Hogyan válasszunk? Minden, amit a kültéri festékekről és a homlokzati vakolatokról tudni érdemes

A házfelújítás, házépítés talán egyik legizgalmasabb része, amikor a külső vakolatot és annak színét tervezzük. Hazatérve, ezt látjuk meg először, és ebből szerzik az első benyomást a hozzánk betérő vendégek is. Nagyon nem mindegy tehát, milyen árnyalat és vakolóanyag mellett tesszük le a voksunkat!

A ház vakolása, festése természetesen nemcsak esztétikailag fontos, hanem az állagmegóvás miatt is. Sőt, növeli az ingatlan értékét is egy igényes kivitel. A tulajdonosok általában a színeket szeretik kiválasztani először. Azon kívül, hogy mely árnyalatokat tartunk szépnek, sok szempontot kell még figyelembe venni a külső falak megtervezésénél. Először is a ház jellegét építészeti szempontból, számít a kora, a mérete és formája. Ha minimál stílusú, akkor furán hatna az élénk színű külső festés, a régebbi típusú kocka házaknak viszont kifejezetten jól áll a merészebb színválasztás, mert ezzel kiemelkedhetnek a többi közül. Sokat nyom a latban az utcakép és a környék is: érdemesebb belesimulni az összképbe. Tegyünk egy sétát a szomszéd utcákban, és nézzük meg, milyen a házak jellege, gyűjthetünk így inspirációt is. A döntésnél fontos szerepet játszik tehát egyéni ízlésünk, a nyílászárók és a bejárati ajtó stílusa, valamint a kerítés színe és kinézete is.

Hogyan válasszunk színt?

Általánosságban elmondható, hogy Magyarországon jellemzően a fehér, a szürke, a barna és a sárga árnyalatai dominálnak a ház falain. Természetesen élénk színeket is választhatunk, különösen akkor, ha az indokolt is pl: üzlethelyiséget, szálláshelyet stb. szeretnénk kiemelni az utcaképből.

Érdemes figyelembe venni azt is színválasztáskor, hogy milyen az ingatlanunk elhelyezkedése. Közvetlenül utcai bejáratú-e, forgalmas úttest mellett található-e, mennyire és milyen közel veszi körül növényzet. A világosabb színek kétségtelen hamarabb koszolódnak, viszont a sötét színek esetén érdemes azzal kalkulálni, hogy jobban meglátszanak az esetleges falhibák és hamarabb vesztik színüket az erős UV sugárzás és környezeti hatások miatt.

Döntés előtt érdemes elhoznunk szakkereskedésekből színkártyát, nézzük meg különböző fényviszonyok mellett és kalkuláljunk azzal, hogy sok-sok négyzetméternyi felületen másként fog hatni a szín, mint a kis lapocskán. Hogy később se érjen minket csalódás, és ne legyen például nyomasztóan sötét a homlokzaton az a kellemes árnyalat, ami pár centis mintakártyán kellemesnek tűnt érdemes akár papíralapon, akár számítógépes program segítségével látványtervet készíteni.

A szín mellett a festék típusát is tudatosan érdemes kiválasztani.

Kültéri festékek esetében is érdemes figyelembe venni olyan tulajdonságokat, amelyekkel a különböző típusú festékek rendelkeznek. Kültéri felületeink fokozottan ki vannak téve a nedvességnek, az erős UV sugárzásnak, ezért nem mindegy, mennyire időtálló festéket választunk, és az mennyire óvja a felületet. Nézzük végig mely tulajdonságokra érdemes figyelni a döntés előtt!

A kültéri diszperziós homlokzatfestékek vízzel hígítható festékek, amelyek tartós és matt felületet adnak. Árban a kedvezőbbek közé sorolhatóak, épülethomlokzatok, kül- és beltéri beton, mészhabarcs, tégla, gipsz és egyéb ásványi kötésű felületek, vakolatok festésére alkalmazható. Természetesen színezhetőek is. A szilikát homlokzatfestékek kiemelkedő lég- és páraáteresztő képességgel rendelkeznek, így természetes szellőzést biztosít a falaknak. Korábban mészfestékkel festett felületekre használható, azonban diszperzit festékek átfestésére nem alkalmas. Főbb tulajdonsága, hogy színtartó, rugalmas, valamint kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak.

A szilikon homlokzatfesték legnagyobb előnye a magas páraáteresztő képessége mellett, a kiváló víztaszító-képesség, így a vizesedésnek fokozottan kitett felületek sem algásodnak, gombásodnak. Kiválóan alkalmas történelmi épületek, tégla, vályog, vagy vert falazatú házak felújítására, kőzetgyapot, illetve egyéb hőszigetelő rendszerek kialakítására.

Mindhárom típusú festékről elmondható, hogy felhordani hengerrel, illetve ecsettel lehetséges és mindegyik változat színezhető is. Szakkereskedésekben elérhető színkeverő gépekkel, akár több ezer árnyalat közül is választhatunk.

Melyiket válasszuk a különböző vakolatok közül?

Általában 15-20 évre választunk vakolatot, amely hozzájárul a megfelelő hőszigeteléshez, tompítja a hangot, és vízálló bevonatot képez, ellenáll az időjárásnak, az erős UV-sugárzásnak, és könnyen tisztítható felületet képez. A nemesvakolatok kötőanyagait tekintve is megkülönböztetünk diszperziós, szilikon és szilikát vakolatot is, tulajdonságaik alapján szabhatjuk a házunk igényeihez őket. A diszperziós homlokzati nemesvakolat kiváló időjárásállóságú felületet alakít ki, védelmet biztosít az algák, zuzmók megtelepedése ellen. Bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik.

A szilikonvakolat előnye ott érvényesül, ahol szükséges a kiváló páraáteresztő és víztaszító képesség. Ilyen lehet például a műemlék vagy történelmi épületek felületei, de a tégla, vályog, illetve polisztirol hőszigetelő rendszerek fedőrétegeként is alkalmazható. Előnye még, hogy rugalmas anyag, ezért hajszálrepedések nem keletkeznek a felületen. Bár magasabb árfekvésű, de megéri a ráfordítást, ha hosszú távú és tartós megoldást keresünk. A szilikát homlokzati nemesvakolat is jó páraáteresztő képességű, és remek időjárásálló, de kevésbé rugalmas az anyaga és idővel könnyebben fakul.

Valamennyi külső használatra alkalmas vakolata több ezer árnyalatra színezhető, vagyis abszolút személyre szabható, mindenféle egyedi elképzelés megvalósítható vele. Felvitel előtt a mélyalapozás lépését se hagyjuk ki! Ne feledkezzünk el külön a lábazati vakolatokról sem, ami egy gyárilag előkevert, vizes akrilát bázisú és színes ásványi őrlemény alapú vakolat diszperziós kötőanyaggal. Cement, beton műkő, eternit, lábazati hőszigetelő rendszer és alapvakolattal ellátott felületek bevonására egyaránt alkalmas. A ház színétől eltérőt, de azzal harmonizálót érdemes választani, ez adja majd meg a ház keretét.