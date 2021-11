Itt az IKEA újabb nagy dobása: rengetegen várták már, mostantól így is szállítanak

Az Átvételi Pontok után újabb lehetőség nyílt a rendelések kézbesítésére az IKEA vásárlói számára. Az érdeklődők novembertől 20 kg alatti rendelésük kiküldését DPD csomagpontra is kérhetik. A csomagátvételi lehetőségek bővítésének célja, hogy termékei az ország minél több régiójában elérhetők legyenek.

A DPD Hungária Kft., országos lefedettségű csomaglogisztikai szolgáltató közel 200 helyszínen biztosítja a kiscsomag-szállítást. A Pickup csomagpont hálózat jelentősen megkönnyíti a 20 kg alatti rendelések átvételét, hiszen a vásárló kiválaszthatja az otthonához legközelebb eső átvételi pontot, így nem kell több órás utazással számolnia. A csomagponti kézbesítés további előnye, hogy a kiszállítást követően 7 naptári nap áll rendelkezésre a rendelések átvételére. Azok számára, akik a weboldalon vásárolnak, kérhetik rendelésüket a csomagpontokra amennyiben a rendelés megfelel az alábbi paramétereknek:

maximum 20 kg

maximális övméret: 2 méter / csomag (2 X a magasság + 2 X szélesség + 1 X hosszúság)

maximális hosszúság: 1,00 méter/csomag

Amennyiben a rendelés megfelel a fenti feltételeknek, a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani a csomagponti átvétel lehetőségét.

A DPD csomagponti átvétel szolgáltatás ára minden megrendelt csomag és az összes átvevőpont esetében azonos: 1490 Ft-os díjjal kell számolni. Az IKEA több nagyvárosban is üzemeltet átvételi pontokat nagyobb csomagok rendelésére. A vásárlók Győr, Veszprém, Hajdúdorog, Szeged, Zalaegerszeg és Pécs városában is átvehetik nagyobb rendeléseiket. Ezt a lehetőséget bővíti a vállalat most ezzel az új szolgáltatással.

Folyamatosan bővítjük hálózatunkat, hiszen szeretnénk, hogy termékeink még elérhetőbbek és még megfizethetőbbek legyenek vásárlóink számára. Kiscsomag-szállítások esetén a DPD csomagpontokkal országos lefedettséget tudunk biztosítani, és olyan térségekben is lehetővé tesszük a rugalmas csomagátvételt, ahol eddig nem volt erre lehetőség. Átvételi és Mobil Átvételi Pontjaink megnyitásával, valamint a DPD szolgáltatás bevezetésével célunk, hogy még megközelíthetőbbé váljunk az emberek többsége számára

– mondta Szabó Tamás, fulfilment vezető.

A szolgáltatás már elérhető a bútoráruház weboldalán. Az átvételhez az időablakot a futárcég fogja megadni és a szolgáltató értesíti a vásárlót a rendelés csomagpontra érkezéséről. A csomagpontok országszerte közel 200 helyszínen, többek között Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsen, Szekszárdon, Szombathelyen és Zalaegerszegen is megtalálhatóak.

Vállalatunk Európa legnagyobb nemzetközi csomaglogisztikai hálózatának része, amely hálózat naponta átlagosan 7,5 millió csomagot kézbesít világszinten. Szolgáltatásainkkal a lehető legjobb információáramlást és rugalmasságot kínáljuk a csomagküldési szektorban. Felelős vállalat vagyunk, legyen szó a karbonsemleges csomagszállításról vagy társadalmi tevékenységről. Minden elszállított csomag után 100 százalékban kompenzáljuk károsanyag-kibocsátásunkat. Nagyon örülünk, hogy hozzájárulhatunk az IKEA átvételi pontjainak bővítéséhez és csomagpontjainkkal megkönnyíthetjük a vásárlók mindennapjait.

- nyilatkozott az együttműködésről a DPD.