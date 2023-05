Ezeket az ingatlanokat veszik most a gazdagok Magyarországon: tényleg nagyot szakíthatnak?

A 2022-es év a befektetők éve volt a hazai ingatlanpiacon, a szegmens átalakulása azonban a külföldi vásárlók mellett a magyar befektetői hajlandóságot is visszavette. Országos szinten 2, a fővárosi tranzakciókat vizsgálva 4 százalékpontos enyhülés tapasztalható a befektetési céllal vásárlók aktivitásában. Az ingatlanbefektetők a 2022-es adatokhoz képest változatlanul átlagosan közel 50 millió forint értékű lakásokat vásároltak Budapesten, ezért az összegért azonban tavalyhoz képest egy szobával csekélyebb méretű, átlagosan 54 négyzetméteres lakásokat kaptak idén. A preferált lokáció 2023-ban is változatlanul a pesti belváros a Duna House statisztikái alapján.

A hazai ingatlanpiacon a 2022-es tranzakciós adatok alapján változó intenzitású, mégis jelentős volt a befektetési céllal vásárlók aktivitása a fővárosban és vidéken egyaránt. A vevői motivációt a tavalyi év során az ország teljes területén zárult eladások 27%-ban a befektetési szándék adta, a budapesti ügyletek tekintetében magasabb befektetői jelenlét érezhető, az összes fővárosi tranzakció 35%-a tartozott ebbe a kategóriába éves szinten tavaly.

„A 2022-es év a befektetők éve volt a hazai ingatlanpiacon, azonban a szegmens átalakulása a külföldi vásárlók mellett a magyar befektetői hajlandóságra is kihatással volt. 2023 első négy hónapjának értékesítési adatai alapján enyhe, 2 százalékpontos visszaesést mutat a megtakarításukat ingatlanba fektetők aktivitása országosan, az idén köttetett budapesti ügyleteknél nagyobb a visszaesés, 31%-ban vásároltak az ügyfelek lakást vagy házat nem saját célra.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Bár a pandémia általi korlátozások hatása egy rövid időre visszavetette Budapest belvárosi kerületeinek keresettségét, a tavalyi év során újra élre törtek a belső kerületek a népszerűségi listán a Duna House ügyfelei között végzett felmérés szerint. Az ingatlanértékesítők közreműködésével kötött adásvételek alapján Erzsébetváros, Józsefváros és a XIII. kerület tartozott 2022-ben a befektetők által kedvelt lokációk közé.

A fővárosi, befektetési céllal zárult tranzakciók 15%-ban VII. kerületi ingatlan szerepelt. Itt átlagosan 760 ezer forintos négyzetméteráron, 72 négyzetméteres átlagos alapterületű lakáshoz jutottak a befektetők, az ingatlanra fordított összeg átlagosan 54,5 millió forint volt. A VIII. kerület iránti érdeklődés is erős volt (14%), Józsefvárosban 780 ezer forintos négyzetméteráron, 50 m2-es lakásokra költöttek a vevők. A kerületben kevesebb megtakarítás is elegendő volt a vásárláshoz, átlagosan 39,5 millió forintot invesztáltak ingatlanba az ügyfelek a 2022-es adatok alapján. A harmadik legkedveltebb kerület a XIII. kerület volt, itt az összes befektetési célú vásárlás 10%-a teljesült. Az V. kerület után ez a terület az, ahol a második legmagasabb, egymilliós négyzetméterárat, átlagosan 50,2 millió forintot fizettek, szintén 50 négyzetméteres lakásokért.

Alapjaiban idén is a tavalyihoz hasonló területek iránt érdeklődtek a befektetési céllal vásárlók, azonban az első négy hónap eladásai alapján ezúttal holtverseny alakult ki Erzsébetváros, Ferencváros és a XIII. kerület között.

– árulta el a szakértő. A fővárosban ugyanis 11-11-11%-ban ezekben a kerületekben vettek ingatlant befektetésként. A legmagasabb négyzetméterárat, 1 millió forintot a VII. kerületi lakásokért kérték a vevők, a XIII. kerületben 980, a IX. kerületben pedig 860 ezer forint volt az egységár. A XIII. kerületben inkább a kisebb, átlagosan 44 négyzetméteres otthonokat vették, az átlagos ár 42,7 millió forint volt. 57 m2-es erzsébetvárosi lakásokra 57,7 millió forintot költöttek a befektetők idén. A top kerületek közül a legnagyobb lakásokat (61 m2) Ferencvárosban vásárolták, átlagosan 52,2 millió forintért.

Befektetésként idén a legmagasabb négyzetméterárat, 2 millió forintot egy I. kerületi, 74 m2-es, nagyon jó állapotú lakásért adtak, a legtöbbet pedig egy lakható állapotú, XI. kerületi 236 négyzetméteres, polgári lakásért fizetett a vásárló.

Nem lehetetlen, hogy a kevesebb megtakarítással rendelkező vevők is belevágjanak befektetőként a vásárlásba, ugyanis a külsőbb kerületekben alacsonyabb büdzséből is hozzá lehet jutni jó ingatlanhoz. Csekély, mindössze 8 millió forint ráfordításával Soroksáron is volt befektetési célú vétel idén, itt kereken 400 ezer forintos négyzetméteráron történt a tranzakció. A legalacsonyabb négyzetméterárat, 321 ezer forintot pedig egy XX. kerületi házért fizettek.

– tette hozzá Benedikt Károly.