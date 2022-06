Elképesztően sok időt melóznak a kertben a magyarok: az élelmesek már így ússzák meg a fűnyírást

A családi házak tulajdonosai akár heti 6-8 órát is eltöltenek a gyep gondozásával tavasztól őszig. A fű az időnk mellett a vizet és a tápanyagot is bőséggel igényli. Ma már egyre több kertben pompázik élethű műfű, kiváltva ezzel a kényes angol gyepet. Egészen addig nem létezett a hazai kertkultúrában mű burkolat, míg 2012-ben a Holland Pázsit meg nem alapozta a hagyományát.

A műfűtrendeket diktáló holland gyár néhány évvel ezelőtt olyan innovációval jelent meg, ami által sokkal természetesebbé, az igazi fűhöz megtévesztésig hasonlóvá váltak termékeik. Akár szín, akár szálhossz, akár funkció tekintetében mindenki megtalálhatja az életmódjához, illetve a kertjéhez leginkább passzolót, utána már csak hátradőlve élvezheti a látványt az év minden hónapjában.

„A 4-5 cm-es szálhossz követi le leginkább a kerti fű magasságát. Összetétele és kialakítása biztosítja, hogy lágy, rugalmas felületén kellemesen heverészhetünk, és csupasz talppal is jóleső érzés sétálgatni rajta” – mondta Papp Ákos pázsitszakértő.

A fű gondozása a másodállásunk is lehetne

Aki kertes házban lakik, vajon kiszámolta-e már, mennyi időt tölt kertje gondozásával? A gyepápolásba ugyanis nem csak a fűnyírás tartozik bele; annak érdekében, hogy tavasztól őszig szép legyen a fű, bizonyos időközönként trágyázásra, napi szinten pedig öntözésre és gyomlálásra is szükség van. Késő ősztől tavaszig elegendő napfény hiányában a fű besárgul, szépségét hosszú hónapokra elveszti.

Műfű alkalmazásával akár 6-8 órát is spórolhatunk hetente, amit kerti munkák helyett pihenéssel vagy bármi mással eltölthetünk. Sem nyírásra, sem locsolásra, sem gyomlálásra nem szorul, és nincs kitéve az időjárás viszontagságainak sem. A nyár folyamán igazán felszabadító érzés, hogy egy hosszabb nyaralásból hazaérve nem fűnyírással kell tölteni az első otthoni órákat, illetve a nyaralókat sem kell kötelezően meglátogatni pusztán azért, mert megnőtt a fű

– sorolja az előnyöket a szakember.

Allergiamentes, környezettudatos pihenés

Magyarországon is egyre több embert kínoznak a legkülönfélébb allergiák, amelyek egy részét a természetben, akár a saját kertjében megtalálható allergének lobbantanak be. A műfű a fű alkotóelemeire érzékenyek számára is megoldást kínál, hogy legalább otthonuk nyugalmában ne kelljen erős tüneteiket elviselniük.

Emellett azok számára is ajánlom, akik környezettudatos életmódot folytatnak, hiszen köztudott, hogy egyre súlyosbodó vízhiánnyal küzdünk, ami a nyári hónapokban még inkább felerősödik. Ezzel szemben egy füves kert ápolása iszonyatosan nagy vízmennyiséget igényel, amit vagy automata öntözőrendszerek segítségével oldanak meg, vagy kerti slaggal, ami naponta többórás elfoglaltságot is jelenthet

– emelte ki Papp Ákos.

Ma már egyre több kert éke a medence, amely sokféleképpen kivitelezhető. Elkerülhetetlen, hogy a környéke nedves legyen a kicsobbanó víztől, a felázott, földes fűről pedig könnyedén behordhatjuk a sarat a talpunkon a medencébe. A műfű mellett szól az is, hogy hiába éri víz, az rövid időn belül leszivárog, sosem képződik a felületén sár, amivel bekoszolnánk a medence vizét. Ezzel szintén vizet spórolhatunk, mivel ritkábban kell azt cserélni.

A „vagy kert, vagy kutya” kérdés már a múlté!

Nehéz választani, hogy kutyánk vagy szép kertünk legyen, ugyanis a köztudatban az él, hogy a kettő egymással nem kompatibilis. Valódi fű esetében ez igaz is. A kutyapisi hatására a fű besárgul, kiég, a kaki pedig a fűszálak közé süllyed, beleragad, nehéz higiénikusan eltávolítani. Nem beszélve arról, hogy a füves terület ezer izgalmas illatot rejt, ami az örök kalandor ebeket ásásra sarkallja. A lyukak foltozgatása és a fű állandó újratelepítése folyamatos szélmalomharcot jelent.

A kutyabarát műfüvek lehetővé teszik, hogy ne kelljen a kutya és a pázsit között választanunk. A pisi egyszerűen átszivárog a műfűhordozó műanyag rétegén és nyom nélkül eloszlik az alatta elhelyezkedő murvarétegben, valamint a talajban. A kaki pedig a sűrű szerkezetű fűszálak tetején marad, ahonnan könnyedén leemelhető. A műfű alatti réteg nem ereszt át olyan szagokat a földből, amelyek a kutyát ásásra ingerelnék, és erős anyaga esélyt sem ad arra, hogy rakoncátlan mancsok kárt tegyenek benne

– avatott be a szakértő.

Elmondása szerint, ahogy a kutyák nem tudnak lefelé utat törni a műgyepen keresztül, a felszín felé igyekvő vakondok éppúgy kudarcot vallanak.

Azt mondják, a fű a legigényesebb növény, hiszen ha egy bokrot egy évben kétszer megnyírunk, nincs vele más gondunk, míg ahhoz, hogy szép füvünk legyen, nagyon sok időt és energiát kell befektetnünk. Ezt a sok munkát tudja a holland műfű megspórolni, miközben az esztétika iránti vágyat is kielégíti

– zárta gondolatait Papp Ákos.