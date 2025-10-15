Túlterhelt a földhivatal: hónapokat csúsznak az Otthon Start hitelek

A fix 3 százalékos lakáshitel és az Otthon Start program bevezetése jelentős túlterheltséget okozott a földhivataloknál, ami a kérelmek feldolgozásában akár egy hónapos csúszást is eredményezhet.

A földhivatalok nem képesek lépést tartani a megnövekedett ügyfélforgalommal, amelyet a kedvezményes lakáshitel-konstrukciók népszerűsége idézett elő - derül ki az RTL Híradó beszámolójából.

Nagy Zoltán ingatlanjogász a műsorban elmondta: "A beadott kérelmeket a törvényi határidőnél rendszerint egy hónappal lassabb határidővel dolgozzák fel, azaz ennyi csúszást okoz a túlterheltség." A szakember szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy az ügyintézőknek egy új informatikai rendszert kell használniuk, amelynek kezelését még most sajátítják el, és ez további fennakadásokat okoz.

A földhivatali késedelmek közvetlenül befolyásolják a hitelügyintézés folyamatát is. Az ügyfelek helyzetét súlyosbítja, hogy nem kapnak tájékoztatást arról, mikor várható kérvényük végleges elbírálása.

A Területfejlesztési Minisztérium hivatalos válaszában elismerte a fennálló problémákat. A tárca közlése szerint a rendszer finomhangolására van szükség, a jelenlegi helyzetet pedig túlmunka elrendelésével igyekeznek kezelni.