Brutális a kereslet a szigetelésre a rezsiemelés miatt: méregdrága lesz, ha csak most kaptál észbe

A legfőbb energiahordozók árának emelése most azokat is elhatározásra bírhatja, akik eddig halogatták lakóépületük szigetelését. Ezt támasztja alá az is, hogy a változások bejelentése napjától, 2022. július 13-tól az épületek hőszigetelése témakörre vonatkozó Google keresések is látványosan megugrottak.

Az Építőanyag.hu építőanyag webáruház üzemeltetői is alátámasztják a piaci kereslet fókuszváltását. Ahogy Juhász Attila, a webshopot üzemeltető Piramis Építőház Kft. ügyvezetője elmondta, az elmúlt 2 hónap több mint 1,5 millió oldalletöltését vizsgálva megerősíthetik, hogy július 13-a - a rezsicsökkentés részleges eltörlése - után jelentősen megnőtt az érdeklődés a szigetelőanyagok iránt:

A leglátogatottabb termék- és kategóriaoldalak közül ötből négy aloldal szigeteléssel kapcsolatos. Különösen a kőzetgyapot szigetelések iránt ugrott meg az érdeklődés: az ezzel kapcsolatos oldalainkat 177%-kal többen keresték fel július 13-át követően, mint az azt megelőző két hónapban (május 13- július 12). Legtöbben a kőzetgyapotra kerestek rá az oldalunkon is: 464%-kal többen, mint a megelőző 60 napban.

Idén még belefér

A munkákba még belevágóknak jó hír, hogy a hőszigetelés – bár erősen függ az időjárástól – akár késő őszig is elvégezhető.

A lényeg, hogy külső homlokzati szigetelés során sem a burkolandó felület, sem a szigetelőanyag, sem a levegő éjjeli hőmérséklete nem lehet kevesebb +5 Celsius foknál. Ez azért lényeges, mert egy éjszaka átfagyott anyag, vagy lehűlt fal már nem alkalmas a munkára, akkor sem, ha napközben egyébként szép idő van.

A hőszigetelő anyagok szentháromsága

Akár értéknövelő, akár rezsioptimalizálási szándékkal fogunk hozzá egy épület külső beburkolásához, érdemes áttekinteni a lehetőségeket.

A legtöbben az elégtelen termékismeret és a tervezés hiánya miatt választanak rossz megoldást – mi abban vagyunk érdekeltek, hogy mindenki azt a terméket válassza, amire az épülete adottságai alapján valóban szüksége van. Fontos, hogy vásárlás előtt megismerjük a szóba jöhető hő-és hangszigetelő anyagokat, alapanyagokat, tulajdonságaikat, előnyös jellemzőiket!

– mondja Juhász Attila, akinek a segítségével összeszedtük a legnépszerűbb alapanyagokat – előnyeikkel és hátrányaikkal egyetemben.

Polisztirol

A legnépszerűbb külső szigetelőanyag a piacon az expandált polisztirol, vagyis az EPS. Előnye, hogy könnyen szállítható, vágható, formázható, elhelyezhető. Kitűnő, tartós hőszigetelő képességgel rendelkezik a vastagság függvényében.

Hátránya, hogy párazáró tulajdonsága van, ezért gondoskodni kell a lakás megfelelő szellőztetésről, szellőztető rendszerről, így a páradús levegő távozása nem csupán a falak páraáteresztő képességétől fog függeni. Létezik szürke színű, grafitos polisztirol, mely még hatékonyabb megoldást biztosít. Ennek a grafit adalék révén 20-30 százalékkal jobb a hőszigetelő képessége a fehér EPS-nél. A népszerű 10 cm vastagú grafit homlokzati hőszigetelő lemez bruttó 4700 Ft/m2 ártól (2022. szeptemberi adat), a 15 cm-es bruttó 6900 Ft/m2 ártól található meg jelenleg a piacon.

A lábazathoz használjunk XPS-t, azaz extrudált polisztirolt, ami jóval nagyobb keménységű, mint a hagyományos, és vízzáró tulajdonságokkal is rendelkezik. Egy 10 cm-es XPS lemez esetén bruttó 6800-9500 forint anyagárral kalkulálhatunk négyzetméterenként.

Bármelyik polisztirolt választjuk, nem hagyhatjuk fedőréteg nélkül, különben tűzveszélyes, besárgulhat, sérülhet.

Kőzetgyapot

A kőzetgyapot igazán rászolgált a népszerűségre. Természetes anyagból készül, tartós, és remek hő- és hangszigetelő. Kiváló páraáteresztő, nem utolsó sorban pedig éghetetlen. Különböző változatait sokoldalúan fel lehet használni, nem csak homlokzat, de még válaszfalak, álmennyezet, magastető, tetőterek, padlások, tehermentes födémek, padló szigetelésére is.

Családi házban élőknek ilyen energiaárak mellett nem csak a homlokzatot, de a padlásfödémet is érdemes leszigetelni, akár utólag is. Mivel a meleg levegő felfelé száll, ezért a padlásfödém szigetelése jelentős, akár 20-30%-os megtakarítást is eredményezhet. Padlásfödém szigeteléséhez 10 cm-es kőzetgyapot lemezt találunk már bruttó 2000 forintos négyzetméter ártól, 15 cm-es változatban bruttó 3400 forinttól.

Üveggyapot

Az ásványgyapotok másik fajtája, az üveggyapot is környezetbarát szigetelőanyag. Méltán népszerű az egész világon, mert éghetetlen, hő-és hangszigetelő tulajdonsága kiváló. Beltéri felhasználásra való. Kiválóan alkalmazható könnyűszerkezetes házak falainak szigetelésére, illetve födémek, válaszfalak, tetők szigetelésére.

Jelenleg egy 10 cm-es vastagságú üveggyapot szigetelés négyzetméteréért bruttó 1400-3200 forintot kérnek a kereskedők, a 15 cm-es vastagságú változatért bruttó 3800-5700 forint között.

Az oké, hogy mit, de mennyiért?

Most még van megfizethető árfekvésű hőszigetelő anyag, viszont a kivitelezési munkaerő és annak díja már egy lényegesen másik történet.

Kettő pillére van a dolognak. Eddig sem volt egyszerű jó kivitelezőt találni, és ez most már hatványozottan igaz. De ha még most neki is áll valaki szakembert keresni, nagyon résen kell lennie

– vázolja a helyzetet Juhász Attila.

Nagyon valószínűtlen, hogy az a brigád, aki azonnal tud kezdeni, jó munkát fog végezni – persze lehetnek kivételek, de mi azt látjuk, hogy egy kipróbált, hosszú évek óta szépen dolgozó kivitelezői iroda komolyan be van táblázva – főleg most. A munkadíjak persze most is a keresletet követik, így egy polisztirolos homlokzati szigetelés esetén: nettó 8-10000 Ft/m2-es áron alakul, míg ugyanez kőzetgyapot estén színezés nélkül nettó 10-12000 Ft/m2 környékén számolható

magyarázta.