Ezt nem fogod elhinni: ilyen időjárás vár ránk az újév első napján

Szombat estig a Kárpát-medence időjárását enyhe légtömegek alakítják, ugyanakkor éjszaka egy gyenge hidegfront is átvonul felettünk, így az év első napján szelesebb idő valószínű.

Péntek estig jórészt derült vagy legfeljebb gyengén felhős lesz az ég, de az északkeleti megyékben még borult, párás marad az idő. Éjszaka átmenetileg mindenütt megnövekedhet a felhőzet, és a Dunától keletre helyenként gyenge eső is előfordulhat. Az északkeleti megyék mellett délnyugaton is képződhet köd, de ez utóbbi hajnaltól kezdve gyorsan feloszlik.

Szombaton északkeleten is csökken a felhőzet és köd kiterjedése is, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy részén egész nap borult maradhat az ég, és ott szitálás, jelentéktelen eső továbbra is előfordulhat. Másutt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel csapadék nélkül. Az északnyugati szél kora hajnaltól egy északnyugat-délkelet sávban nagy területen megerősödik, sőt helyenként viharossá fokozódik, de a Délnyugat-Dunántúlon és Szabolcsban, valamint környékén gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0, +8 fok között alakul, hajnaltájt a szél feltámadásával azonban megenyhül az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 11 és 16, északkeleten 5 és 10 fok között valószínű.