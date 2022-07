Tombol a klímaháború: egy vagyont fiztehetünk a készülékért, a szakemberre hónapokat kell várni

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Komoly drágulás zajlott le a klímaberendezések piacán is: a szakértők szerint 15-25 százalékkal kerülhet többe egy-egy készülék, mint egy évvel korábban, de van olyan szakember, aki az idei év árnövekedését 35-40 százalékosnak tartja inkább. Szakemberek beszélnek arról, mi a tapasztalatuk az idei nyáron a lakosság klímaigényeivel kapcsolatban, van-e szakemberhiány a piacon, és mire számítson, aki még most szereltetne be légkondicionáló berendezést a házába.

Az utóbbi időszakban tapasztalható gazdasági hatások – az ellátási láncok felborulása a pandémia alatt, egyes alapanyagok beszerzési nehézsége, illetve hiánya – jellemzően áremelkedést hoztak a légkondicionáló készülékek piacán is - mondta Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője. Mint fogalmazott, náluk az előző gazdasági évhez képest (2022. ápr. 1. előtt) a HUF-EUR árfolyamváltozástól függetlenül a lakossági split klímák árai 15 százalékkal emelkedtek, ami átlagosnak mondható a piacon, hiszen a többi klímagyártó szintén hasonló mértékű emeléseket volt kénytelen végrehajtani. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A munkabérek a tavalyi évhez képest szintén mintegy harmadával nőttek, az emelkedés itt is folyamatos. A szakember hiány minden légkondicionálóval foglalkozó céget, vállalkozást érint. Nem csak klímát telepítő szakemberből van hiány, de kevés a jól képzett fűtésszerelő, sőt a mérnök is. Hatalmas a klímapiac, és egyre több szakember látja el a beszerelési- javítási feladatokat országszerte, így ebben a szegmensben nem igazán lehet a klasszikus értelemben véve szakemberhiányról beszélni. Igaz, sokan be vannak táblázva hónapokra előre, de vidéken általában lehet minőségi alternatívát találni ebben az esetben, amikor is "csak" két-három hetet kell várni a szakikra. Mi a baj, ha csöpög a klíma? Leggyakoribb hiba a cseppvízvezeték helytelen és rossz kialakítása. Az elvezetőt úgy kell kialakítani, hogy folyamatosan lejtsen, és nem tartalmazhat kontrát vagy bűzzárat. Persze megoldható úgy is, de az már egy hosszabb és komplikáltabb folyamat. Gyakori problémát tudnak okozni a cseppvízvezetékbe befészkelt vagy betelepült állatok, kisebb vagy nagyobb elakadást okozva a vízelvezetésben. Másik súlyos telepítési hiba szokott lenni a gázszökés. Ha a klíma beltéri egységében 0°C-nál alacsonyabb a hőmérséklet, akkor valószínűleg kevesebb a klímában a hűtőközeg. Ez azt eredményezheti, hogy a pára nemcsak kicsapódik, hanem ráfagy a hőcserélőre, amelyből a folyadék lecsöpöghet a csepptálca mellé is. Ha erről meggyőződnél, nyisd ki a beltéri egység elejét. Ha jeget látsz, akkor azonnal hívj szerelőt! A klímát ilyen esetben ne használd tovább, mert nagy rá az esély, hogy még jobban tönkremegy! Ha tovább olvasnád a cikket, akkor azt a HelloVidék oldalán teheted emg. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Getty Images

