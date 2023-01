Lakcímkártya ügyintézés 2023: lakcímkártya igénylés, lakcímbejelentés egyszerűen

A személyi igazolványunk mellett a lakcímkártyánk a leggyakrabban használt személyi okmányunk, amelyre szinte minden esetben szükségünk van, amikor valamilyen hivatalos ügyet intézünk. A lakcímkártya igénylés, a lakcímbejelentés vagy a tartózkodási hely bejelentése 2023 évében is fontos feladatunk – járjunk utána, mik a lakcímkártya igénylés 2023 évi szabályai, hogyan történik a lakcímkártya igénylés online, hogyan zajlik a lakcímkártya ügyintézés okmányirodában? A lakcímkártya kiállítása mennyi idő, milyen dokumentumokra van szükségünk hozzá?

Cikkünkben a lakcímkártya ügyintézés keretei között eláruljuk, hogy a lakcímkártya mennyi idő alatt készül el, mi a lakcímkártya száma és hol találjuk ezt az azonosítószámot. Amellett, hogy megtudhatod, az új lakcímkártya mennyi idő alatt készül el, a lakcímkártya cseréje mennyi idő, illetve, hogy az ideiglenes lakcímkártya mennyi idő alatt készül el, azt is leírjuk, hol intézhető lakcímkártya, mit kell tudni a lakcímbejelentésről és a tartózkodási hely bejelentéséről.

Mikor lehet szükségünk a lakcímkártyára?

A lakcímkártyánkra bármilyen hivatalos ügyintézés során szükség lehet, rendszerint a személyi igazolványunkkal együtt felmutatva; rendőrségi igazoltatás során is kérhetik. Mindenképpen szükségünk van lakcímkártyára (lakcímkártya angolul: address card), ha olyan regionális alapú szolgáltatásokat szeretnénk igénybe venni, mint például a háziorvosi ellátás vagy a gyermekek iskoláztatása – mindemellett törvényi kötelezettségünk is, hogy hivatalosan be legyünk jelentve aktuális lakcímünkre, tartózkodási helyünkre.

Mikor kötött engedélyhez a lakcímbejelentés?

Az ingatlan tulajdonosai és haszonélvezői bármikor, korlátozások nélkül bejelentkezhetnek az adott címre, legyen szó akár állandó lakcímről, akár tartózkodási helyről, viszont az albérlők esetében a lakcímkártya igénylés tulajdonosi hozzájáruláshoz van kötve (a lakcímbejelentő lapot is alá kell írni a tulajdonosnak). Korlátozott cselekvőképességű személyeknél (ide tartoznak a kiskorúak is) a lakcímkártya ügyintézés csak a törvényes képviselő/szülő hozzájárulásával engedélyezett.

Lakóhely és tartózkodási hely

A lakcímkártya ügyintézés esetében mindenképpen meg kell különböztetnünk a „lakóhelyet”, azaz az állandó lakcímet és az ideiglenes lakcímet, más néven a „tartózkodási helyet”. Azt a helyet nevezzük tartózkodási helynek, ahol 3 hónapot meghaladó időintervallumon keresztül tartózkodunk, ám nem mondjuk fel miatta az állandó lakcímünket (pl. állandó lakóhelyünk a szüleink családi háza, tartózkodási helyünk az albérletünk). Fontos tudnunk, hogy csak akkor lehet valakinek tartózkodási helye, ha állandó lakcíme is van.

Lehet lakcímkártyánk pontos lakcím nélkül is (abban az esetben, ha valamiért nem tudunk bejelentkezni oda, ahol élünk, vagy ha semmilyen lakcímre nincs lehetőségünk bejelentkezni), ilyenkor „települési lakcímet” kell létesítenünk (ez csak az állandó lakóhely lehet), ezzel viszont automatikusan hajléktalan státuszba sorolnak minket (ehhez nem kell feltétlenül hajléktalannak lenni). Ilyenkor a lakcímkártyán települési lakcím gyanánt az a település vagy budapesti kerület szerepel, ahol a legtöbbet tartózkodunk.

Meddig érvényes a lakcímkártya?

A lakcímkártya a személyi igazolvánnyal szemben állandó lakcím esetén nincs érvényességi időhöz kötve, azonban az ideiglenes lakcímünket (tartózkodási helyünket) 5 évente meg kell újítani, ha egyébként nem törtink változás.

Milyen adatok szerepelnek a lakcímkártyán?

A lakcímkártya tulajdonosának neve;

a lakcímkártya száma;

személyi azonosítószám;

születésének helye és ideje;

anyja neve;

lakóhelye (avagy az állandó lakcíme);

tartózkodási helye (avagy az ideiglenes lakcíme);

a bejelentés ideje (mindkét címre), a bejelentő hatóság megnevezése;

a tartózkodási hely érvényességi ideje.

Mi a lakcímkártya száma, hol található?

A lakcímkártya száma – ezt az azonosítószámot kérhetik hivatalos ügyintézésnél – a lakcímkártya mindkét oldalán szerepel. A lakcímkártya száma a plasztik jobb felső sarkában található, 6 db számjegyből + 2 db betűből áll.

Lakcímkártya ügyintézés 2023

Amikor a gyakorlatban új lakcímet létesítünk, hivatalosan 3 napunk van bejelenteni új címűnket, tartózkodási helyünket – ne késlekedjünk a lakcímkártya ügyintézés tekintetében, hiszen számos szolgáltatást regionális alapon vehetünk igénybe! A lakcímkártya igénylés egy egyszerűen elintézhető hivatalos okmányügy, amit bármelyik okmányirodában elvégezhetünk, csupán a lakcímbejelentő lapot kell kitöltenünk, illetve a szállásadói nyilatkozatot kell magunkkal vinnünk, amennyiben szükséges.

Lakcímkártya igénylés: mi kell hozzá?

Lakcímkártya típuskérvény, avagy lakcímbejelentő lap;

az előző lakcímkártya, amit le kell adnunk a lakcímkártya cseréje esetén;

személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány (személyazonosság igazolásra alkalmas okmány);

olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a kérvényezett lakcím létezik és jogosultak vagyunk a bejelentkezésre, illetve, ha nem a saját ingatlanunkba jelentkezünk be, a tulajdonos beleegyezését igazoló dokumentum vagy a tulajdonos személyes megjelenése.

Lakcímkártya igénylés online

A lakcímkártya igénylés nem csak személyesen, okmányirodában intézhető – a lakcímkártya igénylés online, Ügyfélkapun keresztül is megtehető, ehhez nincs más teendőnk, mint ellátogatnunk a mo.hu oldalára, bejelentkeznünk az ügyfélkapus regisztrációnkkal és feltölteni a szükséges dokumentumokat. Az online lakcímkártya ügyintézéshez ugyanúgy szükségesek a fentiekben felsorolt okmányok, dokumentumok (fel kell őket tölteni), mint a személyes lakcímkártya ügyintézés esetében.

Hol intézhető lakcímkártya?

A lakcímkártya ügyintézés bármelyik okmányirodában, bármikor elintézhető okmányügy.

A lakcímkártya kiállítása mennyi idő?

Gyakori kérdés, hogy mennyi idő alatt van kész a lakcímkártya, avagy egy új lakcímkártya mennyi idő alatt válik használatkésszé. A válaszunk megnyugtató: mivel a lakcímkártya igénylés, csere, egyéb lakcímkártya ügyintézés a leggyorsabban intézhető feladatok közé tartozik, az okmányirodában mindössze 10-15 perc alatt elkészülnek vele. Az új lakcímkártya plasztikját (személyes ügyintézés esetén) azonnal kézhez kapjuk. Ha nincs szükségünk azonnal az okmányra, a lakcímkártya igénylés online is lezajlhat, azonban ebben az esetben számolnunk kell a néhány napos postázási idővel is – vagyis a lakcímkártya ügyintézés személyesen a leggyorsabb.

Mennyi idő alatt készül el az ideiglenes lakcímkártya?

Szintén gyakori kérdés, hogy egy ideiglenes lakcímkártya mennyi idő alatt készül el – nos, a tévhitekkel ellentétben olyan, hogy „ideiglenes lakcímkártya” nincs, hiszen magát a plasztikot percek alatt előállítják az okmányirodában. Amennyiben az ideiglenes lakcímünket, vagyis a tartózkodási helyünket szeretnénk bejelenteni, ugyanúgy kell eljárnunk, ahogy az állandó lakcím bejelentése esetén – az új lakcímkártya percek alatt kész.

A lakcímkártya cseréje mennyi idő?

Ugyanúgy, ahogy az új lakcímkártya igénylése esetében, úgy a megrongálódott/elveszett vagy adatváltozás miatt megújítandó lakcímkártya cseréje esetében is 10-15 perc alatt végbemegy az egész lakcímkártya ügyintézési folyamat.