Átlagmagyarok kaszálhatnak óriási a jövőben Dubajban: azért nem semmi, hogy ezt meglépik

Hírek szerint a közeljövőben mérsékelheti az Egyesült Arab Emírségek kormányzata azt a limitet, amellyel tartózkodási engedélyt is kaphatnak a Dubajban ingatlant vásárló külföldiek. A jelenlegi 750 ezer helyett 400 ezer dirham, mintegy 45 millió forint lehet a belépési minimum, ami jelentősen megdobhatja a Perzsa-öböl partján épülő ingatlanok iránti így is erőteljes magyar érdeklődést és vásárlási kedvet.

Egy ilyen intézkedés nagy mértékben katalizálhatja a bevándorlást Dubajba, ahol a cégek keresik a képzett munkaerőt. Ázsiából nagy számban érkeznek kétkezi munkások, de a vállalkozó szellemű európaiaknak nagy lehetőségeket tartogat a térség, mert dübörög a gazdaság, 2024-ben 4 százalékkal nőtt a GDP, a kormányzat támogató környezetet teremt, az áfa 5 százalék, emellett csak a 9 százalékos profitadó terheli a bevételeket, a 100 ezer dollárt meghaladó részre. Ezért is fektet egyre több magyar dubaji ingatlanba, ami elsősorban nem lakhatási lehetőség jelent, hanem hosszú távú üzletet és biztosítja a kint tartózkodást - írja közleményében a Livin’ Experts

Új vásárlói réteg a piacon

„Néhány éve az itt ingatlant vásárlók valóban „csak” ingatlant vettek, most az alacsonyabb értékű lakások vásárlásával a céljuk az is, hogy vízumot szerezzenek” – magyarázza Bencsik Tamás, a Livin’ Experts ügyvezető-társtulajdonosa. „Turistaként a schengeni országokból érkezők 180 napon belül, legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak Dubajban”.

A szakember elmondta azt is, hogy már nemcsak a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek fordulnak az Egyesült Arab Emírségek felé, hiszen az árak a középosztálybeli magyarok számára is bőven elérhető közelségbe kerültek.

„Korábban azok a magyarok vásároltak itt ingatlant, akik több 100 milliós nagyságrendben gondolkodtak, most már azok is jönnek, akik eladtak otthon egy 40-50-60 milliós lakást és a pénzt itt akarják befektetni” - tette hozzá a szakértő. „Sőt, aki igazolt jövedelemmel rendelkezik Magyarországon, Dubajban is hitelképes a kiszemelt ingatlan vételárának 50 százalékig, vannak hitelintézetek, amelyek speciálisan külföldiek ingatlanügyleteit finanszírozzák.”

A szakember az eddigi tapasztalatai alapján a magyar vásárlók három fő csoportra oszthatók:

A befektetők (60%), aki közül sokan soha nem is jártak Dubajban, csupán az ingatlanpiac lehetőségei miatt döntenek a vásárlás mellett. Ők általában hosszú távú hozamot keresnek, és nem feltétlenül saját használatra vásárolnak. A nyaralót vásárlók (30%), akik rendszeresen látogatják Dubajt, évente többször is eltöltenek itt néhány hetet, a fennmaradó időszakban pedig kiadják az ingatlanjukat, így extra bevételhez jutnak. És vannak a kiöltözők (10%), ők a következő 2-3 évben Dubajba tervezik áthelyezni az életüket, a vállalkozásukat, ezért kész ingatlant vagy új építésű projektet keresnek.

Bencsik Tamás beszámolt arról is, hogy a Covid-válság okozta visszaesését követen, 2021 óta meredeken emelkedik az ingatlaneladások száma a térségben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy irodájukban a magyar ügyfelekkel kötött üzletek aránya 2024-ben 430 százalékkal nőtt 2023-hoz képest.

Sztereotípia, hogy csak luxuslakás épül Dubajban

A térség ingatlanpiaca nem egységes. Míg Magyarországon – különösen a fővárosban – az ingatlanpiac viszonylag homogén, Dubaj egy tudatosan megtervezett város, a különböző városrészei eltérő fejlődési szakaszban vannak, a lakások elhelyezkedése pedig nagymértékben meghatározza a lehetséges hozamokat.

„A magyarok jellemzően alacsonyabb értékű ingatlanokat vásárolnak, de a tengerparti lakásokat keresik a leginkább, töretlen a pálmasziget és a Dubai Marina sikere” – mondja Bencsik Tamás. „Azonban, ha a vásárlók nyitottak, megfogadják a tanácsunkat és elsősorban a hozamot, az értéknövekedést tartják szem előtt, nem biztos, hogy a Marina vagy a Downtown lesz számukra a legjobb választás. Egy olyan városrészben, amely még a fejlődés elején tart, jelentős kedvezménnyel lehet ingatlant vásárolni, elsősorban a tervező asztalról” – fogalmazott.

A szakértő Dubaj sajátosságai között említette azt is, hogy mielőtt egy ingatlanfejlesztési projekt elindulna, az infrastruktúra már kiépül. Azonban az iskolák, kórházak, bevásárlóközpontok és egyéb szolgáltatások sok esetben csak később, az első lakók beköltözése után készülnek el. Emiatt ezeken a területeken érdemes 5-8 év távlatában gondolkodni, hiszen ez idő alatt egy teljesen új városrész képes kinőni a semmiből.

Határ a csillagos ég

A dubaji ingatlanárak rendkívül széles skálán mozognak. 45 millió forintért egy stúdiólakás már elérhető, de az általában fél órás autóútra van a tengerparttól.

„A legkelendőbbek a medencés garzonok, jellemzően 75 millió forint körüli indulási árral, de értékelhető tengerparti ingatlant 1,5 millió dirham alatt (ez már bőven 100 millió forint feletti árat jelent) nem nagyon lehet vásárolni, a határ pedig a csillagos ég” - árulja el Bencsik Tamás.