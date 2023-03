Fontos határidő közeleg: ezt minden magyar adófizetőnek észben kell tartania!

Immár napokon belül, március 15-től elérhetővé válnak a NAV által elkészített SZJA-bevallási tervezetek, amelyeket mintegy negyedmillió magánszemélynek kell majd kiegészítenie olyan jövedelmekkel és fizetési kötelezettségekkel, amelyek nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában. Bár a bevallási határidő május 20-a, sokaknak célszerű ennél jóval korábban lépniük – hívta fel a figyelmet a Moore Hungary.

Az Ügyfélkapun regisztrált adózók az eszja.nav.gov.hu oldalon érhetik majd el az SZJA-tervezetet, az elektronikus megoldástól idegenkedő adózók pedig március 16-ig kérhetik a bevallástervezet postázását. Az SZJA-tervezet kiegészítését minden évben meg kell tennie az őstermelőknek, az áfát fizető magánszemélyeknek, és a nem kisadózó egyéni vállalkozóknak. Amennyiben az adóból a magánszemélynek visszajár, célszerű mielőbb felülvizsgálni a tervezetben foglaltakat, ugyanis az adóhatóság a tervezet módosításának benyújtását követő 30 napon belül teljesíti a kiutalást.

Idén különösen figyelniük kell azoknak a volt KATA-adóalanyoknak, akik tavaly a törtidőszakban tételes adózást választottak, de 2023-ra átalányadózást szeretnének választani. Ezt a választást az SZJA bevallásban tehetik meg, a nyilatkozat elmulasztása később nem pótolható. Ugyancsak az SZJA bevallásban kell rendelkezniük a 20 százalékos adóvisszatérítésről azoknak, akik tavaly önkéntes pénztárba, NYESZ számlára és/vagy nyugdíjbiztosításra fizettek be összeget.

Annak a 25 év alatti fiatalnak sem érdemes május 20-ig várnia, aki évközben több foglalkoztatótól kapott jövedelmet és óvatosságból kérte az SZJA-mentességi kedvezmény mellőzését. Ugyan az adóhatóság az Szja-törvény módosításának köszönhetően a bevallásban érvényesíti a kedvezményt, azonban annak összege csak akkor kerül kiutalásra, ha a magánszemély azt kéri az adóbevallásában. Ellenkező esetben a túlfizetés a magánszemély adófolyószámláján marad, és azt visszaigényelni a továbbiakban csak külön nyomtatvány kitöltésével lesz lehetséges.

Egyre jelentősebb azok tábora is, akik – részben az elmúlt évek technológiai lehetőségeinek kihasználása révén – külföldről származó osztalék- és tőkejövedelmekben részesülnek. Nekik több időt kell szánniuk az adóbevallás kiegészítésére. A szükséges dokumentáció összegyűjtése mellett kifizető hiányában nehézséget okozhat az egyes jövedelmek minősítése – másképpen adóznak a kamatok, az osztalékok, az árfolyamnyerségek, és más szabályok szerint adóznak az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek is. A helytelen kategóriába sorolás hatással lehet a veszteség elhatárolására, vagy a szociális hozzájárulási adó kötelezettségre is, ezért fontos az idevonatkozó rendelkezések áttanulmányozása, sőt szükség esetén adótanácsadó bevonása.

Az adóhatóság májusban jellemzően még nem rendelkezik kontrolladatokkal ezekről a külföldről származó jövedelmekről. Azonban az OECD tagországokból, valamint az EGT országokból érkező adatszolgáltatás feldolgozását követően, amikor a külföldi adóhatóságtól érkező információ és az adózó által bevallott jövedelmek között eltérés mutatkozik, akkor az adóhatóság úgynevezett támogató eljárást kezdeményez. Az eljárás valóban ügyfélbarát, mivel a közreműködő adózók többsége önellenőrzés keretében módosíthatja az adóbevallást. Ennek ellenére az adózók többsége minden bizonnyal szeretné ezt az eljárást elkerülni, ezért is fontos, hogy az adókötelezettség bevallása helyesen és időben történjen meg

– hívta fel a figyelmet Kocziha Andrea, a Moore Hungary adótanácsadó partnere.

A fentieken kívül nem szerepel a bevallási tervezetben például a magánszemély, vagy külföldi jogi személy részére történő ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, önálló, vagy nem önálló tevékenységnek külföldi megbízó által átutalt ellenértéke, vagy például az önkéntes pénztár által jóváírt egyéb jövedelem összege sem, mert e tekintetben a pénztár nem minősül kifizetőnek.

Akkor is felülvizsgálatra szorul a bevallás, ha év közben a magánszemély nem érvényesítette a családi adókedvezményt, illetve más kedvezményt, vagy érvényesített ugyan kedvezményt, de annak összege változik.

A bevallás kétféleképpen módosítható 2023. május 20-ig: 1) a NAV által készített adóbevallási tervezet kiegészítésével, vagy 2) a 2022-re vonatkozó személyijövedelemadó-bevallás – 22SZJA-nyomtatvány – beküldésével. Ez utóbbira főleg akkor kerül sor, ha a magánszemély nem rendelkezik ügyfélkapuval, vagy rendelkezik ugyan, de többszöri próbálkozás ellenére sem tud belépni, mert a jelszót, sőt még a felhasználó nevét is elfelejtette.