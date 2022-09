Sok háztulajt lephet meg ez a nem várt számla: erre kell figyelni, mielőtt beköszönt a hideg

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Beköszöntött az ősz, hamarosan megérkeznek az első talajmenti fagyok is. Szerdára virradóra az északkeleti megyékben már csendesedni fog a szél, így itt már néhol ezen a reggelen is találkozhatunk gyenge talajmenti faggyal, valamint csütörtökre virradóra is kimondottan hűvös idő ígérkezik. Ennek apropóján ideje felkészíteni a kertünket is, hiszen ősszel minden ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell kerti csapja és vízmérője hideg elleni védelméről.

Az első fagyos napok, esték intő jelként szolgálnak, hogy megtegyük a szükséges óvintézkedéseket és elkerüljük a felesleges károkat. Mielőtt a tartós hideg és vele együtt a fagyok is mindennapossá válnak, mindenképpen érdemes a kerti csapokat, illetve vízmérőket téliesíteni a ház- illetve telektulajdonosoknak. A vízmérők, csövek és egyéb szerelvények elfagyása váratlan kellemetlenségeket és súlyos kiadásokat okozhat a háztartásoknak. Éppen ezért most annak jártunk utána, mit érdemes megtenni, hogy elkerüljük a későbbi kellemetlenségeket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legnagyobb területen péntekre virradóra várható talajmenti fagy (néhol 2 méteren is fagyhat), valamint a fagyzugos hegyeken, völgyekben - elsősorban az északkeleti, északi megyék völgyeiben, valamint a Duna-Tisza közének síkvidéki kistájain - ezen a napon akár már két méteren is 0 fok köré hűlhet a levegő, tehát a fagyra érzékeny növényeket érdemes lesz már védett helyre vinnünk.Ugyan még csak ízelítőt kapunk a zimankóból, a szakemberek szerint most érdemes előre gondolkodni a kertes ház tulajdonosoknak, mivel könnyen ráfizethetnek a figyelmetlenségükre, lustaságukra. A fagy jelenti a legnagyobb veszélyt a vízvezetékekre és a vízórákra. A nem megfelelően téliesített hálózatokban gyakoriak a csőtörések, vízelfolyások. Az ebből eredő károk kijavítása jelentős költségekkel járhat. Most van itt az ideje, hogy haladéktalanul ellenőrizzék a vízóra vagy a szabadban lévő csapok és vezetékek állapotát. A belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelme az ingatlan tulajdonosának feladata. Ha a rendkívüli hidegben szétfagy a kerti csap vagy vezeték, akkor az esetlegesen elfolyó víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie, a mérő elfagyásakor pedig még a csere költsége is őt terheli - hangsúlyozták a Fővárosi Vízmű szakemberei. Hogy mi a teendő ilyenkor, és miért fontos téliesíteni a csapokat, arról a Hello Vidék írt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK