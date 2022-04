Nem vicc: havazhat hétvégén ezekben a megyékben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tréfás kedvében van időjárásunk - és lesz is a hétvégén: továbbra is nedves, de már egyre hidegebb levegő alakítja időjárásunkat, így az eső mellett bizony megjelenhet a szilárd halmazállapot is - számol be az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A nap első felében elsősorban délen várható újabb eső, a Délnyugat-Dunántúlon reggel átmenetileg havas eső is. Délutántól már többfelé fog esni, és késő délután, estefelé észak felől egyre több helyen havas esőbe, havazásba fordul a csapadék halmazállapota, ez legkésőbb a Dél-Alföldön következik be. Megmaradó hó csak a hegyekben valószínű. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Keleten is jócskán visszaesik a hőmérséklet, 4, 11 fok között alakul a csúcsérték.

Címlapkép: Getty Images

