Busszút áll a budapesti lakáspiac: már látszik, rossz lóra tett, aki kivárt - még durvább világ jön

A 2022-es esztendő komoly reményekkel startolt az ingatlanpiacon. Az elmúlt két év járványhelyzete után bízni lehetett benne, hogy végre igazán megélénkül a kereslet, visszatérnek a külföldi vevőcsoportok és növekvő tendenciát hoz a forgalom. Az eddigi eredmények azonban erősen hullámzó teljesítményt mutatnak.

„A Belváros mindig egy nagyon érzékeny mutatója az ingatlanpiac aktuális helyzetének” - kezdi az elemzést Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. -„Az év elején nálunk az volt érzékelhető, hogy egy erős, felfelé ívelő ingatlanpiacot kapunk idén, amely a rendes mederben halad. Ezután több tényező is befolyásolta a keresletet, amely igazából most is erős, hiszen az ingatlan még mindig a legjobb, legbiztosabb befektetési forma.”

Az ukrán háború hozott létre először egy olyan bizonytalanságot, amelynek következtében aki megtehette, igyekezett ingatlanba menekíteni megtakarítását, vagy annak egy részét. Ezután kicsit visszaesett a kereslet, majd a gazdasági bizonytalanságok, az egyre erősődő infláció is hozzájárult ahhoz, hogy tovább nőtt a befektetni vágyók száma.

Sokan keresnek idén már kiadott, vagy azonnal kiadható lakásokat a belvárosban, hiszen így máris passzív jövedelemre tehetnek szert befektetéseikkel.

„Ennek ellenére elmondható, hogy jelenleg inkább a várakozási állapot jellemző a piacra” - folytatja Ben-Ezra Orran. -„A világ amúgy hasonlóképpen, ahogyan a járványt is, azt is tudomásul vette, hogy Kelet-Európában háborús helyzet állt elő, és rezignáltan berendezkedtek abba az állapotba, hogy ez feltehetőleg egy hosszabb távú jelenség lesz.”

A Central Home szakértője a 2021-es év teljesítménye és az addig lévő árak alapján úgy becsüli, hogy az ingatlanárak közel 5 százalékkal emelkedtek és úgy véli, hogy és legalább őszig ez a mérték meg is fog maradni. Hogy milyen évet fog zárni végül az ingatlanpiac, azt elsősorban az határozza meg, hogy miképpen tud a világ a háborús helyzettel, az energiaválsággal, az ebből fakadó gazdasági nehézséggel megbirkózni és szembenézni. Amennyiben rövid időn, azaz pár héten, hónapon belül megoldódna az ukrán-orosz konfliktus, és az azzal érkező krízishelyzetekre megszületne a megfelelő megoldás, még akkor is az előre jelzett 10 %-os áremelkedés az, amely minden bizonnyal teljesülni fog.