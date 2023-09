Óriási a felfordulás az ingatlanpiacon: úgy dobják a vevők után ezeket a házakat, mégsem kelnek el

Több mint háromszoros árkülönbség alakult ki a legolcsóbb és a legdrágább vármegyék között az ingatlanpiacon - írja a HelloVidék. Ez legalább akkora meglepetés a szakértők szerint, mint az, hogy a Balaton lekörözte a budapesti agglomerációt. Országosan stagnált az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma. A községeket, kisebb városokat és vármegyéket csökkenés és stagnálás jellemezte, ugyanakkor Budapesten szerény mértékben, de fokozódott a kereslet - írják.

Egyes megyékben feltűnően nőtt az eladó ingatlanok ára, máshol viszont alig változott vagy csökkent. De hol lehet most az országban még olcsón ingatlant venni? Míg a legdrágább megyeszékhelyek jellemzően – Debrecen kivételével – a Dunántúlon találhatók, addig a legolcsóbbak az ország keleti felében - mondta el a lapnak Futó Péter a Portfolio ingatlanpiaci elemzője, majd hozzáteszi, az elmúlt évtizedben azonban ezen megyeszékhelyek lakásai is nagy áremelkedésen mentek keresztül. Ma már a 400 ezer forint alatti négyzetméterár a megyeszékhelyek szintjén is olcsónak számít. A Dunántúlról Kaposvár és Szekszárd az, ahol nem érte el ezt a szintet az átlagos négyzetméterár.

A legolcsóbbak dobogójára Miskolc, Békéscsaba és Salgótarján került. A nagy árkülönbség munkaerőpiaci és demográfia okokkal magyarázható. Bár a munkanélküliség nem kiugró, de a jövedelmek alacsonyabbak az országos átlagnál, így értelemszerűen a lakások iránt sincs akkora fizetőképes kereslet, miközben az elvándorlás miatt a lakosságszám is csökken, ami szintén alacsony kereslethez és alacsony árakhoz vezet - magyarázta a szakértő.

A teljes cikk arról, hogy hol lehet az országban a legolcsóbban ingatlanhoz jutni, és hogy milyen ingatlanokat keresnek most a legtöbben a kibűvült kínálatból, a HelloVidék oldalán olvasható.