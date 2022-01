Elképesztő áron kelnek el a fővárosi minilakások: mégis kik veszik ezeket?

A kis alapterületű ingatlanok jellemzően a belvárosban találhatók, és egymillió forint fölötti négyzetméterárakon kínálják őket.

A minilakások, azaz a 10-20 négyzetméter közötti ingatlanok különlegességük miatt mindig nagyobb figyelmet kapnak az átlagosnál. Budapesten inkább a belvárosi és az olyan népszerű kerületekben a legkelendőbbek ezek a lakások, mint a VII., VIII., XI. és XIII. kerület - számol be a Világgazdaság.

A vásárlások elsődleges oka a befektetés, de olyanok is vannak – jellemzően egyedül élő fiatalok –, akik első lakásként választják a minilakásokat. A kis méretű ingatlan ideális választás lehet kiadás szempontjából is, hiszen a diákok és a turisták körében is kedveltek ezek a lakások

A minilakások átlagos négyzetméterára 1,2 millió forint, az árképzést a lokáció és az ingatlan állapota is befolyásolja, de tény, hogy kis alapterületű ingatlanok fajlagosan drágábbak.