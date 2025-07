Kevés országban drágultak akkorát az albérletárak, mint Magyarországon: és még nincs vége!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Európában a harmadik legnagyobb drágulást mérték a magyar albérletárakban 2010 és az idei első negyedév között – derül ki az Eurostat adataiból. Pedig még csak most jön a csúcsidőszak, hiszen a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével a következő hetekben fiatalok tömegei kezdik el keresni leendő lakóhelyüket. Budapesten kicsit talán fékezett az árak emelkedése, de így is egyértelműen drágább ma egy fővárosi albérlet, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul a kormány most bejelentett kedvezményes hitelprogramja akár ezt a piacot is felforgathatja a következő hónapokban.

Már megszokhattuk az elmúlt években, hogy az Európai Unióban Magyarországon emelkednek a legnagyobb mértékben a lakásárak, az Eurostat friss adatai szerint 2010 és 2025 első negyedéve között sem volt egyetlen ország sem, ahol nagyobb drágulást mértek volna. Az albérletárakban is a kontinens élmezőnyében van a magyar piac, csak két ország – Észtország és Litvánia – mutatott a magyarnál nagyobb növekedést a vizsgált időszakban a bérleti díjakban, annak ellenére, hogy az emelkedés üteme most éppen lassul. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az albérletárakat a következő hetekben sokan fogják a saját bőrükön érezni, hiszen július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amit követően sokan kezdenek majd el albérletet keresni. Most annak próbálunk utánajárni, mire számíthatnak az érintettek Budapesten. Általánosságban továbbra is elmondható, hogy a fővárosban elsősorban az egyetemekhez, főiskolákhoz közeli, jó közlekedési kapcsolattal rendelkező kisebb lakások a leginkább keresettek a piacon – világít rá Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője kiemelte, hogy a legnépszerűbbek a XI., a XIII., a XIV., valamint a belső kerületek (VI., VII., VIII. és IX.), a leendő diákok elsősorban ezeket a környékeket keresik. Az érdeklődők számára a jó elhelyezkedés mellett ma már egyre fontosabb a lakás állapota, egy felújított vagy újépítésű lakást sokkal könnyebb kiadni, még magasabb áron is. Idén talán kicsit kedvezőbb feltételekkel kereshetnek albérletet az egyetemisták, mivel csökkent az áremelkedés dinamikája – emelte ki Kurecskó József, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője. Hozzátette, hogy az utóbbi hónapokban az albérletárak már inkább csak stagnáltak, az egy évvel korábbihoz képest pedig az inflációt alig meghaladó mértékben emelkedtek. Ezt a tendenciát jelzi az is, hogy míg – a bérleti díjaknál gyorsabban emelkedő lakásáraknak köszönhetően –az előző években jellemzően 4,5-5%-os hozammal lehetett lakást bérbe adni, mostanra ez már 4% környékére, vagy az alá csökkent. A régióvezető szerint nyáron a megnövekedett kereslet eredményeként mindig emelkednek valamelyest a bérleti díjak, főleg az egyetemek környékén. Ugyanakkor szintén jó hír lehet a diákok számára, hogy bővült a kínálat, sok az üres lakás, így akár a tavalyi árszintek környékén is lehet találni kiadó ingatlant. Jelenleg a budapesti albérletárak 160-180 ezer forinttól indulnak, de bőven vannak 300 ezer forint körüli havi bérleti díjak is a fővárosban, még a kis lakások között is – hangsúlyozta Kurecskó József. A KSH és az Ingatlan.com lakbérindexe alapján a tavalyi első fél évben 250 ezer forint volt az átlagos albérleti díj Budapesten, azóta JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) idén májusban éves alapon további 7%-os áremelkedés volt tapasztalható, így most valahol 270 ezer forint környékén lehet ez az átlag. Érdekesség, hogy a legnagyobb, 9,7%-os áremelkedést a pesti külső kerületekben tapasztalták az utóbbi egy évben, miközben a pesti belső kerületekben 7,7%-os volt a drágulás. A budai kerületekben átlagon aluli, 4,8-6,5%-os áremelkedés volt az utóbbi egy évben, elhelyezkedéstől függően. A szakértő szerint, ha valaki megrettenne a nyári áremelkedéstől, annak a szeptember-október még ideális lehet az albérletkeresésre, bár azzal azt is kockáztatja, hogy a legjobb lakások már elkelnek a piacról. Külön megbolygathatja a piacot a kormány nemrég bejelentett 3%-os kedvezményes hitelkonstrukciója, mellyel a fiatalok első lakáshoz jutását támogatnák. A legfeljebb 50 millió forintos hitelt szeptembertől lehet felvenni, vagyis a most albérletet kereső egyetemistáknak az már késő lehet, ugyanakkor a kedvezményes kamatozás miatt a hitel törlesztőrészlete akár alacsonyabb is lehet, mint az albérletek ára, így egyre többen mozdulhatnak el a bérlés felől a vásárlás irányába, ha rendelkeznek a szükséges 10%-os önerővel. Az első lakásukat vásárlókat célzó új hitelkonstrukció pedig pont az albérletpiacon is leginkább fókuszban lévő kisebb lakások iránt élénkítheti a keresletet. A szeptemberben induló Otthon Start konstrukció kapcsán egyelőre becsülni is nehéz, hányan élnek majd a kedvezményes hitellehetőséggel, de az biztos, hogy a következő hónapokban a lakáspiac minden területére hatással lesz majd az intézkedés.

Címlapkép: Getty Images

