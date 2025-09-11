Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, elszórt eső, zápor már hajnalban is előfordulhat. Délután azonban nyugat, délnyugat felől egy nagyobb csapadéktömb hoz újabb esőt.
Kiadták a riasztást: a fél ország elázik ma, mutatjuk, hol legyen nálad esernyő!
Főleg a déli, délnyugati vidéken kell többfelé zivatarokra számítani, helyenként erős széllel.
Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű - írja előrejelzésében a met.hu.
A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Délelőttig a tartós csapadék az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik. Később a délnyugati, déli határvidéken alakulhat ki zápor, zivatar, illetve a Tiszántúlon is számíthatunk újabb esőre, záporra.
A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű. Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő.
Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
Ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását.
Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye
Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt
Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni.
Országosan az érdeklődések 57 százaléka az 50 millió forint alatti, további 34 százaléka az 50–100 millió forintos lakásokra irányult az Otthon Start Program szeptemberi indulását...
Egy otthonfelújítási támogatás jogosulatlan felvételére szakosodott bűnbanda tagjaival szemben indult eljárás.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.