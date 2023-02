Végre lejjebb mehetnek a lakossági rezsiárak? Tisztul a kép, egyre több az intő jel

Elképzelhető, hogy hamarosan csökkennek a lakossági piaci energiaárak. Legalábbis több jelből is erre lehet következtetni.

Gulyás Gergely és Lantos Csaba energiaminiszter közléseiből arra lehet következtetni, hogy akár alacsonyabbak is lehetnek a lakossági gázárak április végétől - írja a Telex. A lap emlékeztet, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón azt mondta, április 30-ig maradnak a jelenlegi árak a lakossági piaci gázár tekintetében is, utána pedig attól függően, hogy mit, mennyiért tudott Magyarország beszerezni, lehet majd új árat megállapítani. Lantos Csaba pedig korábban beszélt arról, hogy 2023-ban is marad a rezsicsökkentett ár az átlagfogyasztásig.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a kormány most megpróbálja befixálni a jóval alacsonyabb gázárakat. Ráadásul az Energiaügyi Minisztérium február 26-i közleményében is emlékeztetett, hogy kedd (február 28.) éjféli határidővel kérhetik a jelenlegi szerződésük szerinti változók helyett a fixált villamos energia árakat az állami, önkormányzati, egyházi intézmények és alapítványi fenntartású egyetemek. Az áramtarifák április elejétől 2023 végéig lesznek érvényben - ahogyan a gázszolgáltatásban is volt már ilyenre lehetőség.

A cikk szerint a rendelet megalkotásához vélhetően az vezetett, hogy januárban már alacsony volt a gáz ára, az állami MVM-csoportnak pedig lehetősége volt ezt az árat, legalább egy adott időszakig befixálni. Ha az MVM a lakosságnak is képes lehet olcsóbb gázt szolgáltatni, akkor csökkenhet a lakossági gázár piaci része.