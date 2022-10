Így fűtenek az őszi időszakban a tehetős vidéki magyarok: tényleg ennyire megéri?

Azok, akik csak esténként vagy egy-egy hűvösebb délután szeretnének melegedni, szívesen választják fűtésrásegítés céljából az elektromos kandallókat, mely tiszta, energiatakarékos és nagyon kis helyet foglal - írja a HelloVidék.

Az elmúlt időszakban főként a fatüzeléses kandallók iránt nőtt meg a kereslet, azon belül is főként a nagyobb teljesítményű termékek iránt, melyek már nagyobb légterületet is be tudnak fűteni - mondta el a HelloVidék megkeresésére Fuszeneckerné Pivarnyik Edina, a Praktiker szortiment menedzsere. Az elektromos kandallóknál nincs nagy eltérés az értékesítési számokban a tavalyi évhez képest. Főként azok választják ezt a terméktípust, akik nem rendelkeznek kéménnyel, de mégis szeretnék élvezni a tűz látványát.

A modern elektromos kandalló tiszta, energiatakarékos és nagyon kis helyet foglal. Egy kapcsoló megnyomásával felfűthető a szoba, a kandalló pedig kellemes hangulatot teremthet. Költséghatékonyabbak és olcsóbbak lehetnek, mint a gáz- vagy fatüzelésű kandalló. Ráadásul azoknak is nagyon praktikus lehet, akik a meglévő fűtési rendszerük mellé, rásegítésként keresnek praktikus megoldásokat.