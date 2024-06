Fontos részlet derült ki a felújítási támogatásról: itt a lista, amiről mindenkinek tudnia kell

A mai naptól már elérhető az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. honlapján az Otthonfelújítási Program keretében támogatott építési termékek, valamint hő- és melegvíztermelő berendezések listája.

Jövő hétfőtől, július 1-jétől nyújtható be kölcsönkérelem az Otthonfelújítási Programra az MFB Pont Plusz lakossági hálózat bankfiókjaiban. A program keretében a kormány kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával segíti az 1990 vége előtt használatbavételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését. A pályázat fő eredményfeltétele, hogy a 30 százalékos primer energiamegtakarítást mindenképp szükséges elérni - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az Otthonfelújítási Programban támogatott beruházásokhoz használható kulcstermékeket az ÉMI Nkft. környezeti minősítése során minél jobb értéket elérő építőanyagok alkotják. Az adatbázisban megtalálhatók továbbá azon hőszigetelők, nyílászárók, illetve hő- és melegvíztermelő berendezések, amelyek a vonatkozó európai uniós jogszabályok szerinti megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek. Fontos, hogy csak az ezen a listán szereplő termékek közül választhatnak az igénylők, amennyiben részt kívánnak venni a programban. Így biztosított, hogy a felújítások során olyan építési termékek és berendezések kerüljenek beépítésre, amelyek a családokat hosszú távon és biztonságosan szolgálják, valamint hozzájárulnak az épületek energiahatékony üzemeltetéséhez, a fenntarthatósági célok eléréséhez is.

A program társadalmi egyeztetése során bekerült a támogatható tevékenységek közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, valamint a műanyag mellett a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése, és a kőzetgyapot hőszigetelés is a támogatott építési anyagok közé került. A felhasználható kulcstermékek listája önkéntes gyártói adatszolgáltatáson és nyilvánosan közzétett adatokon alapul, így folyamatosan bővül. Az európai uniós forrásból biztosított, 108 milliárd forintos keretösszegből a becslések szerint mintegy 20 ezer lakóépületen valósulhatnak meg fejlesztések, amelyek jelentősen csökkentik a támogatott családok energiafelhasználását. A végső kedvezményezettek így még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből, és az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti az ellátás biztonságát, mérsékli az energiaszektor környezetterhelését, valamint hozzájárul a klímavállalások teljesítéséhez is. Az otthonfelújítási program továbbá közel 130 milliárd forintnyi megrendelésállományt generálhat az építőiparban és építőanyag-kereskedelemben, ezzel hozzájárul a gazdasági növekedés újraindításához is.

A kulcstermékek listája az ofp.emi.hu weboldalon elérhető. A programról további információk a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. honlapján találhatók.