Kiadták a riasztást: a fél ország elázik ma, mutatjuk, hol legyen nálad esernyő!

Főleg a déli, délnyugati vidéken kell többfelé zivatarokra számítani, helyenként erős széllel.

Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű - írja előrejelzésében a met.hu.

A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Délelőttig a tartós csapadék az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik. Később a délnyugati, déli határvidéken alakulhat ki zápor, zivatar, illetve a Tiszántúlon is számíthatunk újabb esőre, záporra.

kép: met.hu

A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő.