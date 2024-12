Évszázados tévhit dőlt meg: tényleg hiányoznak a magyarokból a boldogságért felelős genetikai tényezők?

A boldogság a pszichológia szemszögéből nehezen definiálható, mivel összetett és szubjektív fogalom. Az élettel való elégedettség és az élet értelmességének érzése kulcsfontosságú elemei a boldogság általános megközelítésének. A genetikai tényezőktől kezdve a társas kapcsolatokon át a környezeti hatásokig számos aspektus befolyásolja, miközben az egyéni szokások és a hála gyakorlása is hozzájárulhat a boldogság hosszú távú fenntartásához. Az emberek különböző technikákkal és megközelítésekkel alakíthatják ki pozitív életszemléletüket, de a boldogság inkább pillanatok összessége, semmint állandó állapot. A boldogságról pszichológiai megközelítésben Michaletzky Luca, pszichológus beszélt. Az interjú végén megtalálhatod a Pénzcentrum 2024-es nagy Boldogságtesztjét, mely kitöltésével te is megoszthatod, hogy érzed magad a bőrödben.

Pénzcentrum: Hogyan definiálható a boldogság a pszichológia szemszögéből?

Michaletzky Luca: A boldogság nehezen definiálható, ahány pszichológiai irányzat, annyi elmélet van arról, mitől is leszünk boldogok és ez hogyan mérhető és érhető el. Talán az élettel való elégedettség, illetve az értelmes élet azok a kifejezések, amik által közelebb kerülhetünk egy általános „boldogság” koncepcióhoz.

Mennyire befolyásolja a genetika a boldogságunk szintjét?

A boldogságnak vannak endogén (belső) és exogén (külső) tényezői is. Az endogén faktorok közé tartozik a genetika is, ami valóban befolyásolja a boldogságunkat, ikerkutatások szerint kb 35-50%-ban! Viszont nem egyetlen „boldogság-gén” felelős ezért, hanem úgy tűnik, hogy több gén együttes hatásán múlik ez, amik többek között az érzelmekért és hangulatért felelős agyi területek és hormonok kontrollálásában játszanak szerepet.

EZ IS ÉRDEKELHET Végre kiderült, miért a magyar az egyik legboldogtalanabb nemzet a világon A boldogság nemcsak egyéni érzés, hanem mély társadalmi összefüggések, mint a családi kapcsolatok, a pénzügyi stabilitás és a társadalmi egyenlőtlenségek határozzák meg.

Milyen szerepet játszanak a környezeti tényezők, például a kapcsolatok vagy a gazdasági helyzet, a boldogságban?

Számos kutatás bizonyította, hogy boldogabbak azok az emberek, akiknek jobbak a szociális kapcsolataik: akiknek családjuk, baráti körük van, illetve általában a kutatások azt is megmutatják, hogy a párkapcsolatban élők boldogabbak az egyedül élőknél. A szeretteinkkel eltöltött minőségi idő is hozzájárul az élettel való elégedettségünkhöz.

Ezenkívül nemcsak a popzenében, de a pszichológiai és gazdasági tanulmányokban is visszatérő gondolat, hogy vajon vásárolhatunk-e pénzen boldogságot, szeretetet. Egy korábbi, széles körben elterjedt, 2010-es kutatás szerint egy bizonyos pontig igen, ha több pénzt keresünk, boldogabbak leszünk, majd egy bizonyos, egyébként közepes szintű jövedelem felett már a jövedelem növekedése nem növeli tovább boldogságunkat. Azonban egy újabb, 2023-as amerikai kutatás cáfolja ezt, ami szerint évi 100.000$-os jövedelem alatt valóban a kevesebbet keresők boldogtalanabbak, azonban efelett a limit felett is folytatódik a boldogság emelkedése, az emberek kb 80%-ánál. A maradék 20%, aki ilyen jövedelem mellett is boldogtalan, nem lesz boldogabb ennél magasabb jövedelemmel sem.

Miért van az, hogy egyes emberek látszólag könnyebben boldogok, mint mások?

Szerintem ez becsapós kérdés. Hogy értjük azt, hogy „látszólag” könnyebben boldogok? Mert ha például a közösségi média jelenlétet vesszük alapul a boldogság megítélésében, nagyon csalóka képet kaphatunk.

A gondosan megkomponált online képek és videók nagyon keveset árulnak el arról, az illető valójában mennyire boldog, mennyire elégedett az életével, éppen ezért mindenkit arra kérek a saját mentális egészsége érdekében, hogy ne méregesse az influenszerek boldogságszintjét a sajátjához!!!

Milyen szokások vagy tevékenységek járulnak hozzá a hosszú távú boldogsághoz?

Az biztos, hogy fizikai egészség, testi jóllét szoros kapcsolatban áll a mentális jólléttel, ezért érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a prevencióra, az egészség megőrzését támogató életmódot kialakítani és szűrővizsgálatokkal ügyelni egészségünkre. Emellett az emberi kapcsolataink ápolása, a szeretteinkkel töltött minőségi idő is fontos eleme a hosszú távú boldogságnak. Ide illeszteném még a természetkapcsolatunk mélyítését is: minél több szabadban töltött idő, kapcsolódás a több-mint-emberi világhoz, azaz élőlénytársainkhoz, a természet ciklikusságához segít a feltöltődésben és a valahova tartozás érzését is erősíti. Új kutatások igazolják, hogy a természetben töltött idő, pl. egy erdőfürdőzés, természetkapcsolati séta hasonló mértékben van ránk pihentető, feltöltő hatással, mint egy baráti találkozó – azaz mint a pozitív emberi kapcsolatok hatása.

Segít az élettel való elégedettségben az is, ha saját magunktól sem idegenedünk el: odafigyelünk szükségleteinkre, igényeinkre. Ezáltal valódi értékeink mentén alakíthatjuk ki mindennapjainkat, amitől értelmesnek, értékesnek érezzük életünket, de segít abban is, hogy meghúzzuk határainkat és ne égjünk ki a krónikus stressz, túlterheltség és regeneráció hiánya miatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hogyan hat a hála gyakorlása a boldogság szintjére?

Ha rendszeresen gyakoroljuk a hálát, az segít a pozitív érzésekért felelős hormonok felszabadításában, végső soron segít agyunkat áthuzalozni egy optimistább, pozitívabb irányba. Mindenképp bátorítandó, hogy rendszeresen éljük meg a hála érzését, mert segíti mentális egészségünk fenntartását – de a hálanaplózás sem mindenható csodaszer.

A boldogság állandó állapot lehet, vagy inkább pillanatokból áll?

A boldogság – ha ezt a kifejezést használjuk – biztosan nem jelenti azt, hogy az életünk maradéktalanul kényelmes, kellemes, örömteli. Ha a boldogság alatt az élettel való elégedettséget, értelmes életet értjük, akkor ez lehet egy állandó állapot, mert ha időnként szembesülünk is konfliktusokkal, krízisekkel, negatív érzelmekkel, később akkor is megtaláljuk ezeknek a helyét és értelmét – rá tudunk ismerni, miért lehetett arra szükség abban a pillanatban, mit tudunk belőle tovább vinni vagy elengedni.

Milyen technikák segíthetnek a negatív gondolatok kezelésében és a pozitív életszemlélet kialakításában?

Mindenképpen ajánlom, hogy forduljon pszichológushoz, kezdjen el pszichológiai tanácsadásra vagy akár pszichoterápiára járni. Ha egyéni formában nem engedheti meg magának, nézzen körül csoportos tanácsadások között, amik sokkal elérhetőbb áron is vannak.

Ezekben a terápiás kapcsolatokban nem „tanácsot” fog kapni, hogyan tapasztalja meg a boldogságot, és bár technikákat tanulhat a negatív gondolatok kezelésére vagy a pozitív életszemlélet kialakítására, nem ez a lényeg, hanem maga a kapcsolat.

Hogy megtapasztalhat a kliens egy olyan teret, ahol megtartják őt a negatív érzéseivel, gondolataival együtt is, ahol nem „kell” boldognak/sikeresnek/vidámnak lennie, egyszerűen önmaga lehet, kifejezheti, ami éppen benne van, és megtapasztalhatja mindezekkel együtt is az elfogadást, szeretetet; és emellett az egészséges határhúzást is megtanulhatja. Tehát megélhet és elsajátíthat egy érett, felnőtt kapcsolódási formát.