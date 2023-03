Folytatódhat az őrült drágulás: így lehet olcsóbb az építkezés még a horrorárak mellett is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Azt nehéz lenne pontosan megjósolni, hogy idén miként alakulnak egy új családi ház felépítésének költségei, de azt már lehet látni, hogy milyen tendenciák befolyásolják a várható kiadások végösszegét. Egy friss szakmai áttekintés szerint ebben az évben is nagy lesz a szórás, valamint borítékolható a drágulás. Az egy négyzetméterre vetített kivitelezési árakban jelentős, akár kétszeres különbségek is lehetnek 2023-ban, attól függően, hogy a leendő háztulajdonosok pontosan hol, milyen méretű, jellegű, felszereltségű ingatlant rendelnek meg. A számításokat az alapanyagárak és a költségek erőteljes ingadozása is megnehezíti, éppen ezért kiemelten fontos a tervezési és kivitelezési folyamatok folyamatos felügyelete, kézben tartása, aminek hatékony eszköze a digitalizáció.

A PlanRadar blogján megjelent áttekintés* szerint az önálló családi ház építésére vállalkozó megrendelők a legdrágábbnak számító fővárosban négyzetméterenként 786, míg a legolcsóbbak közé sorolható észak-magyarországi régióban 370 ezer forint közötti kivitelezési költséggel kalkulálhatnak 2023-ban. Ez az összeg a kivitelezők munkadíját, valamint a burkolatok árát is tartalmazza, viszont nincs benne a telek megszerzésével járó kiadás, ami a helyszíntől függően jelentős eltéréseket mutat. A legolcsóbb régiók közé tartozó Szabolcsban már pár millió forintért is találhatunk alkalmas területet, míg egy hasonló paraméterekkel rendelkező építési telek Budapesten vagy az agglomerációban akár ennek a 3-4-szeresébe is kerülhet. A kivitelezés költségeit jelentős mértékben meghatározza, hogy a megrendelő milyen típusú és felszereltségű házat szeretne, a blogbejegyzés szerzője országos átlagban átlagosan ezekkel az összegekkel számolt: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Családi ház: 600.000 Ft/nm

Konténerház: 450.000 Ft/nm

Könnyűszerkezetes szerkezetkész ház: 350.000 Ft/nm

Könnyűszerkezetes félkész ház: 450.000 Ft/nm

Könnyűszerkezetes kulcsrakész ház: 550.000 Ft/nm A költségekben mutatkozó jelentős eltérések, a folyamatosan változó alapanyagárak, a gazdasági helyzet változásai miatt felértékelődik azoknak a megoldásoknak a szerepe, amelyekkel valós időben nyomon követhetjük a kivitelezés fázisait, szükség esetén rugalmasan módosíthatjuk az eredeti terveket. Egy családi ház építésénél is jelentős összegeket, sok időt tudnunk megtakarítani azzal, ha a munkafolyamatokat digitalizáljuk. Az építőipari szoftverek segítségével a projektek résztvevői azonnal értesülnek az esetleges módosításokról, új feladatokról, felgyorsul a hibajavítás, javul a hatékonyság. Egy komolyabb csúszás ma már egy családi ház építésénél is milliókkal növelheti a kiadásokat, a digitalizáció azonban segít kézben tartani a költségvetést – mondja Simon Szilárd, a PlanRadar építőipari és épületfenntartási szoftvert forgalmazó bécsi cég magyarországi képviselője. A tervezéskor érdemes alaposan átgondolni, hogy milyen alapanyagokra, felszereltségre van szükség. Nagy a választék, a minőségben és az árakban jelentős a szórás. A beszerzést érdemes minél előbb elkezdeni az áringadozások kivédésére. Azt is mérlegelni kell, hogy az olcsó termék is lehet drága, ha gyorsan elhasználódik, cserére szorul vagy a karbantartása hosszú távon túl sokba kerül. Célszerű ésszerű kompromisszumokat kötni, lehet, hogy a megrendelő ívelt falú fürdőszobára vágyik, de jó, ha tudja, hogy egy négyszög alakú helyiség kialakítása az új házban kevesebbe kerül és egyszerűbben megoldható.

Címlapkép: Getty Images

