 5000 fő alatti településeken biztosít akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást energetikai megkötés nélkül. A másik az energiahatékonyságot célzó otthonfelújítási program, amely 2024 júliusában indult, és 2025 októberétől még kedvezőbb feltételekkel folytatódik - tudósított a Portfolio.

Az energiahatékonysági program a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe. A támogatási konstrukció jelentősen javult: az eddigi 3+3 millió forintos vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel 5-5 millió forintra emelkedett, miközben az önerő-követelmény a korábbi 1 millió forintról 5%-ra (maximum 526 ezer forintra) csökkent.

A program továbbra is hőszigetelésre, nyílászárócserére, fűtési vagy melegvíz-rendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira vehető igénybe, de fontos változás, hogy a fosszilis vagy fa alapú rendszerek telepítése már nem támogatható. Alapvető elvárás maradt a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, amit energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni.

Kasziba Levente kiemelte a program legfontosabb változásait: míg korábban önállóan csak a hőszigetelés és a nyílászárócsere volt támogatható, most már a fűtési és melegvíz-rendszer korszerűsítése is önállóan finanszírozható. Emellett a használati melegvíz-rendszer korszerűsítéséhez napkollektorok telepítése, a nyílászáró-csere és hőszigetelés részeként pedig redőny és zsaluzia is finanszírozhatóvá vált.

További kedvező változás, hogy a hitel futamideje 12 évről 15 évre nőtt, így a havi törlesztőrészlet továbbra is 20-30 ezer forint között marad. A szállítói előleg maximális arányát pedig egységesen 75 százalékra emelték, kivitelezői regisztráció nélkül is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az október 17-i adatok szerint a program 50,4 milliárd forintnyi igénylésnél, 40,3 milliárd forintnyi jóváhagyásnál és 18,8 milliárd forint folyósításnál tart. Ez utóbbi 4457 kérelem esetén jelent kifizetést, az átlagos igénylés 5,5 millió forint. Az igénylések 90%-ában a szigetelés, kétharmadában a szigetelés és nyílászárócsere együtt jelent meg.

2025 januárjában jelentős változás történt a programban: a még meg nem pályázott forrásokat az RRF helyett a kohéziós források között, a KEHOP Pluszban különítették el 73 milliárd forintos keretösszeggel, amelyből 67 milliárd forint a vidéki, 6 milliárd forint a budapesti részre jut.

Kasziba Levente szerint a program időarányosan jól halad, bár a 2014-2020 közötti időszakban futó programokhoz képest némileg alacsonyabb a lakossági érdeklődés. Ezt több tényezővel magyarázta: a lakossági programok általában lassan futnak fel, a program pontos előkészítést és adminisztrációt igényel, valamint párhuzamosan fut a vidéki otthonfelújítási program is.

Az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt az érdeklődés: a korábbi havi 200-300 helyett már 500-600 igénylést fogadnak be havonta. Az elutasítási arány is csökkent 8%-ról 4%-ra. A jelenlegi szabályok szerint 2027 március végéig lehet benyújtani az igényeket, de a szakértő szerint a jelenlegi tempó alapján reális, hogy 2027-ben elfogy a pénz a programban, ezért nem érdemes túl sokáig várni az igényléssel.