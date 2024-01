Japánban élő magyar a brutál földrengésről: Ez a legdurvább természeti katasztrófa, amit megtapasztaltam

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Keményen indult az év Japánban, ahol szokőárriadót is elrendeltek. A helyszínen egy magyar is volt, ő számolt be arról, mit tapasztalt.

Mint ma lapunk is beszámolt róla, 7,5-ös erősségű földrendgés rázta meg az újév első napján Japán nyugati partvidékét. Emiatt a helyi hatóságok szökőárriadót is elrendeltek, bár mint a helyiek közölték, komoly riadalmat annak ellenére sem okozott mindez, hogy a földmozgás azért erősebb volt a megszokottnál. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Blikknek Váradi Fruzsina, egy környéken élő magyar mesélt arról, hogy a hidegben is el kellett hagyniuk a vonatot, amely vészfékezve állt meg a riadó elrendelésekor. Mint fogalmazott, elég durva volt a helyzet, ugyanis nem tudta, mi lesz vele éjszaka. Jó fél órát álltunk a vonattal Hakusan városban, amikor egyszer csak letereltek mindenkit és egy épületre mutattak, hogy annak a tetejére kell felmennünk, az az óvóhely. Ekkor már tudtuk, hogy földrengés volt és nagy cunamit várnak a szakértők. Az első hírek 5 méter magas vízoszlopról szóltak, az pedig rendkívül veszélyes. Ez a legdurvább természeti katasztrófa, amit megtapasztaltam, pedig éreztem már földrengést, amióta itt élek. Ilyenkor azt kell tenni, amit mondanak. Kezdett sötétedni, hideg volt és nem tudtam, fent kell-e éjszakáznom a tetőn - mesélte a nő a lapnak. EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas földrengés rázta meg Japánt: kiadták a cunamiriadót Nagy erejű - 7,6-es erősségű - földrengés rázta meg hétfőn Japán középső részét.

Címlapkép: Getty Images

