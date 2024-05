Milliós négyzetméteráron kelnek el a luxuspanelek Budapesten: durva, ami a slágerlakótelepeken megy

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Van már olyan budapesti lakótelep, ahol az átlagos négyzetméterár átlépte az 1 millió forintot, sőt, a kisebb, de jó lokációjú lakások 1,1 milliós négyzetméteráron is elkelnek. A Pénzcentrum körképéből kiderült: a legtöbben a III. és a XV. kerületben vásárolnak panellakást. A négyzetméterárak a tapasztalatok szerint drasztikusan emelkedtek 2024-ben, a Duna House szerint például az év elejétől tapasztalt ingatlanpiaci fellendülés a panellakások négyzetméteráraira is kihatott, Budapesten 8 százalékkal emelkedtek az áltagos négyzetméterárak. Az OTP Ingatlanpont kiemelte: bár a forgalom csökkent, az áremelkedés a lakótelepi lakások esetében is folytatódott. Az Otthon Centrum pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ahol tégla- és panellakás is van egymás közelében, jellemzően 20 százalékkal olcsóbb a panel.

Jelenleg is erős a kereslet a megfizethetőbbnek számító panelek iránt a fővárosban. A Duna House Barométer áprilisi adatai szerint a leggyorsabban, közel 3 hónap alatt a vidéki területeken található panellakások cseréltek gazdát, azonban a házgyári lakások értékesítéséhez a fővárosban akár 3,6 hónapra is szükség lehet - mondta a Pénzcentrumnak Benedikt Károly, a cég PR és elemzési vezetője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hozzátette, tovább húzódik ugyanakkor országszerte a téglaépítésű ingatlanok értékesítése. A legtöbb időre, 4,6 hónapra a budai oldalon található lakások értékesítéséhez volt szükség, a pesti kerületekben és a belvárosban, valamint a keleti és nyugati országrészben közel 4 hónap kellett az üzletzáráshoz. A fővárosban a tavalyi, ingatlanpiaci szempontból gyenge év során átlagosan 701 ezer forintos négyzetméteráron lehetett házgyári lakáshoz jutni, az ingatlanvásárlásra fordított átlagos összeg 37,8 millió forint volt, amelyért 54 négyzetméteres otthonnal gazdagodhattak az ügyfelek. Ezzel szemben a 2024-es év elejétől tapasztalt ingatlanpiaci fellendülés a panellakások négyzetméteráraira is kihatott, itt 8%-kal, megközelítőleg 760 ezer forintra emelkedett az ilyen lakások négyzetméteréért fizetett átlag. Ezzel szemben az általánosan kelendőbbnek tekinthető fővárosi téglaépítésű lakásokra költött átlagos négyzetméterár mindössze 2%-kal, a tavalyi 970 ezer forintos átlagról, 992 ezer Ft/m2-re emelkedett - magyarázta az árak kapcsán Benedikt Károly, aki ismertette, hogy a barométerük idei első negyedéves számában megtalálható panelárindex változásán is látható, hogy a panellakások esetében jelentősen megugrottak az árak a rezsivédett címke hatására: 2023. I. negyedévében azonban számottevő áresést jelzett a mutató, amelyhez viszonyítva fokozatosan nőttek a panelek négyzetméterárai, de az utolsó negyedéves emelkedéssel sem éri el a mindenkori rekordnak számító, 2022. III. negyedévében mért 335 pontot az index, 2024. I. negyedévében 332 ponton áll. A téglaépítésű lakások esetében csekélyebb változás ment végbe az elmúlt negyedévek során, azonban az otthonteremtési támogatások, valamint a kedvező hitelkamatok az idei évben további áremelkedést hozhatnak - emelte ki.

A panellakások kapcsán az Otthon Centrum szakértői arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a legolcsóbb, így a legszélesebb körben elérhető ingatlantípus. Bár minimális visszaesés tapasztalható, de az első lakást keresők, idősek és kevésbé tehetősek között népszerűsége továbbra is töretlen. Az idei év első négy hónapjában átlag 92 nap alatt keltek el a panellakások. Legrövidebb idő alatt a külső pesti kerületekben 81 nap alatt, leghosszabb idő alatt pedig a kisvárosokban 130 nap alatt. A legtöbb településtípus esetében, ahol van ilyen típusú ingatlan (jellemzően városok) három hónap körüli értékesítési idők fordultak elő - ismertették hozzátéve, hogy a panellakások rövidebb idő alatt kelnek el, mint a téglalakások (115 napos átlag) és a használt házak (188 napos átlag). Országos átlagban négyzetméterenként 669 ezer forintért keltek el a panellakások az idei év első négy hónapjában. A belső pesti kerületekben 892 ezer, a budai kerületekben 860 ezer forint volt az átlag. A régió központokban 609 ezer forint, de a kisebb városokban csak 441 ezer forint volt az elmúlt időszakban az átlagos négyzetméterár. Ott, ahol tégla és panel is van egymás közelében jellemzően 20%-kal olcsóbb a panel a téglalakáshoz viszonyítva - magyarázta az OC. Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint a forgalom visszaesése a hazai lakáspiac minden szegmensében, így a panellakások esetében is éreztette hatását, azonban a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a panellakások kevésbé kedvező piaci viszonyok esetén is vonzóak tudnak maradni, mivel számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Jellemzően kisebb alapterületűek, kedvező elrendezésűek és rezsiköltségük alacsonyabb, e mellett általában a lakótelepek elhelyezkedésük miatt jó infrastrukturális ellátottsággal is rendelkeznek - közölték kérdésünkre. Bár a forgalom csökkent, az áremelkedés a lakótelepi lakások esetében is folytatódott és mára az átlagos négyzetméteráruk meghaladja országosan az 540 ezer, a fővárosban pedig a 740 ezer forintot - tették hozzá. Ezek a slágerlakótelepek A NAV adatai alapján, az elmúlt évben a legnagyobb (nem csak panel) lakótelepi forgalmat Budapesten a III. kerületben bonyolították le, ezt követik

a XIV.,

XI.,

X.,

Vidéken pedig az Ingatlanpont szerint Miskolc,

Dunaújváros,

Pécs,

Győr,

Székesfehérvár volt a sorrend. Az Otthon Centrum a legtöbb lakótelepi lakást Újpalotán adta el átlag 760 ezer forintért melyet Kispesti lakótelep 693 ezer forinttal követett. A Duna House ügyfelei körében az idei évben a XV. kerületi lokációval rendelkező panellakásokra volt a legintenzívebb kereslet, itt érhetőek el ugyanis a legkedvezőbb, 665 ezer Ft/m2 áron a lakótelepi lakások. Az ingatlanközvetítő szakembereinek közreműködésével értékesített panelek 17%-a található ebben a kerületben. Előszeretettel vásárolták idén a XIX. kerületi és a IV. kerületi házgyári lakásokat is, az eladott lakások 12-12%-a tartozott ide. Ezeken a területeken 731-749 ezer Ft/m2 közötti az átlagos négyzetméterár. Kedvelt lokációnak számít még Ó- és Újbuda is, ahol a vevők 10-10%-a szerződött panellakásra, de már drágább, 810-917 ezer Ft/m2 közötti átlagos áron - sorolta Benedikt Károly. Komoly pénzért kelnek el itt a lakások Benedikt Károly szerint a 2023-as év rekordere vételár szempontjából egy XIII. kerületi, Vizafogó területén található, 72 négyzetméteres, erkélyes, jó állapotú panellakás volt, amelyhez 67,2 millió forintért juthatott hozzá az új tulajdonos. Négyzetméterár tekintetében azonban egy III. kerületi, jó állapotú, 27 négyzetméteres kislakás vitte a prímet, amelyért 1,1 millió forintot kapott négyzetméterenként az eladó. Az idei év első négy hónapjának értékesítési adatai alapján egy nagyon jó állapotú, 73 négyzetméteres, szintén III. kerületi házgyári lakásért adtak a legtöbbet, 68 millió forintot, míg a négyzetméterárakat illetően egy lakható állapotú, XIII. kerületi, 35 négyzetméteres otthon vezeti a sort 1,1 millió forintos egységárral idén. Az OTP Ingatlanpont arra hívta fel a figyelmet, hogy 2023-ban nem csak egyes lakások, hanem egy teljes lakótelep, az újbudai Lágymányosi lakótelep átlagos négyzetméterára is meghaladta az egymillió forintot. Az Otthon Centrum közvetítésével Óbudán egy négyemeletes, földszinti, 86 négyzetméteres lakás 78 millió forintért cserélt tulajdonost. Jó befektetés? Benedikt Károly kitért arra is, hogy nem csak a belvárosi téglaépítésűek lehetnek érdekesek a megtakarításaikat ingatlanba fektető vevők számára, hiszen például a XIII. kerületi panellakások tekintetében is lehet hosszú távon értéknövekedéssel számolni. A kerületben elérhető újépítésű lakások magas árait nem minden vásárló tudja finanszírozni, azonban a lokációhoz ragaszkodó, kisebb büdzsével rendelkező vásárlók által generált kereslet várhatóan, már a közeljövőben felhajtja majd a használt ingatlanok négyzetméterárait is - fogalmazott. A cég közreműködésével, az idei év első négy hónapja során fővárosi házgyári lakásra kötött adásvételek 23%-ban jelölte meg a vevő a befektetési célt, mint fő motivációt, érdekesség, hogy ez az arány éppen megegyezik a 2023-as évben mért értékkel. Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA

