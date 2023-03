Így kerülhet energiacsapdába rengeteg felújító: nagy tévhitben élnek a korszerűsítés kapcsán

Magyarországon a primerenergia-felhasználás körülbelül egyharmada a háztartások energiafogyasztásához köthető. A hazai lakásállomány viszont elöregedett, átlagos energiateljesítménye az energiatanúsítványok átlaga alapján az „FF” kategóriába esik, vagyis ezek az épületek legalább két-két és félszer annyit fogyasztanak, mint egy korszerű ingatlan. Tehát a hazai lakások energetikai felújítása elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy elérjük a klímavédelmi célokat és hogy az emberek egy jelentős részének ne kelljen az utcát fűtenie az elszabadult rezsiárakon.

Korszerűsítés okosan és ne okosba

A felújításokhoz azonban nemcsak pénz, hanem rengeteg utánajárás, különböző szakterületek összefogása is szükséges. Ráadásul a felmérések szerint nagyon sok tévhit nehezíti a felújítások eredményességét. Nincs rosszabb annál, mint amikor valaki egy át nem gondolt, elkapkodott döntés nyomán energiacsapdába kerül: jelentős összegeket költ felújításra, ami aztán alig, vagy csak jóval az elvárt szint alatt térül meg. Ezért jött létre 2021. decemberében a RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ, ami külföldi mintát követve, un. egyablakos rendszerben (OSS: One Stop Shop) működő tanácsadó hálózat: a felújítók minden műszaki, pénzügyi, jogi kérdéseikre egy helyen kapnak választ, személyesen vagy akár online is.

Az irodahálózat nagy hangsúly fektet az edukációra, óriási mennyiségű információ érhető el a cég honlapján, ahol már a tanácsadás előtt is tájékozódhatnak az érdeklődők. A honlap felhasználóinak száma 65 ezerhez közelített idén februárban. A tervezés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni egy felújítás során: ezért hozták létre az ingyenesen, online elérhető energiamegtakarítási kalkulátort, amit már több, mint félezren vettek igénybe.

Az ingyenesen elérhető, minősítéssel rendelkező szakemberek adatbázisa szintén hatalmas segítség a felújítóknak, hiszen ide csak releváns energetikai tapasztalattal rendelkező, régóta felújítási területen dolgozó szakemberek kerülhetnek be.

Rezsiemelés óta látható trendek

Az esztétikai felújítások helyett egyre inkább fordulnak az emberek az energetikai felújítások felé. A RenoPont irodákban elsősorban a könnyen, gyorsan, olcsón megvalósítható felújítási lépések a sláger kérdések (pl. fűtő-hűtő klíma felszerelése, napelem). Mélyfelújításokban még kevesen gondolkoznak (sokan persze nem is tudják, mi az), a szakaszos felújításra és a megfelelő tervezésre viszont egyre többen nyitottak.

A háború kitörése után megnövekedett a gázfüggetlenedés iránti érdeklődés is: a fűtő-hűtő klímák, hőszivattyúk iránti keresletnövekedés érzékelhető volt. Az az ingyenes, személyre szabott irodai, vagy online is kérhető otthonfelújítási tanácsadásra nagy a kereslet: a 2022-es rezsiemelés óta többszörösére emelkedett az irodákban megjelenő felújítók száma.