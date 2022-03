Visszatér a belvárosi lakáshorror? Már megindultak felfelé az árak

A koronavírus járvány egyértelmű vesztese Budapest belvárosa és a rövidtávú lakáskiadás voltak, azonban a turizmus újraindulásával párhuzamosan a belső kerületek ingatlanpiaca is megélénkült, és úgy tűnik, hogy az Airbnb ismét vonzó alternatívává válhat a befektetési célú vásárlók számára. Sok még a kérdés azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon mire lehet számítani a belső kerületekben.

A járványhelyzet enyhülésével és a korlátozások megszüntetésével párhuzamosan növekszik a turizmus és élénkül Budapest belvárosának ingatlanpiaca is. A KSH januári statisztikái alapján az idei év első hónapjában 324 ezer vendégéjszakát töltöttek el a fővárosban a bel- és külföldi turisták, ami egy év alatt közel hatszoros bővülés. Ugyanakkor a kiugró emelkedés a 2021. januári nagyon alacsony bázisnak köszönhető, hiszen a 2020. januári vendégéjszakák számának még mindig csak kevesebb, mint felét éri el az idei volumen.

Az idegenforgalom élénkülésével mindenesetre megnövekedett a kereslet a szálláshelyek iránt is és ez úgy tűnik, hogy a belváros ingatlanpiacán is elhozta a fordulatot.

Elsősorban a külföldi vendégek körében lettek ismét keresettek a rövid távra bérbevehető szálláshelyek, ennek köszönhetően megfigyelhető, hogy azok a lakástulajdonosok, akik a járvány következtében hosszú távú kiadásra állították át korábban Airbnb céljára hasznosított ingatlanjukat, esetleg értékesíteni is kezdték azokat, most részben ismét visszatérnek a rövid távú lakáskiadáshoz. E mellett ismét megjelentek azok a befektetési célú vásárlók is a belvárosban, akik kifejezetten rövidtávú kiadásra szánt, több háló és vizesblokk kialakítására alkalmas, jellemzően 100 m2 feletti alapterületű ingatlanokat keresnek

– foglalta össze tapasztalatait Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője. Ingatlanpiaci szempontból vizsgálva, a rövid távra bérelhető ingatlanok iránti vendégigény növekedése elősegítheti a lakáspiaci forgalom erősödését is, hiszen a jelenlegi inflációs környezetben eleve felértékelődik az ingatlan, mint értékálló befektetés szerepe.

A belvárosi piac élénkülését vetíti előre az a tény is, hogy Budapesten ez a terület szenvedte el a járvány következtében a legnagyobb visszaesést 2020-ban, majd tavaly is csak csekély mértékű növekedést könyvelhetett el, így befektetési célú ingatlanvásárlás esetén ez a terület kecsegtető lehetőséget kínálhat az érdeklődőknek. A forint árfolyamának gyengülése pedig kedvezőbb helyzetbe hozhatja a külföldi befektetőket is, akik jellemzően a belvárosban és gyakran rövidtávú kiadásra vásárolnak ingatlanokat.

A rövid távú bérbeadás megtérülés szempontjából is jó lehetőségnek tűnik, hiszen ezzel – egy nagyon jól kiadható és jól menedzselt lakást alapul véve – éves szinten akár 60-80 százalékkal magasabb bevétel realizálható, mint hosszú távú kiadással, illetve a két hasznosítási forma kombinálható is egymással, nyáron turizmus céljára, az év többi részében pedig például felsőoktatási hallgatóknak kiadva az ingatlant. Ugyanakkor bizonyos fokú bátorság továbbra is szükséges ahhoz, hogy valaki most belevágjon az Airbnb-be, hiszen a jelenleg növekvő kereslet mellett a koronavírus járvány esetleges újabb hullámai és azok hatása továbbra is kiszámíthatatlan tényezők

– mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A járvány esetleges erősödése mellett a rövid távú lakáskiadás újabb virágzását és a belváros ingatlanpiacának jövőjét azonban további, egyelőre nehezen megítélhető körülmények is befolyásolhatják. Most még megjósolhatatlan, hogy a turizmus mikor tér vissza és visszatér-e egyáltalán a koronavírus előtti szintre.

Amennyiben a turisták száma folyamatosan növekedni fog, úgy feltételezhető, hogy folytatódni fognak a még 2019-ben elindult próbálkozások az Airbnb-s hasznosítás szigorúbb mederbe terelésére, és ezek elképzelhető, hogy egyeseket eltántoríthatnak a rövid távú lakásbérbeadástól.

Ugyanígy formálhatja a belváros arculatát a parkolási rendszerek átalakításának folytatása is, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a folyamatosan dráguló agglomeráció mellett az élhetőbbé váló belső kerületek felé forduljon az otthont keresők figyelme, ez pedig a lakhatási célú vásárlás, illetve hosszú távú bérbeadás felé billentheti a mérleg nyelvét.