Pár hét, és még drágábbak lesznek az albérletek ezekben a városokban: jobb ha sietnek a magyarok

Két hét múlva eldől, hogy ki, hol folytathatja tanulmányait és a ponthatárok kihirdetésével ismét elindulhat a roham a legjobb albérletekért. A folyamatosan emelkedő bérleti díjak és a jelenléti oktatási rend visszatértével idén még inkább igaz az, hogy érdemes minél előbb felmérni a lehetőségeket és nem az utolsó pillanatra halasztani a lakásválasztást.

Az OTP Ingatlanpont szakértői feltérképezték Budapest, Debrecen, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár albérlet- és ingatlankínálatát, összeállításuk első részében a vidéki egyetemvárosok helyzetét mutatják be. Idén közel százezren felvételiztek valamely felsőoktatási intézménybe1 és július 21-én kiderül, hogy a hallgatók hol folytathatják tanulmányaikat. A felvételi ponthatárok kihirdetése azonban nemcsak a diákok életében hoz változást, hanem a bérleti piacon is hagyományosan a csúcsidőszak nyitánya.

Míg tavaly a járványhelyzet alapjaiban határozta meg a lakásbérlési lehetőségeket és ezzel kapcsolatos igényeket is, addig idén korlátozásoktól mentesen indul az oktatás, így feltételezhető, hogy nagyobb számban jelennek meg az újdonsült hallgatók a lakáspiacon. A járványhelyzet végét az áremelkedés is egyértelműen jelzi, hiszen a KSH friss statisztikái alapján áprilisról májusra 2,6 százalékkal növekedtek a bérleti díjak és a növekedés üteme is gyorsult. A 2020. januári csúcsidőszakhoz képest 2022. májusában országosan közel 10 százalékkal volt magasabb a kiadásra kínált lakások átlagos bérleti díja. Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint az egyetemvárosok vegyes képet mutatnak, valahol egyértelműen érzékelhető, míg máshol még várat magára a fellendülés, de idén még a korábbi évekhez képest is fontosabb hangsúlyozni azt, hogy nem érdemes az albérletválasztást az utolsó pillanatra halasztani.

Debrecen, Eger és Miskolc bérleti piaca most is élénk, tapasztalataink alapján a kiadó lakások gyorsan és nagyrészt közvetlenül a bérbeadótól kelnek el. A felsőoktatási szezon még nem indult el, feltételezhető, hogy az emelkedő albérletárak mellett senki szeretne még két havi bérleti díjat kifizetni, azonban valószínű, hogy szeptember közeledtével a helyzet gyökeresen meg fog változni

– mondta Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője. A három északi egyetemváros ingatlanpiaca kapcsán a szakértő hozzátette, hogy megjelentek a kifejezetten kiadási céllal vásárlók és azok is, akik a továbbtanuló gyermekük részére vesznek lakást, az albérleti díj fizetése helyett. Szinte hagyomány, hogy 2021-ben is Debrecen volt a legdrágább megyeszékhely, a KSH statisztikái alapján 492 ezer forintos négyzetméterárral, míg Egerben 380 ezer Ft/m2, Miskolcon pedig 280 ezer Ft/m2 volt az átlagár.

A hallgatói rohamot még nem érzékeljük Szegeden, de a távoktatás visszaszorulásával az éppen szabad bérlemények nagyon gyorsan bérlőre találtak az év folyamán. Míg korábban jellemző volt, hogy a nyári időszakban visszaadták a bérleményüket a hallgatók, addig most inkább fenntartják a már meglévő albérletüket. Tapasztalataink szerint a bérleti díjak folyamatosan növekednek, amiben az építőanyagok drágulása is szerepet játszik, de a bérleti díj emelkedésének mértéke elmarad a lakások áremelkedésétől

– foglalta össze tapasztalatai Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője. A régióvezető tapasztalatai szerint a hallgatók szempontjából legfontosabb paraméterek az egyetem közelsége és a rezsi kiszámíthatósága. A legnépszerűbbek az egy-két szobás ingatlanok, azonban a nagyobb, polgári lakások is gazdára találnak. Szegeden, ahol tavaly átlagosan 419 ezer forintos négyzetméteráron keltek el a lakóingatlanok, Piros Szilvia elmondása alapján továbbra is jelen vannak a befektetői célú vásárlók, azonban körükben most szinte kizárólag a saját erős finanszírozás jellemző.

2021-ben Debrecen után Székesfehérvár (490 ezer Ft/m2) volt a második legdrágább megyeszékhely, míg Győr a negyedik (472 ezer Ft/m2), azonban Goreczki Szabolcs, az OTP Ingatlanpont északnyugat-magyarországi régióvezetőjének tapasztalatai szerint a két város ingatlanpiaca külön utakon jár.

Győrben még mindig a keresleti piac jellemző, azonban a dinamikus áremelkedés üteme csökken, míg Székesfehérváron most úgy tűnik, hogy stagnálnak az árak. A bérleti piacot vizsgálva Győrben 120 ezer forint per hó- tól indulnak az egyetemisták által leginkább kedvelt, egyetemhez közeli, kis alapterületű lakások, és ezek jellemzően gyorsan gazdára is találnak. Székesfehérváron szűkös a kínálat a bérleti piacon és az éppen kiadó ingatlanok szinte pillanatok alatt kelnek el. Ebben a helyzetben a hallgatók megjelenésével további keresletnövekedésre számítunk, így a viszonylag magas árak ellenére akár befektetési céllal is megfontolandó lehet most a vásárlás

– tette hozzá Goreczki Szabolcs.

2021-hez képest az idei év első felében egyértelműen pozitív irányú változást érzékeltünk az értékesítésben a pécsi ingatlanpiacon, a bérlemények tekintetében ugyanakkor szinte változatlan a helyzet, az elérhető ingatlanok rövid idő alatt elkelnek. Júniusban, a nyár beköszöntével, kicsit megpihent a piac, várakozásaink szerint a nyár végének közeledtével és az egyetemisták megjelenésével újból erőre fog kapni

– foglalta össze tapasztalatait és várakozásait Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője. Pécs tavaly, hasonlóan 2020-hoz, áremelkedés és árszínvonal szempontjából is a megyeszékhelyek középmezőnyében végzett, a 11,3 százalékos áremelkedés következtében négyzetméterenként átlagosan 349 ezer forintba került itt egy lakóingatlan.