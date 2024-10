Ennyit kell keresni ahhoz, hogy kimaxolja valaki a dupla családi adókedvezményt 2026-tól

Bruttó 239 ezer forintos fizetés kell majd ahhoz, hogy 2026-ban a két gyermekre a mostani 40 ezer forint helyett az akkori 80 ezer forintos nettó családi adókedvezményt havonta igénybe tudják venni a szülők.

Mint arról beszámoltunk, 21 pontos gazdasági programot hirdetett a kabinet, amelyben több célkitűzés is szerepel. Ezek közül az egyik a családi adókedvezményhez kapcsolódik: két lépcsőben, 2025. július 1-jei és 2026. január 1-jei emeléssel a kétszeresére növelik a gyermekek után járó adókedvezményt - derült ki a családi adókedvezmény módosításáról szóló jogszabálytervezetből.

A Portfolio Budapest Economic Forum konferencián Varga Mihály arról is beszélt, hogy pontosan mennyit szán a kormány ennek a teljesítésére. A pénzügyminiszter szerint jövőre 200 milliárd forint lehet a költségvetési hatása a gyermekek után járó adókedvezmény növelésének (de lesznek egyéb adóváltozások is). Így nem nehéz kiszámolni, hogy 2026-tól mindez már 400 milliárdos mínusz tétel lehet a költségvetésben.

A legtöbben persze most inkább azt számolgatják, nekik mennyi pluszt is jelent az családi adókedvezmény emelése, mennyi üti majd havi szinten a markukat 2025-től (illetve majd 2026-tól). Nos, egy lelkes szakmabeli gyorsan ki is számolta, hogyan lehet kimaxolni az új adószabályok szerint a családi pótlék összegét, és az eredményt TikTok-on is megosztotta:

Bruttó 239 ezer forintos fizetés kell ahhoz, hogy 2026-ban a két gyermekre a mostani 40 ezer forint helyett az akkori 80 ezer forintos nettó adókedvezményt havonta igénybe tudják venni a szülők

- hangzik el a Tanuljunk Számvitelt TikTok csatornán. Íme:

Mint a videóban is hallható, összesen 33,5 százalékot vonnak le a fizetésből (15 százalék személyi jövedelemadót és 18,5 százalék tb-járulékot), és ennek a terhére vehető igénybe a családi adóalap és járulékkedvezmény.

Ám remélhetőleg egy négyfős család, főleg 2026-ban nem ennyi hivatalos bérből él majd



- teszi hozzá a videóban.