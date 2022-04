Ennyi hosszú hétvége lesz még 2022-ben: sok ünnep esik idén hétvégére, kevés pihenés jár

Két négynapos hosszú hétvégén már túl vagyunk az évben: március 15-éhez és a húsvéthoz kapcsolódóan pihenhettünk eddig négy napot. Sajnos a következő ünnepnap, május 1-je vasárnapra esik, így a legtöbb dolgozónak nem jár emiatt plusz szabadnap - ahogy október 23-án sem. Augusztus 20-a - akárcsak január 1-je idén - szombati nap lesz, így a legtöbb munkavállaló munkarendjén ez sem változtat.

2021 júniusában jelent meg a Magyar Közlönyben az innovációs és technológiai miniszter rendelete a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. Ez alapján a következő hosszabb pihenőt a pünkösd hozza el: június 4-6-ig lesz három napunk. Ezután a halottak napja lesz a legközelebbi hosszabb pihenő, amikor négy egybefüggő nap lesz: október 29-től november 1-ig. 2022-ben december 24-e szombatra esik, így karácsonykor is csak egy plusz napjuk lesz a dolgozóknak: december 26-a, hétfő. Ráadásul még 2023-ban az újév is vasárnapra esik.

Ünnepnapok, pihenőnapok, munkaszüneti napok 2022-ben

Dátum, nap Ünnep Munkarend Január 1., szombat Újév Munkaszüneti nap Március 14., hétfő - Áthelyezett pihenőnap Március 15., kedd 1848-as forradalom Munkaszüneti nap Március 26., szombat - Áthelyezett munkanap Április 15., péntek Nagypéntek Munkaszüneti nap Április 18., hétfő Húsvéthétfő Munkaszüneti nap Május 1., vasárnap Munka ünnepe Munkaszüneti nap Június 6., hétfő Pünkösdhétfő Munkaszüneti nap Augusztus 20., szombat Államalapítás ünnepe Munkaszüneti nap Október 15., szombat - Áthelyezett munkanap Október 23., vasárnap 1956-os forradalom Munkaszüneti nap Október 31., hétfő - Áthelyezett pihenőnap November 1., kedd Mindszentek Munkaszüneti nap December 24., szombat Szenteste Pihenőnap December 25., vasárnap Karácsony Munkaszüneti nap December 26., hétfő Karácsony Munkaszüneti nap

Más országokban több ünnep, több pihenőnap jár?

Ahány ország, annyiféle megoldás van arra, hogy a dolgozók mikor kapnak szabadnapot az ünnepnapokon. Egyes helyeken, ha az ünnepnap munkaszüneti napra esik, akkor azt egy hétköznap kompenzálják, például a spanyoloknál, íreknél, litvánoknál, vagy az ukránoknál. Magyarországon, ha csütörtökre vagy keddre esik egy ünnepnap, akkor egy máskor ledolgozott napért cserébe négynapos hétvégét alkot a közel eső péntekkel vagy hétfővel.

Sok országban vannak regionális ünnepnapok, amelyek csak egyes tartományokban érvényesek. Az is eltérő Európán belül is, hogyan kezelik az országok az egyházi ünnepeket: míg nálunk húsvétkor és karácsonykor is (ha nem épp hétvégére esik) két szabadnap jár, Dániában vagy Norvégiában szabad a Nagycsütörtök is, sok más helyen a Nagypéntek sem. Karácsonykor pedig több országban már 24-én szabadok a dolgozók, vagy 27-ével toldják meg az ünnepet. Van viszont, ahol csak a 25-e szabadnap, mint a franciáknál, 26-a csak egyes régiókban számít ünnepnapnak.

Európán belül átlagosnak mondható az, hogy hány ünnepnapot tartanak a magyarok, viszont akad olyan ország, ahol számottevően többet vagy kevesebbet ünnepelnek. A DB Schenker naptára alapján kigyűjtöttük, hány hivatalos ünnepnap jut 2022-ben egy-egy országra. Ez természetesen nem feltétlen jelent szabadnapot: attól függ hétvégére esik-e az adott nap, és hogy megadják-e valamilyen formában. Ahogy a magyar 13-ba sem számítanak bele az áthelyett pihenőnapok, amiket más szombatokon dolgozunk le:

Az, hogy pontosan melyik országban melyik napokat ünneplik, illetve hogy milyen eltérések lehetnek tartományonként, az az alábbi naptárban látható: