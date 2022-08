Fűtés pellet használatával: mi az a pellet, mennyi pellet kell egy szezonra?

Hamarosan óriási változások következhetnek be a magyar rezsitörténelemben, minek köszönhetően már most megnőtt a kereslet a hagyományos fatüzeléses kályhák, kandallók, illetve a tűzifa és az alternatív, faalapú fűtőanyagok iránt. A keresett kategória egyre népszerűbb terméke a brikett mellett a pellet, ám ezt sem mindegy, hogyan használjuk. Tudd meg, milyen a jó pellet, hogy kell vele fűteni és mennyi pellet kell egy szezonra!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a pellet nevű fűtőanyag kapcsán: most megtudhatod, mi a pellet jelentése, miből van a pellet, mennyi pellet kell a fűtéshez, milyen pellet kazán vagy pellet kandalló használata ajánlott az ilyen típusú fűtőanyag kihasználásához? Mire figyeljünk a pellet vásárlás kapcsán, milyen termék a pellet ár szempontjából?

Mi az a pellet?

A „pellet” kifejezés általánosságban nagy nyomáson préselt szálas, rostos anyagot jelent, amit saját maga vagy valamilyen bekevert kötőanyag tart össze, mérete a néhány milliméterestől a több centis kis anyagrudakig terjed. Nem csak fűtésre való pellet létezik: a legismertebb pellet fajták közé soroljuk a nyúltápot vagy a pellet haletető anyagot, de a gyógyszeripar és a cukoripar is használja ezt a technikát. A tüzelési pellet (és egyébként a grill pellet) – ami egyébként egy feltörekvő fűtőanyag – gyakorlatilag préselt fűrészipari melléktermékből, fűrészporból és aprólékból, forgácsból áll, növényi olaj a kötőanyaga, géppel préselik.

Hogyan működik a pellet?

A fapellet, azaz a fából készült pellet mérete átlagosan 6-25 mm között változik, az apró farudacskák szemcsemérete a fánál jóval homogénebb, a fűrészpornál sokkal könnyebben ég, automatizált tüzelőrendszerekben még a tűzifánál is jobban hasznosítható. A pellet vásárlása leggyakrabban 15 vagy 1.000 kg-os zsákokban történik, illetve fluid formában is értékesíthető (régen folyékony fának is nevezték). Vigyázni kell a pellet folyadéktól elszigetelt szállítására és tárolására (általában műanyagzsákba teszik), máskülönban a nedvességtől a pellet tömörített darabjai széteshetnek.

Milyen pellet kazán használható hozzá?

A pellet égetése pellet kazánokban történik (a pellet kazán egy olyan szilárd tüzelésű kazán, ami képes a biomasszából, faipari melléktermékből fűteni), ez lehet olaj- és gázkazán is. Mindenképpen érdemes még a pellet vásárlás előtt utánanézni, hogy milyen kazán jó hozzá, az otthon már meglévő kazán fel tudja-e a pelletet gazdaságosan dolgozni. Magát a pellet felhasználását tekintve a pellet megújuló energiaforrásnak számít, környezetkímélőbbnek tartják a tűzifánál, ugyanis a pellet újrahasznosított alapanyagot használ.

A pellet kazán saját adagolótartállyal rendelkezik, hosszú távon képes biztosítani a meleget anélkül, hogy gyakran rá kellene néznünk, ezért egyre kedveltebb alternatív fűtési megoldás, sőt, akár az egész ház fűtését és a melegvízellátást is képes megoldani. A pellet kazán mellett kapható még pellet kályha és pellet kandalló is, ezek azonban inkább csak egy-egy helyiség fűtésére alkalmasak, a hagyományos kályhákhoz, kandallókhoz hasonlóan. A pellet kandalló ugyanolyan kellemes látványt nyújt, mint a fatüzeléses verzió.

Mik a pellet hátrányai?

Így, hogy tudjuk, mi a pellet és milyen előnyös tulajdonságai vannak, célszerű a hátrányokat is felsorolni, hiszen mindennek van árnyoldala. Elsősorban meg kell említenünk a pellet kazán árát, ami jóval magasabb, mint egy hagyományos kazán, könnyen több százezer, sőt, több millió forintos tétel lehet belőle, másrészt gyakran a pellet minősége is kifogásolható. Ha rossz a pellet (pl. nedves, silány anyagból van), alacsonyabb a pellet fűtőértéke, többet kell elhasználni belőle a fűtőszezon során, sőt, szélsóséges esetben még a pellet kazán is károsodhat miatta.

Milyen a jó pellet?

Ahogy minden terméknél, úgy a pellet esetében is számít az alapanyag minősége, tisztasága, hiszen a jó pellet nem porból és hulladékból áll, hanem valódi fa leeső részeiből. A jó pellet nedvességtartalma alacsony, a minősége ellenőrzött, optimális hőmérsékleten préselik a megfelelő kötőanyaggal, így fűtőértéke is jobb – mindez egyértelműen meglátszik a fűtési költségeken.

Mennyi pellet kell egy szezonra?

Gyakori kérdés, hogy mennyi pellet kell a fűtéshez, hiszen a pellet teljesen más fűtőanyag, mint például a szimpla tűzifa. Egy átlagos pellet kazán tartályában kb. 1 m3 fapellet tárolható, amit a pellet kazán automatikusan adagolva kb. egy hónap alatt használ el. 1 m3 pellet kb. 600-650 kg, vagyis naponta körülbelül 20 kg pellet elégetése biztosítja egy átlagos családi ház felfűtését. A pellet árusítása kistételben 15 kg-os zsákokban történik, ha spórolósan adagoljuk, ennyi is elég lehet egy napra.

A fűtésszezon november közepétől márciusig elejéig tart, de ízlésünktől és az időjárástól függően természetesen ez lehet ennél jóval hosszabb és rövidebb is. Ha átlagosan 4 hónapot számolunk rá, akkor 2.500-3.000 kg pellet vásárlása mindenképpen szükséges – célszerű kicsit rászámolni, hiszen sosem lehet előre tudni, mennyire lesz kemény a tél, illetve a pellet sem romlik meg, egyszerűen eltehetjük a maradékot a következő szezonra.

Pellet árak: mennyibe kerül a pellet?

A pellet forgalmazása a fent említett zsákokban történik, melyeket gyakran raklappal adnak el. Annak függvényében, hogy milyen fából van a pellet (pl. fenyő, bükkfa stb.) egy raklap pellet ára, ami kb. 1000 kg pellet, kb. 150-170.0000 Ft.