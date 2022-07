Fájdalmas lesz a rezsiemelés elleni küzdelem: ugorhat a napelemek állami támogatása?

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Most, hogy a kormány bejelentette, hogy a magánszemélyekre csak egy bizonyos átlagfogyasztásig érvényes a rezsicsökkentés hirtelen, megsokszorozódott a napelemes rendszerek iránti kereslet. Ez pedig egyáltalán nem véletlen: amúgy is hatalmas összegeket tudunk megspórolni rajtuk egy kis befektetéssel, de most, hogy egyeseknek sokszorosára nőtt a villanyszámlája, már 3-5 éven belül is meg tud térülni az áruk. Azonban napról napra nehezebb hozzájutni a rendszerekhez. Ráadásul, ha hozzá is jutunk, akkor is felmerül a kérdés, hogy miből. Az állami támogatások nagy része még mindig nem lett kifizetve.

Drasztikusan megdrágultak a napelemes rendszerek az elmúlt időszakban: az áremelkedés ugyanakkor nem csak a koronavírus-járvány, illetve az orosz-ukrán háború számlájára írható – mondta a Pénzcentrumnak Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke. Ezt támasztja alá az EU-Solar tulajdonosa, Petre András is: elmondása szerint a napelem panelek beszerzési ára nem kevesebb, mint 39 százalékkal emelkedett az 1-1,5 évvel ezelőtti árakhoz képest. Ha pedig ez nem lenne elég, akkor az alumínium ára megduplázódott, ráadásul az anyag távol-keleti beszerzésére kivetettek egy 40 százalékos vámot is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2021-ben még mind a beépített kapacitás, mind a kiserőművek darabszáma is növekedett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint, tehát a járványhelyzet sem tudta megtörni a lendületet. A MEKH szerint tavaly több mint 46 ezer háztartási méretű kiserőművet telepítettek a felhasználók, aminek a 99,8 százaléka napelemes egység volt: így összességében már év végére több mint 134 ezer HMKE üzemelt, 1127 MW beépített kapacitással. Az elmúlt két hétben viszont drasztikusan megnövekedett az érdeklődés a napelemek iránt: Akkor, amikor a kormányzat bejelentette a rezsicsökkentés eltörlésének szándékát onnantól brutális mértékű megkeresés érkezett a tagvállalatainkhoz. Naponta több száz telefonhívás és árajánlatkérés érkezett az összes létező csatornán. Konkrétan nem tudunk dolgozni, mert állandóan csörögnek a telefonok. Katasztrofális a helyzet. Az ügyfelek pedig joggal elégedetlenek, mert úgy gondolják, hogy ha ők szeretnének egy ilyen rendszert ahhoz minél előbb hozzá akarnak jutni, csak ennek nem ez a módja. A vállalkozások a KKV szektor részére már korábban is piaci áron kapták az energiát. Vannak olyan vállalkozások, akik 200 forint/kWh áron kapják az áramot, emiatt már lassan egy éve tart a roham a vállalkozások részéről. Ezt most egy kicsit még jobban megdobta az igény – mondta el lapunknak Kiss Ernő. A szakember szerint tavaly év végén körülbelül 140 ezer háztartásban volt háztartási méretű napelemes erőmű, ami átlagosan 8 kWh-ás volt. Ez a 140 ezeres igény, ami 10 év alatt keletkezett most megduplázódott hirtelen. A bizonytalanság fokozott vásárlást generál. Ez pedig most is így történt és a megrendelések száma jelentősen megnövekedett – fűzte hozzá a Petre András. A megnövekedett keresletet a szolgáltatók is nehezen bírják – ahogyan az Kiss Ernő nyilatkozatából is látszik –, de nem csak ők lettek teljesen leterhelve: egyre nehezebb beszerezni a szükséges engedélyeket az áramszolgáltatóktól. Mennyire nőtt meg a várakozási idő? Az egyik legnagyobb befolyásoló tényező jelenleg az áramszolgáltató válasza a megkérdezettek szerint. Az előírás alapján 30 napon belül kéne válaszolniuk a megkeresésekre, de ezt már a mostani dömping előtt se sikerült mindig tartaniuk. A gigantikusra nőtt igény pedig náluk is lecsapódik, így hónapokkal később tudják csak a szükséges tájékoztatást és engedélyeket kiadni. Az áramszolgáltatók, már a bejelentés előtt is több százas elmaradásban voltak, csak a mi cégünkkel szemben. A megnövekedett igényt az enegedélyeztetésre nem fogják tudni követni. Ugyan ez a probléma a készre jelentéseknél: a mérő cseréket sem tudják határidőre végrehajtani, mert nem rendelkeznek ekkora raktárkészlettel és kapacitással – magyarázta az Eu-Solar tulajdonosa. Ezt pedig Kiss Ernő is csak alátámasztani tudta megkeresésünkre: A legnagyobb fék az az áramszolgáltató, ahol ezeknek az engedélyeztetésével alig pár ember foglalkozik és burtális az igénybevettségük. Most meg különösen lassan haladnak. Maguk a kivitelező cégek 1-2 nap alatt fel tudják szerelni a készüléket. Tehát egy brigád egy hét alatt körülbelül 4-5 napelemes rendszert fel tud szerelni. A telepítést az áruhiány és az elektromos művek akadályozzák. Vannak olyan cégek, akik jelenleg az inverterek szállítását csak az év végére vállalja – hívta fel a figyelmünket egy másik óriási problémára a szakértő. Ráadásul ezek összessége egy másik problémához vezet, ami még több kellemetlenséget okozhat a vásárlóknak. A fentiek ugyanis különösen kritikus tényezők lesznek Petre András szerint a Otthonfelújítási Támogatás december 31-eu zárásakor. Félő, hogy sok ügyfél az áramszolgáltatói késedelmek miatt nem tudják elszámolni Otthonfelújítási Támogatás keretében a napelem telepítését. Így pedig sokan elesnek a támogatástól. Tavaly volt hasonló a helyzet a támogatási program bruttó összegre való átállása során. Most abban reménykedünk, hogy vagy meg lesz hosszabbítva az időszak, vagy ki lesz bővítve az otthonfelújítási rendszer. Esetleg az áramszolgáltatók, hogy elkerüljék a tömeges kártérítási pereket kilobbizzák a program meghosszabbítását az illetékeseknél – magyarázta el Petre András. Kihez forduljunk? Az árak és a várakozási idő folyamatos növekedésével az emberek egyre inkább elkezdték keresni az olcsóbb, gyorsabb lehetőségeket, amik viszont koránt sem bizonyulnak jó ötletnek mindig. Az inverter hiány miatt rászoktak arra az emberek, hogy inkább egy olcsóbb terméket próbálnak beszerezni, amire nem kell várni. Viszont ez Kiss Ernő szerint hosszútávon nem kifizetődő, hiszen bár spórolunk rajta, de sokkal hamarabb tönkre tud menni az eszköz. Ráadásul a nagy invertergyártók mellett bejöttek az alacsonyabb kategóriájú, kisebb, feltörekvő gyártók is és ezeket kezdték el beépítetni az emberek. Ezek olcsóbbak, de lényegesen kisebb a tudásszintjük sajnos, így nem biztos, hogy megéri a csere hosszútávon mondta az MNNSZ elnöke. Ráadásul egyre több kontár lepi el a szakmát főleg most, amikor ennyire megnőtt az igény a napelemekre. Sok álláshírdetést látni, hogy napelemek telepítésére keresnek embereket. Ez pedig óriási baj, mert most egy rendkívül „szexi” szakmává vált ez, minden boldog, boldogtalan napelemet szerel. Azt hiszik, értenek hozzá. Nagyon kell vigyázni ezekkel a vállalkozásokkal: se eszközük, se tapasztalatuk nincs – figyelmeztetett a szakember, aki szerint eddig a legtöbb esetben a bejövő panaszoknál sose az eszközzel volt a probléma. Most viszont, ahogyan terjednek el az olcsóbb megoldások egyre több eszköz hamar tönkremegy. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Mindenképpen olyan céget válasszunk, akiknek van már néhány éves múltja, mérlegképes, van árbevétele és vannak alkalmazottai és egy telephelye, amin elérhető. A panelben a 8. emeletre bejelentett cégek mindig gyanúsak. Legyenek rendes referencia munkái. Gyakori csalás, hogy valaki csináltat egy meseszép honlapot, majd lop hozzá referenciákat az internetről. Olyan kivitelezőket válasszunk – ne is termékeket első körben – amik nem tegnap alakultak és van egy rendes telephelye. Akár kisvállalkozásokról, akár multikról beszélünk – tette hozzá Kiss Ernő. Mennyi az annyi? A MEKH adatai szerint egy átlagos háztartási méretű napelemes rendszer ~8 kW-os volt, amivel 8 800 - 9 600 kWh villamosenergiát tudott megtermelni a beruházó egy évben. Kiss Ernő ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy hazánkban jelenleg szaldóelszámolásos rendszer van érvényben: azaz egy éven belül bármikor megtermelhetjük és felhasználhatjuk az energiát a napelemekkel, tehát nyáron is megtermelhető a téli fűtésre való áram. A szaldóelszámolás lényege, hogy a megtermelt és fel nem használt áramot visszatápláljuk az elektromos rendszerbe: a visszatermelést és a fogyasztást is villanyóra méri, az év végi elszámoláskor pedig, ha kevesebb energiát fogyasztottunk, mint amit betermeltünk, akkor akár vissza is igényelhetjük a nettó energia díját – természetesen, ha többet fogyasztottunk, mint amit termeltünk, akkor a különbözetet ki kell fizetni. Ezt a jogosultságot már csak 2023 év végig lehet megszerezni így aki teheti használja ki a lehetőséget – figyelmeztetett mindenkit az MNNSZ elnöke, ami azért is fontos, mert 2023. december 31. után már csak bruttó elszámolással telepíthető napelemes rendszer önerőből. A bruttó elszámolás esetén a hálózatból fogyasztott villamosenergia teljes mértékben kiszámlázásra kerül, majd a hálózatba betáplált teljes villamosenergia-mennyiség után kérhető kifizetés. A bruttó elszámolási mód az MVM oldalán megtalálható információk szerint az elszámolás gyakoriságát és mérési módját nem fogja módosítani. Egy átlagos, kb. 3-3,5 milliós rendszer beüzemelési költségei a következők szerint oszlanak meg: a költség 40-50 százaléka maga a napelem,

10-15 százaléka a tervezés engedélyeztetés és a kivitelezés,

a fennmaradó rész pedig a tartószerkezet, inverter, segédanyagok ára. Ez az ár viszont azoknak, akiknek nagyobb az energiafelhasználásuk – vagy akár gázfűtés is társul hozzá, ahol szintén nagyobb a fogyasztás, mint a meghatározott átlag – pár éven belül megtérülhet. Eddig a lakosságnak 7-8 év volt a megtérülési ideje egy napelemes rendszernek, azoknak fele annyi idő alatt is megtérülhet a befektetett összeg a jelenlegi energiaárakkal. A vállalkozásoknak, akik akár 200 forintot is fizetnek kWh-ént – jelezte Kiss Ernő, aki szerint nem csak a szaladó miatt érdemes most belevágni a napelemépítésbe, hiszen az árak jócskán növekedni fognak szerinte az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Na de miből? A legtöbben támogatásból szerették volna az elmúlt időszakban megvalósítani a korszerűsítést, de egyre többen vannak azok, akik, hogy meggyorsítsák a folyamatot inkább saját zsebből fizetik ki a napelemeket. De léteznek különféle kedvezményes hitelek is, például a zöldhitel, aminek jelentősen előnyösebb a konstrukciója. Általában mindenki támogatásból szerette volna megvalósítani ezeket a beruházásokat. Még a választások előtt, múltév végén indult egy 100 százalékos támogatási program, ami közel 30 ezer háztartásnak adott lehetőséget arra, hogy napelemes rendszerhez és részben fűtési rendszerhez jussanak. Ezeknek a beruházóknak mindegyike nyert, azonban nem lehet arra számítani, hogy a nyertes pályázók a közeljövőben hozzájussanak a napelemes rendszerhez – mesélte Kiss Ernő, aki nagyon borúsan látja az állami kifizetések sorsát: Az állami pályázatok kifizetései amennyire én látom a választások óta megálltak, a lakossági pályázat kapcsán se történt még egy pozitív elbírálás se. Véleményem szerint akkor fognak megtörténni a kifizetések, ha Magyarországnak és az Európai Uniónak sikerül megegyeznie – vélekedett a szakértő, aki szerint pont ezek miatt a problémák miatt döntenek egyre többen úgy, hogy inkább saját zsebből fizetik ki a beruházást. Ami a jelenlegi rezsiárak mellett 3-4 éven belül meg is térülhet akár. Ha úgy döntünk, hogy a jelenlegi káoszban nem várunk inkább a támogatások kifizetésére, vagy nem vagyunk rá jogosultak, akkor, ha nem tudjuk zsebből kifizetni a legjobb megoldás, ha hitelt veszünk fel. Akkor például, ha 2 millió forintot veszünk fel azért, hogy kiépítsük a napelemes rendszert az otthonunkban, akkor egy havi nettó 400 ezer forintos fizetés esetében 8 éves futamidővel már kevesebbet kell költenünk a törlesztő részletre. A legjobb konstrukció a Pénzcentrum Kalkulátorának számításai szerint az UniCredit Bank ajánlata, ami szerint most egy 2 millió forintos hitelt megkaphatunk 30765 forintos havi törlesztőre, 10,9 százalékos THM-el. Az Erste Most Extra Személyi kölcsönnel pedig a havi törlesztőnk 33 940 forint lenne 14,47 százalékos THM-mutatóval.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK