Ablakszigetelés pár ezer forintból: ezekkel a praktikákkal vészeld át a rezsiemelést

Megérkeztek az első számlák a rezsiemelés után, ami sokaknak esett rosszul, annak ellenére is, hogy a fűtési szezon még koránt sem kezdődött el. Most pedig magyarok tízezrei törik azon a fejüket, hogy mégis hogyan csökkentsék le a számláikat úgy, hogy az átlagfogyasztás alá kerüljenek. Azonban magyarok százezreinek nincs már ideje, vagy éppen pénze egy teljes körű felújításra. Ezért is szedtünk össze most olyan, filléres trükköket, amiknek a segítségével jelentősen csökkenthetjük a rezsiszámlánkat és mindössze csak némi kézügyességre van szükségünk és pár ezer forintra.

Az elmúlt hetekben vészesen megnövekedett az igény a házak energetikai felújítására. Sokak igyekeznek még az első fagyok beállta előtt hőszigetelni otthonaikat, lecserélni a nyílászárókat, esetleg átnézetni a kazánt, vagy éppen napelem segítségével csökkenteni a villany és áramszámlájukat. Ezek a korszerűsítések természetesen jócskán megnövelik az ingatlanunk értékét, és miután azonnal érezhető lesz a különbség a pénztárcánkon, így pár év leforgása alatt megtérülnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban nem mindenki engedhet meg magának egy ilyen többmilliós beruházást. szerencsére vannak olyan trükkök, amiknek a segítségével nem fogjuk, vagy jóval kevésbé fogjuk az utcát fűteni, így kevesebb energiát használunk el majd télen. Ráadásul ezek az apróságok párezer forintból beszerezhetőek és még szakembert sem szükséges hívni hozzájuk, csak némi kézügyességre és türelemre van szükségünk. Sziloplaszttal a rések ellen A nyílászárók többféle módon is szigetelhetőek: a legismertebb módszer talán a sziloplasztos szigetelés, melynek során sziloplasztot nyomunk az ajtó vagy ablakkeretre, ami felveszi a rész alakját, így kevésbé lesz huzatos az ablakunk. Azonban ez az anyag hosszú távon nem egy jó megoldás, miután egy idő után túlzottan megkeményedik, így nem fogja betölteni a funkcióját. A szakemberek szerint körülbelül egy fűtési szezont bír ki az anyag, így csak azoknak ajánljuk, akik biztosak abban, hogy jövőre lecserélik a nyílászárókat, hiszen a sziloplaszt eltávolítása is szinte lehetetlen. A klasszikus kibélelős módszer A kibélelős módszer lényege az, hogy valamilyen anyaggal vagy párnával eltorlaszoljuk az ablakot. Ehhez szinte bármit használhatunk, ami a kezünk ügyébe akad: régi törülközőt, henger alakú párnát, maradék habszivacsot. Azonban csodákat ne várjunk ettől a megoldástól, hiszen alapvetően csak akkor működhet, ha két ablak közé tudjuk tenni az anyagokat. Szimpla ablaknál szinte semmi hatása nincs. Ablaktömítő szalag Az ablaktömítő szalagot talán a legegyszerűbb házilag megcsinálni (közvetlenül az előző módszer után), hiszen nincs is másra szükségünk, mint egy ollóra és szalagra, amit bármelyik barkácsboltban beszerezhetünk 2-3 ezer forintért. Rugalmas, habszerű anyagának köszönhetően többféle résrésmérethez is használható, ráadásul műanyagra és fára egyaránt használhatjuk. Három féle profilt különböztetünk meg: P, D, illetve E. Ezek mind különböző fokozattokat jelölnek, amikakár az 1-7 milliméter nagyságú réseket is megszüntetik. Az E-profil a legkisebb, míg a D a legnagyobb rések kitöltésére alkalmas ablakok és ajtók esetében egyaránt. Azonban az nagyon fontos, hogy a csík, amit veszünk se kisebb, se nagyobb ne legyen, mint amekkora szükséges, így érdemes előtte egy gyurmatesztet csinálni, hiszen ennek a nyomódásából láthatjuk, hogy mekkora anyag szükséges. Ráadásul a szigetelőcsík felszerelése gyerekjáték alapvetően, csak arra kell odafigyelnünk, hogy a keret, amire felhelyezzük mentes legyen a kosztól, máskülönben nem fog jól tapadni. Felragasztáskor figyeljünk oda, hogy a szigetelés véletlenül se gátolja az ablak vagy az ajtó záró alkatrészeinek a mozgását. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Szigetelés nútmarással A cikkünkben összeszedett technikák közül ez az, ami a legtartósabb megoldás mind közül. Azonban nagy hátránya, hogy az eddigi technikákkal szemben ezt csak és kizárólag fa nyílászáróhoz tudjuk használni, hiszen a szilikonból készült szigetelőcsíkok behelyezéséhez kénytelenek vagyunk menetet vágni az ablakkeretbe. Az első lépés hasonló, mint a szigetelőcsík a fentiek esetén: hasonlóképpen az ablaktömítő szalaghoz érdemes először itt is gyurmát tenni az ablakszárnyak közé, majd becsukni azt. Ezzel a trükkel ugyanis látni fogjuk, hogy mekkora a légrés, amit szigetelnünk kell majd. Ezután érdemes leszerelni az ablakszárnyakat, hogy könnyebben el tudjuk készíteni a vájatokat felsőmaróval. Ennek a megoldásnak nagy előnye, hogy bár nagyon időigényes és sok eszköz kell hozzá, viszont a leginkább időtálló megoldás. Ráadásul a maratás helyén többféle szigetelőcsíkot is használhatunk, így a deformálódott, elvetemedett ablakokat is egy kis munkával hosszú időre szigetelhetjük. Ablakfólia A fenti módszereket könnyen kombinálhatjuk ablakfóliával, hiszen így nem csak a réseket, de az üveget magát is szigetelhetjük. Ráadásul ez a technika nem csak a szigetelésben segít, de a páralecsapódás ellen is jó, így segítségével tovább megőrizhetjük a nyílászáróink épségét. A felragasztásához pedig nem szükséges szakértelem, se különösebb eszközök. Mindössze egy hajszárítóra lesz szükségünk ahhoz, hogy a felragasztott réteget ki tudjuk simítani könnyedén és ne jelenjenek meg légbuborékok a rossz rögzítés miatt. ezen túl minden szükséges eszközt megtalálunk a dobozban.

