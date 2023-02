Népszámlálás 2022: brutálisan megfogyatkoztak a magyarok, itt vannak az első eredmények

9 millió 604 ezren vagyunk, 4 és fél millió lakást számolt össze a Központi Statisztikai Hivatal. Az eredmények azért jönnek ki ilyen gyorsan, mert a népszámlálás teljesen elektronikus volt.

Mindössze két és fél hónappal a népszámlálás után máris közölte az első eredményeket a Központi Statisztikai Hivatal - ezt egy csütörtöki sajtótájékoztatón tették meg. Mint elhangzott, erre a példátlan gyorsaságra azért nyílt lehetőség, mert ez volt az első cenzus, amely teljesen elektronikusan zajlott. Október 1. és 19. között önállóan, online tölthették ki a magyarok a kérdőíveket, ezután vetették be a népszámlálási biztosokat.

Kovács Marcell, a népszámlálás vezetője elmondta: a népszámlálás során

9 millió 604 ezer főt számláltak össze, a lakások száma pedig 4 millió 593 ezer volt a cenzus eredményei szerint. Ebből például a 65 év felettiek 1 millió 995 ezren vannak.

Az első népszámláláson, 1870-ben még mindössze 5 millió lakosa volt az országnak, ide jutottunk tehát el másfél évszázad alatt. A természetes fogyás jelensége továbbra is jelen van, 2011 óta 464 ezerrel lettünk kevesebben. A 15-64 éves, aktív korúak létszáma jelentősen csökkent, a 0-14 éves korosztályé viszont növekedett az előző cenzus óta. Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyében növekedett egyedül a lakosság száma erre lebontva, míg Békés vármegye hihetetlenül nagyott csökkent lélekszámban, innen 13 százalékos csökkenést regisztráltak.

Nő a termékenység

Az ország legsűrűbben lakott része a főváros, Pest és Komárom-Esztergom vármegye megyék között vezet ebben a tekintetben. A legritkábban lakott vármegye pedig Somogy. A lkaásállomány folyamatosan növekszik, az egyetlen kivétel Békés vármegye volt.

Mint elhangzott: kis mértékben ugyan, de növekedett a gyermekvállalási kedv az előző népszámlálás óta. 2011-ben, a történelmi mélyponton 1,23-ról 1,5-re emelkedett a termékenységi arányszám Magyarországon. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke hozzátette, hogy a hiányzó adatokat állami adatbázisokból pótolják majd, hogy az adatok valóban teljeskőrűek legyenek. Az eredmények egyébként természetesen mindenki számára elérhetők lesznek, ezt a KSH honlapján meg is lehet tekinteni - az új adatbázis még béta-verzióban van, de az új adatbázis várhatóan még ősszen elindul.

Elhangzott az is, hogy a tervek szerint a mostani volt az utolsó népszámlálás, amelyet a hagyomáynos módszerrel tartottak Magyarországon. A következő ilyen eseményt már teljesen adminisztratív források felhasználásával szeretnék lebonyolítani, ez összehangban lenne a több országban már most is alkalmazott gyakorlattal.

Együttműködő magyarok

A Pénzcentrum kérdésére Vukovich Gabriella elmondta, hogy mind a mai napig nem került sor bírságolásra amiatt, mert valaki szándékosan nem válaszolt a cenzussal kapcsolatos megkeresésére, vagy egyenesen megtagadta a válaszadást. Azt nem árulta el, egyáltalán hány ilyen ember volt, de azt kiemelte, hogy a népszámláláson való részvétel arányát, a lakosság együttműködését a KSH komoly sikerként értékeli. Mint a KSH elnöke hozzátette: nem volt céljuk, hogy minél több bírságot vessenek ki, és mindezidáig ilyen nem is történt.