Pokol vár a házépítő magyarokra: teljes a káosz, még durvábban elszálltak az árak

Már a szakemberek se mernek jóslatokba vonatkozni az építőipar jövőjét tekintve, hiszen míg egy évvel ezelőtt „csak” a szakember hiánnyal küzdött a szektor, addig mára már az energiaárak elszállása teljes kiláthatatlanságba taszította a kivitelezőket. Gyakori, hogy egy-egy szakira akár egy évet is várnia kell annak, aki építkezésre adja a fejét, de nem ritka az sem, hogy a megrendelőnek a cégek nem tudnak fix árajánlattal szolgálni, hiszen hetente változnak a számok.

Egyre kilátástalanabb a helyzet az építőiparban, hiszen jelenleg nem csak a kevés szakember, hanem az alapanyagok hiánya és azoknak a szállítása, illetve az energiaárak is óriási fennakadásokat okoznak a szektorban Európa szerte. Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján ráadásul kiemelte, hogy nem tudni, hogy ennek az áremelkedésnek mikor lesz vége és mikor tud visszaállni a piac a koronavírus-járvány előtti rendszerbe.

„Mire kilábaltunk volna a COVID-járvány okozta problémákból beütött az ukrán válság. Mi pedig kevesen vagyunk a szektorban országszerte ahhoz, hogy kezelni tudjuk a kihívásokat amikkel hétről hétre szembesülünk. Egyre inkább azt látom, hogy ha lenne is egy üveggömböm akkor se tudnám megjósolni a helyzet kimenetelét – kezdett bele tájékoztatójába Szórády Csilla, aki többször is kiemelte, hogy nem tudni mikor ér véget a helyzet, így azt se lehet tudni, hogy mikorra rendeződik a helyzet a szektorban.

Ráadásul a probléma nem csak ország szinten hatalmas, hanem világszinten is. Sokkal gyorsabb kilábalást vártak mindenhol a koronavírus okozta logisztikai zavarokból, de minden egyes hullámkor a cégek újfent visszakerültek a kiindulópontra, ahol az első lezárásokkor kerültek, ráadásul most már új tételként megjelent az infláció is. Ezt a helyzetet nehezítette tovább az orosz-ukrán háború, aminek következtében nagy mértékben megugrottak az energiaárak, miközben az ellátási láncok problémája nem csak velünk maradt, de tovább is gyűrűzött. Ugyanis a háborús helyzet miatt minden ország igyekszik a saját igényeit ellátni, így nem lehet importra számítani, illetve, ha lehet is, akkor horror árakkal szembesülnek a kivitelezők. Ami érthetően a lakosságot is érinti.

Elszálltak az alapanyagárak

A legnagyobb kihívást pedig az anyagárak folyamatos emelkedése jelenti Szórády Csilla szerint. Ez szoros összefüggésben áll az energiaárak elszabadulásával: a gáz ugyanis ötszörösére, míg a villamos energia a négyszeresére drágult a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ezzel párhuzamosan pedig drágult a munkaerő és növekedtek a szállítási díjak is, így az eddigi évi pár alkalomról az árváltozások heti rendszerességűvé váltak, ha egyáltalán hozzá jut az ember a kiszemelt alapanyaghoz.

Szigetelőanyagból, falazóelemből, tetőcserépből és burkolatból pedig Európa szinten hiány alakult ki, így sok kivitelező pánikszerű felvásárlásba kezdett az utóbbi időben.

Mindehez hozzájárul, hogy ugye importból se tudunk ellátáshoz jutni: a burkolat esetében például a szomszédos háború az, ami egyértelműen bezavar. Akik fehér agyaggal dolgoznának azok ugyanis nem jutnak hozzá az alapanyaghoz, új forrást pedig nehéz szerezni, hiszen környezetvédelmi okokból kifolyólag meg van határozva, hogy mennyi bányászható belőle. Így kénytelenek a cégek új alapanyag után nézni, aminek esetében viszont ki kell tapasztalniuk például azt, hogy mi a megfelelő égetési technika, hogy a megfelelő minőséget tudják biztosítani.

Mindez ahhoz vezetett, hogy aki nem szemfüles – vagy nincsenek megfelelő kapcsolatai – az akár egy évet is várhat az építkezéshez szükséges anyagokra.

Ráadásul, ahogy azt fentebb írtuk az árak folyamatosan változnak, így egyáltalán nem biztos, hogy az adott építőanyagot tényleg annyiért fogjuk megkapni, amennyiért 4-5 hónappal azelőtt rendeltük. A szakemberek pedig nem kevesebb mint 25 százalékos árnövekedésre számítanak 2022-ben ami az építőanyagokat illeti, de a fuvarköltség és az építkezési törmelék elszállítása és lerakása esetében se sokkal jobbak a kilátások. Előbbi esetében 23 százalékos, míg utóbbinál 22 százalékos emelkedést jósolnak.

Nem mernek építkezni a magyarok

Az újHÁZ Centrum kutatásából kiderült, hogy Magyarországon egyre kevesebben mernek belevágni a felújításba, vagy az építkezésbe. A tanulmány szerint ugyanis a megkérdezettek 52 százaléka nem tervez semmi ilyenbe belekezdeni az elkövetkezendő egy évben, és csak a 29 százalékuk mondta azt, hogy az idén mindenképpen belefog a munkálatokba. Ezen belül pedig a 47 százalékuk állította, hogy nem fog kivitelezőt fizetni, hanem ő maga fogja megcsinálni a szükséges felújítást, illetve a legtöbb megkérdezett tudatosan számol azzal, hogy drágább lesz a kivitelezés, mint az eredetileg tervezett. Ez abból is látszik, hogy azoknak a 32 százaléka, akik jelenleg is építkeznek kénytelenek voltak plusz anyagi erőforrásokat is felszabadítani.

A felmérésből továbbá kiderült, hogy a legtöbben (33 százalék) azzal igyekeznek spórolni, hogy ők próbálják meg beszerezni a szükséges alapanyagokat. Ami viszont érdekes, hogy a kérdőívet kitöltők 67 százaléka válaszolta azt, hogy mindennemű állami támogatás nélkül kezdett bele a munkálatokba. Az nem derült ki, hogy ezeknek hány százaléka lett volna jogosult az Otthonteremtési támogatásra, a CSOK-ra, vagy a Babaváró Hitelre.

A felmérés során az újHÁZ Centrum a kivitelezőket is megkérdezte, amiből kiderült, hogy a válaszadók 43,8 százaléka szerint 3-6 hónappal az építkezés, vagy a felújítás kezdete előtt érdemes szakembert foglalni, de nem ritka az se, hogy egy év is szükséges hozzá. A kutatásból megtudtuk azt is, hogy a munkadíjak tavalyhoz képest megközelítőleg 11-30 százalékkal növekedtek és a legnagyobb problémát az alapanyaghiány okozza. Ráadásul a cégek többségének nem volt lehetősége új szakembereket felvennie magához.