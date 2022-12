Végre itt az igazság a rezsiszámláról: ezt minden magyarnak tudnia kell

Mindennapi energiánk címmel indított videósorozatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. A lakossági ügyfeleket érintő legfontosabb témákban készült kisfilmek között egy részletes számlamagyarázó is megtalálható, amely a számlák pontos megértésében segíti az ügyfeleket.

A Mindennapi energiánk sorozatban eddig megjelent videók többek között kitérnek arra, hogy mit jelent a súlyozási kulcs vagy a fogyasztási jelleggörbe, mit kell tudni a nagycsaládosok vagy a társasházak számlázásáról, diktálni érdemes-e inkább vagy havi átalánydíjat fizetni, illetve hogy mit jelentenek a gázszámla egyes elemei.

A társaság a legtöbbeket érintő kérdéseket válaszolja meg a videókban, az ügyfelek így az MVM Next ügyfélszolgálati irodáiban elérhető tájékoztatáshoz akár otthonról, kényelmesebben, gyorsabban, kevesebb fáradság árán is hozzájuthatnak. A kisfilmek megtekinthetők az MVM Next részletes tájékoztató weboldalán, ahol a videók mellett számos információ, árkalkulátorok, számlamagyarázók és folyamatosan frissített kérdések-válaszok segítik az ügyfeleket - tájékoztatott közleményében az MVM.