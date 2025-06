Sorra épülnek az új magyar lakások: most itt van belőlük a legtöbb

Negyedévente 2,5 százalékos, éves szinten valamivel tíz százalék fölötti áremelkedés az irányadó a vidéki új építésű lakások piacán – derült ki az egyik ingatlancég legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint a megyei jogú városok közül Érden, Szegeden és Győrben lehet a legdrágábban újépítésű ingatlanhoz jutni.

Az Otthon Centrum legfrissebb elemzésében azt írja, hogy a megyei jogú városokban az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,18 millió forint volt a második negyedévben: ez az előző negyedévhez képest 2,5 százalékkal magasabb átlagár, míg éves összevetésben 11 százalékos áremelkedésnek felel meg – ismertette az új építésű vidéki lakáspiacot összegző felmérést Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

A szakember azt is elmondta, hogy az áremelkedést továbbra is az új projektek magasabb hirdetési ára hajtja, de az is kiderült, hogy néhány fejlesztő – elsősorban a régióközpontokban – a korábban elindított projektekben is árat emelt, ami egyébként bevett gyakorlat, hiszen az induló projekteket bevezető árakkal indítják és ahogy előre halad az értékesítés, fokozatosan növelt áron hirdetik a lakásokat.

A városok közötti ársorrendben Érd visszavette a vezető helyet 1,37 millió forintos átlagos négyzetméterárral. A sokáig listavezető Debrecen minimális különbséggel, de visszacsúszott a negyedik helyre, 1,24 milliós négyzetméterárral, ugyanis Szeged és Győr 1,25 milliós átlagárral megelőzte a legnagyobb vidéki várost. A városok között minimális különbség alakult ki a kínálati árakban, hiszen a fent felsoroltak és a legolcsóbb Baja és Miskolc kivételével a többi megyei jogú városban átlagosan 900 ezer és 1 millió forint között kínálták az új építésű lakások négyzetméterét.

Az Otthon Centrum az év második negyedévében végzett felmérése alapján a 25 megyei jogú városban 274 projektben 6650 lakás épül, míg a kínált lakások négyzetméterára átlagosan 1,18 millió forint négyzetméterenként. A projektek száma 2,2 százalékkal, a lakások száma pedig 5,7 százalékkal múlta felül az előző negyedévit. A legtöbb projekt továbbra is Debrecenben épül (52 darab), amelyet Szeged (37) és Győr (27) követ. Mögöttük a százezer főnél népesebb városok következnek, Székesfehérvár és Nyíregyháza – a sorból Miskolc lóg ki, mindössze 7 projekttel.

A kisebb városokban azonban ennél jóval kevesebb projekt kivitelezése kezdődött el az elmúlt időszakban, de itt is akad kivétel: Szombathely 15, Zalaegerszeg 14 projekttel emelkedett ki, míg a lista végét Esztergom zárta, ahol mindössze egy kisebb lakásszámú beruházás van folyamatban, míg Békéscsabán, Dunaújvárosban, Hódmezővásárhelyen és Salgótarjánban továbbra sincs aktív beruházás.

Az épülő lakások számát Debrecen vezeti (1300 lakás), majd Szeged (1000) és Győr (majdnem 800) a következő. Vagyis a projektek és lakások száma alapján összeállított listák élén ugyanaz a három város végzett.

Említést érdemel még, hogy a második negyedévben 36 projektben 754 lakás építését kezdték el, amelyből 27 projekt 615 lakásának a hirdetése is megjelent a piacon. Ugyan a többi beruházás kivitelezése is elkezdődött már, de a fejlesztő egyelőre kivár a hirdetéssel, értékesítéssel. Az elmúlt negyedévben Debrecenben indult el a legtöbb, összesen nyolc projekt.