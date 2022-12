Videó: ennyit tudsz spórolni a fűtésen, ha hőszivattyút szereltetsz a lakásba

Éves szinten akár negyedére is csökkenthető a fűtési költség, ha hőszivattyúra cseréljük fűtési rendszerünket - derül ki a Pénzcentrum legújabb videójából.

A rezsiköltségek változása miatt sokan gondolkoznak fűtéskorszerűsítésen. Sok lakásban, családi házban döntenek a hőszivattyú mellett: a Pénzcentrum ingatlantulajdonosokat és szakembereket kérdezett a rendszer előnyeiről, és arról, mire érdemes figyelni, milyen szempontokat érdemes mérlegelni egy ilyen eszköz telepítésénél.

A lapunknak nyilartkozó ingatlantulajdonos számítása szerint a havi 66 ezer forintos fűtési költség akár 16 ezer forintra csökkenhet a levegő-levegő hőszivattyú alkalmazásával - így éves szinten 300 ezer forintot is megspórolhatnak, vagyis akár negyedére csökkenthető a fűtési költség. Az is fontos szempont, hogy a hőszivattyúk környezetbarát technológiájuknak köszönhetően különböző megújuló energiaforrásokat használnak (levegő, víz, talajhő) a helyiségek fűtésére-hűtésére.



A szerelők szerint a legfontosabb, hogy forduljon szakemberhez az, aki hőszivattyú telepítésén gondolkozik, mert a megfelelő tervezéssel és telepítéssel is sokat lehet spórolni. Ezek a levegő-levegő típusú hőszivattyúk a legtöbb ingatlantípusnál akár egy nap alatt is telepíthetők.