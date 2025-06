Nagyon leadták lakásigényeiket a magyarok: már tényleg nem fér bele más?

Az 50 millió forint alatti, legfeljebb kisebb felújítást igénylő ingatlanok a legnépszerűbbek a vásárlást tervező magyar lakosság körében, akiknek közel a fele legfeljebb 20 millió forint önerővel rendelkezik – derül ki a CIB Bank megbízásából végzett felmérésből, amelyből az a trend is kirajzolódik, hogy sokan szeretnének városból kistelepülésre költözni.

A lakosság 11%-a tervez idén ingatlanvásárlást (további 5% gondolkodik azon, hogy belevágjon), közülük a legtöbben (66%) saját otthonnak keresnek lakást vagy házat. A második legnépszerűbb cél a befektetés (rövid vagy hosszú távú kiadás,16%). Nyaralót, hétvégi házat, hobbitelket az érdeklődők 8%-a szeretne, és csak ezt követi a gyerekeknek szánt lakóhely keresése, mindössze 4%-kal, derül ki a CIB Bank megbízásából végzett friss reprezentatív felmérésből.

A legnépszerűbbek a falvakban (24%), a fővárosban (22%) és a megyeszékhelyeken, nagyobb városokban (20%) található ingatlanok, az agglomeráció és a kisvárosok csak ezután következnek a sorban (16 illetve12%-kal). Mindössze az érdeklődők 2%-a keresgél az országhatárokon kívül.

Ami az új otthon állapotát illeti, a szakemberhiány és a költségek megugrása érezteti a hatását: a többség az azonnal (48%) vagy legfeljebb kisebb felújítás után költözhető (46%) opciót preferálja, mindössze az érdeklődők negyede válaszolta azt, hogy teljesen felújítandó épület is szóba jöhet. Új építésű ingatlant a vásárlást tervezők 19%-a választana. Míg az azonnal költözhető típus elsősorban a nők preferenciája (58% a férfiak 36%-ával szemben), addig az új lakások és a teljesen felújítandók inkább a férfiak számára vonzók (28% illetve 65% a nők 13 % illetve 33%-ával szemben).

Ami az ingatlanok értékét illeti, a legtöbben maximum 50 millió forintig keresgélnek (35% 20 millióig, 45% pedig 20–50 millió forint között), efölött csak kevesen. Az érdeklődők alig több mint tizedének fér bele az akár 100 millió forintos vételár, és mindössze 2% válaszolta, hogy ennél többet is ki tudna fizetni. A felmérésből kirajzolódó érdekes tendencia, hogy bár a többség a jelenlegi lakóhelyével azonos településtípus ingatlanjai iránt érdeklődik, viszonylag sokan szeretnének a városokból falvakba költözni: a (bármilyen méretű) városban élő ingatlankeresők 18%-a kifejezetten a kistelepülések házai iránt érdeklődik.

A kiválasztott ingatlan vételárát a vásárlók 40%-a tudja teljes egészében saját erőből kifizetni, míg a vevők 13%-a saját forrásai mellett hitelt is igényel, 9% pedig saját forrást, hitelt és állami támogatást is felhasznál. További érdekesség, hogy az emberek több mint tizede (12%) családi, baráti kölcsönt is igénybe vesz a vásárláshoz. A lakásvásárláson gondolkodók majdnem fele (44%) 20 millió forintnál kisebb önerővel rendelkezik, harmaduk pedig 20–50 millióval. Ennél nagyobb saját forrást csak a vásárlók egytizede tud előteremteni.

Ha ingatlanvásárlási terveink vannak, fontos, hogy járjunk utána, hogy jogosultak vagyunk-e valamilyen vissza nem térítendő állami támogatásra, esetleg kedvezményes kamatozású hitelre. Egy felkészült banki tanácsadó segíthet, hogy a legkedvezőbb konstrukcióban vásároljunk ingatlant, a gondosan kialakított, megfelelően kezelt megtakarítási portfólió pedig abban, hogy minél nagyobb legyen az önerőnk

– hívja fel a figyelmet Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője.