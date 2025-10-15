2025. október 15. szerda Teréz
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A teenage girl logging into an online zoom class using her laptop to study from her bedroom at home.
Otthon

Túlterhelt a földhivatal: hónapokat csúsznak az Otthon Start hitelek

Pénzcentrum
2025. október 15. 07:17

A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál, ami a kérelmek feldolgozásában akár egy hónapos csúszást is eredményezhet.  

A földhivatalok nem képesek lépést tartani a megnövekedett ügyfélforgalommal, amelyet a kedvezményes lakáshitel-konstrukciók népszerűsége idézett elő - derül ki az RTL Híradó beszámolójából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nagy Zoltán ingatlanjogász a műsorban elmondta: "A beadott kérelmeket a törvényi határidőnél rendszerint egy hónappal lassabb határidővel dolgozzák fel, azaz ennyi csúszást okoz a túlterheltség." A szakember szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy az ügyintézőknek egy új informatikai rendszert kell használniuk, amelynek kezelését még most sajátítják el, és ez további fennakadásokat okoz.

A földhivatali késedelmek közvetlenül befolyásolják a hitelügyintézés folyamatát is. Az ügyfelek helyzetét súlyosbítja, hogy nem kapnak tájékoztatást arról, mikor várható kérvényük végleges elbírálása.

A Területfejlesztési Minisztérium hivatalos válaszában elismerte a fennálló problémákat. A tárca közlése szerint a rendszer finomhangolására van szükség, a jelenlegi helyzetet pedig túlmunka elrendelésével igyekeznek kezelni.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #ingatlan #ügyintézés #földhivatal #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:34
07:17
07:00
06:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 14.
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság
2025. október 14.
Életveszélyes gyerekterméket árul rengeteg webshop: így teszteld le otthon, te vettél-e belőle
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2
3 napja
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
2 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
4
2 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
5
2 hete
Brutál pusztítást végzett az Otthon Start program: három részre szakadt az ingatlanpiac
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 07:00
Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 06:31
Kitört a batáta-háború a diszkontokban: durván alá ment a Lidl árazásának az Aldi
Agrárszektor  |  2025. október 15. 06:59
Nagy előrelépés: rengeteg gazda életét megkönnyítheti, ami most történt