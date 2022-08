Már ezért az alapanyagért is óriási a várólista Magyarországon: hamar döntsön, aki felújítana

Jó hír a most építkezőknek, hogy a térkövek „mindössze” 20-30%-ot drágultak mentek át, ami elmarad a falazó- vagy szigetelőanyagok esetében tapasztalt ennél sokkal drasztikusabb emelkedéstől. Ugyanakkor a térkövezőknek érdemes időben lépniük, hiszen normál esetben 1-2 hétbe telik az alapanyag beszerzése, de a ritkábbí típusokra akár két hónap is lehet a várakozási idő. Érdemes akár három hónappal előbb elkezdeni a térkő burkolatának kiválasztását.

"A legkeresettebb térkövek sztenderd színekben 1-2 hetes szállítási idővel elérhetők, míg az extrább típusok a kiválasztott színben 6-8 hét alatt érkeznek meg. Hogy számszerűsítsük a vevő térkővásárlási lehetőségeit: a jövő hétre mintegy 15-, míg szeptemberre körülbelül 200-féle kő közül választhat az érdeklődő” – mondta Dalos András, a Dalos Tüzép ügyvezetője a cég közleményében.

Ezért, ha tényleg az otthonunk stílusához és az ízlésünkhöz legjobban passzoló térkövet szeretnénk megtalálni, akkor érdemes a vásárlás előtt legalább 3 hónappal elkezdeni kertünk térkő burkolatának kiválasztását. Ha időben érdeklődünk, akkor nem kell megalkudnunk a térkőtípus formájában és színvilágában sem.

Jó hír a most építkezőknek, hogy bár a térkő gyártásához használt cement ára gáz- és energiafüggő, a térköveket nem kell kiégetni, azokat csak préselik. Ennek következtében nem emelkedett olyan drasztikusan az áruk, mint a falazó- vagy szigetelőanyagok esetében: az elmúlt év során „mindössze” 20-30 százalékos drágulásnak voltunk tanúi.

Vásárlás előtt érdemes átgondolnunk, hogy a térkő hova lesz elhelyezve. Milyen környezetbe kerül, és mit várunk tőle? A térkövek ugyanis nemcsak burkolatnak alkalmasak, hanem akár tűzrakóhely, grillező, garázslejáró vagy kerti nappali is építhető belőlük. A kert díszítésétől a több ezer négyzetkilométeres parkolóprojektig számtalan elképzelés megvalósítható a segítségükkel. Nemcsak a szemünk elkápráztatására valók, hanem alkalmasak arra is, hogy kiéljük velük a kreativitásunkat

– zárja Dalos András a térkő burkolatok kiválasztásához adott javaslatait.

Sötét vagy világos térkövet érdemes választani?

Dalos szerint ma már nem csak a szürke, betonra emlékeztető térkövekre van kereslet. Szinte korlátlan a választék, így bármilyen, a személyiségünkhöz passzoló stílus megvalósítható általuk, a klasszikustól a letisztultabb irányzatokig. A látvány mellett fontos a praktikumot is szem előtt tartani, amikor választunk, hiszen a minőségi térkő burkolat egy életre szól.

Lényeges szempont lehet az is, hogy a szürke köveket könnyebb tisztán tartani, és a sötét köveken kevésbé látszanak meg az olyan szennyeződések, mint például a lecsöpögő motorolaj vagy a kiömlő vörösbor. A nyári kánikulában viszont ezek a kövek átforrósodnak, míg a világosabb árnyalatok hűsítően hatnak. Negyven fokos hőségben bőrt perzselő fokokban mérhető a különbség. Sok kisgyerek talpa és édesanyjuk tekintete árulkodón beszél erről” – mondja.

Elmondása szerint továbbra is sokak kedvence az antracitszürke, de a rusztikusabb, antikolt hatást keltő homok- és földszíneknek is megvannak a rajongói. Emellett az őszi lomb, a kagylóhéjszín, a barnás és bordó árnyalatú kövek is egyre több kertet díszítenek.