Tízezreket kaphatnak decemberben a családok és a nyugdíjasok: mutatjuk, hogy igényelheted

Számos önkormányzat támogatja egész évben a rászorulókat, és ez az advent időszakában sincs másképp. A tavalyi után az idei év sem voltkönnyű a magyar családoknak és a nyugdíjasoknak, a járvány újabb hullámai mellett az inflációval, az árak emelkedésével is meg kellett küzdeniük. Utánajártunk, hol milyen lehetőségek vannak, ki milyen segítséget kérhet a városától, kerületétől.

A magyar önkormányzatok rendszeresen támogatják a településeiken, kerületeikben élő rászorulókat nem csak krízishelyzetben, de például iskolakezdéskor a családok igényelhetnek különféle támogatásokat, pénz, utalvány vagy éppen utazási bérlet formájában. És nincs ez máshogy karácsony előtt sem,

A tavalyihoz képest az idei év sem volt könnyű a koronavírus árnyékában, arról nem is beszélve, hogy az emelkedő infláció miatt minden egyre drágább, nem csak az élelmiszer, de az egyéb fogyasztási eszközök ára is sokat emelkedett – ahogy erről a Pénzcentrum is rendszeresen beszámol.

Megkérdeztünk több budapesti és vidéki önkormányzatot, miben és hogyan kaphatnak segítséget az idősek és rászorulók az adventi időszakban.

A lehető legtöbb önkormányzatot megkerestük, a lista azonban közel sem teljes. Érdemes tehát mindenkinek a saját városa/kerülete önkormányzatának oldalán, Facebook oldalán, vagy a szociális osztályon érdeklődni a további lehetőségekről, pályázatokról.

II. kerület

A II. Kerületi Önkormányzat több éve hivatalból egyszeri karácsonyi támogatást nyújt azoknak a második kerületi gyermekeknek illetve családoknak, akik abban az évben november elsején a helyi szociális rendeletben meghatározott bizonyos támogatásokban részesülnek. A kerület szociális intézményei is javasolnak a karácsonyi támogatásra személyeket, azok közül, akik az intézményekben valamely szolgáltatást igénybe veszik, és jövedelmük a rendeletben meghatározott értékhatárt nem éri el.

A karácsonyi támogatás pénzben nyújtott ellátás, melynek pontos összegét évente határozzák meg és a több tízezer forintot is elérheti. Az önkormányzat a gyermeknek és a családtagoknak megállapított támogatást legkésőbb december 15-ig folyósítja a jogosultaknak. Ezt egészíti ki, hogy a a karácsonyi időszakban is kérelmezhetők a helyi szociális rendelet alapján biztosított támogatások.

A kerületben minden bölcsődés, óvodás és alsótagozatos kap öko Mikulás csomagot egészséges finomságokkal. A fenntarthatóság jegyében földlabdás fenyőfát kapnak azok a kerületi bölcsődék és óvodák, akik vállalják, hogy az ünnepek után kiültetik az udvarukra a fát vagy ha ott nincs erre alkalmas kerület, akkor közösen keresünk megoldást a kerületben.

Több éves hagyománya van a karácsonyi jótékonysági akciónknak, amit az önkormányzat már két éve nagy sikerrel szervez. Ennek keretében második kerületi, szabolcsi és borsodi nehéz sorsú gyermekek konkrét kívánságát teljesítjük közösen. Azon túl, hogy a gyerekek karácsonyát szeretnénk szebbé varázsolni, ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy sokan élnek nélkülözésben, sokaknak az ünnep egy újabb küzdelmes napot jelent ajándékok, fűtött szoba és meleg étel nélkül.

Óbuda-Békásmegyer

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat kiemelt hangsúlyt helyez a rászorulók támogatására, különösen az ünnepek idején. Pénzbeli karácsonyi támogatásra jogosult minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyám, továbbá az óbudai jövedelempótló támogatásra jogosult személy, amennyiben a tárgyév november 1. napján a felsorolt ellátások valamelyikére a jogosultsága fennállt. A támogatás összegét minden évben a Képviselő-testület határozza meg, idén 15 000 Ft-ot állapított meg, amely az elmúlt évhez képest 50%-os emelkedést jelent.

A karácsonyi ünnepek közeledtével az Önkormányzat 300 db fenyőfa megvásárlásával igyekszik enyhíteni a nehéz sorsú családok terhein. A fenyőfákat az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ osztja ki. Az önkormányzati fenntartású szociális és gyermekjóléti intézmények számára a képviselők külön 7 millió Ft összegű támogatást állapítottak meg, hogy az ellátottak számára karácsonyi ünnepséget szervezzenek, karácsonyi ajándékcsomagokat állítsanak össze. Természetesen folyamatosan rendelkezésre áll a rendkívüli települési támogatás igénybevételének lehetősége, a 10/2015. (II. 16.) számú, a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló helyi rendelet szerinti feltételekkel.

25, a harmadik kerületben (is) működő egyházi jogi személynek lett felajánlva „karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó karitatív tevékenységükhöz” szervezetenként 400 000 Ft támogatás.

Szintén karácsonyi karitatív célú támogatás a Csillaghegyi Polgári Körnek juttatott 1 350 000 Ft, amelyből főképp karácsonyi élelmiszercsomagokat és rászorulók számára melegétel-készítést és -kiszállítást finanszíroznak.

Újpest

A korábbi évekhez hasonlóan idén is rendkívüli év végi támogatásban részesülnek azon személyek, akik tárgyévben legalább egy alkalommal már támogatásban részesültek az Újpesti Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályától.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2021. szeptember 30. napján elfogadott módosításával a szociális ellátásban részesült személyek a korábban utalvány formájában történő támogatást 2021. évben már készpénz formájában kapják meg.

"A fenti változásnak az alapját az adta, hogy a pandémiás helyzet hatására az újpesti szociálisan rászoruló embereket nem szerettük volna kitenni annak a veszélynek, hogy az utalvány átvétele céljából ismételten bejöjjenek a Hivatalba. Ezen módosítás lehetővé teszi, hogy a korábban már megadott postai címükre a rendkívüli év végi támogatást kiküldjük" - áll a hivatal válaszában.

Ferencváros

Az a IX. kerületi 65 évnél idősebb lakos, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem kevesebb mint havi 128 250 forint, önkormányzati támogatást igényelhet. Őket évi minimum 15 ezer, maximum 25 ezer forinttal támogatják.

Az önkormányzat a korábbi 65+ támogatásba olvasztotta bele a karácsonyi támogatást és a tavaszi élelmiszer-támogatást, a “sonkapénzt”. Aki valóban rászoruló, az összességében még több pénzhez is juthat így, mint a három korábbi támogatással együtt jutott.

Zugló

Az önkormányzat összesen kb. 1700 karácsonyi csomagot állít össze, 1200 körülit a szociális szolgálat ellátottjai számára, 500-550 pedig a családsegítő ellátottjainak jut. Az évi egyszeri természetbeni juttatásról szóló 47/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet szabályai szerint kerül sor a karácsonyi csomag osztására.

Cipősdoboz akció: évek óta sikeresen működik. Az önkormányzat munkatársai maguk állítják össze, adják le, majd a családsegítő juttatja el a rászoruló csaladoknak.

Időskorúak év végi egyszeri támogatása 5000 Ft, mely azoknak jár, akiknek jövedelme nem haladja meg a havi 150 000 Ft-ot.

Kőbánya

A Kőbányai Önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján különböző támogatások biztosításával igyekszik a nehéz szociális körülmények között élőket segíteni, ezek közé tartozik az ünnepi alkalommal biztosított karácsonyi csomag vagy vásárlási utalvány. Az idei évben 1600 család vagy egyedülélő részére nyújt az Önkormányzat 8000 Ft értékű ajándékutalványt. A megajándékozottak körére az érintettekkel leggyakrabban kapcsolatba kerülők, így a kerületi bölcsődék, óvodák, általános iskolák, szociális és egészségügyi intézmények munkatársai, az önkormányzati képviselők és az idősügyi szervezetek képviselői tehetnek javaslatot.

XV. kerület

A XV. kerületi önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az idén is nyújt karácsonyi támogatást azoknak a lakosoknak, akik az alábbiak szerint lesznek jogosultak. Ezen túlmenően a nehéz szociális körülmények között élők, a XV. kerületben élők közül a legrászorultabbak tartós élelmiszercsomagot fognak kapni december hóban, még karácsony előtt.

Palota karácsonyi támogatásra az a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó személy jogosult rá, aki öregségi nyugdíjban, időskorúak járadékában, rokkantsági és rehabilitációs ellátásban és rokkantsági járadékban részesül, és akinek a havi összes jövedelme nem haladja meg a 142.500 Ft-ot.

A Palota karácsonyi támogatás évente egy alkalommal, legfeljebb 15.000 Ft összegben adható, ha a kérelmező havi összes jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot, illetve legfeljebb 10.000 Ft összegben adható, ha a kérelmező havi összes jövedelme a 85.000 Ft-ot meghaladja, de a 142.500 Ft-ot nem haladja meg. A kérelem beadásakor be kell nyújtani: nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásról a folyósító szerv, ellátás összegére, típusára vonatkozó tárgyévi értesítését és az utolsó havi nyugdíj átvételéről szóló igazolást (pl.: postai szelvény, folyószámla igazolás, folyósító szerv igazolása). folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása. Kérelmet október 15. és november 30. között, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani.

Békéscsaba

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata egész évben igyekszik támogatni az arra rászoruló családokat, időseket, illetve fiatalokat. A koronavírus járvány következtében a lakosság egy részének bizonytalanná vált az anyagi helyzete, valamint az élelmiszerárak emelkedése miatt az idei évben különösen nagy szüksége lehet a rászorulóknak a plusz segítségre. Ezért a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került csabai családok az év bármely időszakában igényelhetnek tartósélelmiszer csomagot.

Az év végéhez, a karácsonyi ünnepekhez közeledve még nagyobb szükség van a rászorulók támogatására, ezért a korábbi évekhez hasonlóan az idén is megszervezzük a karácsonyi csomagosztást. A Szociálpolitikai Osztály és a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szociális rászorultság alapján választja ki azokat a családokat, akik részesülnek a körülbelül 8.000 Ft értékű tartósélelmiszer segélycsomagban.

Bár nem kimondottan a karácsonyhoz, de a téli, hideg hónapokhoz kapcsolódik, hogy az önkormányzat alkalmanként 5 mázsa tűzifát biztosít a szociálisan rászorulóknak. Sőt, Vízkereszt után a város karácsonyfáját is a rászorulók kapják meg tűzifa támogatásként. Mindemellett a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ civil szervezetek, cégek, magánszemélyek közreműködésével rendszeresen szervez ételosztást és csomagosztást is.

Szeged

A szegedi önkormányzat hagyományosan többféle formában támogatja a rászoruló családokat

Karácsonyi ajándékcsomagok: 2109 db tartós élelmiszerekből álló csomagot állít össze az önkormányzat saját forrásból egyenként 12 ezer forint (összesen 5,7 millió forint) értékben a szociális és egészségügyi okok miatt rászoruló személyek, családok részére. A megajándékozottakra javaslatot a Polgármesteri Hivatalon kívül idén is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye egységei, a Senior Center, a Fogyatékkal Élők és Betegek Érdekvédelmi Szervezeteinek Fóruma tagszervezetei, a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a Fészek Nagycsaládosok Egyesülete, valamint egyéb olyan civil szervezetek tehettek, melyek szociális vagy gyermekvédelmi területen végeznek szolgáltatást Szeged városában. A csomagokat december elején szállítják ki.

Tűzifaosztás: 462 háztartásba szállíttat ki szeptember vége óta az önkormányzat 24 millió forint saját forrásból 1-1 kaloda hasított tűzifát. A rászoruló családok az önkormányzat szakirodájánál pályázhattak a tüzelőre.

Szünidei étkeztetés: Idén 820 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára a nyári, az őszi után a téli szünetben is 7 munkanapon meleg ebédet biztosít az önkormányzat saját forrásból három iskolában. A téli szünetben erre az ellátásra az önkormányzat 5,5 millió forintot ad.

Városházi karácsony: Idén 28. alkalommal rendezi meg az önkormányzat a városháza dísztermében ünnepi műsorral több turnusban 350 rászoruló gyermeknek az egyenként közel 10 ezer (összesen 3,5 millió) forint értékű ajándékcsomag átadását. A csomagba könyv, írószer, gyümölcs, édesség és mozijegy kerül. A gyermekek kiválasztásában a Magyar Vöröskereszt és a helyi iskolák pedagógusai segédkeznek. A szervezésbe civilek is bekapcsolódnak: Magyar Vöröskereszt, Dél-Magyarországi Gyermek- és Ifjúsági

Toledói karácsony: 100 rászoruló gyereknek teszik szebbé a karácsonyát Toledo, Szeged amerikai testvérvárosának civiljei; játékokat vásárolnak összesen 2500 dollár (közel 900 ezer forint) értékben. A gyerekek kiválasztásában az önkormányzat humánszolgáltatási irodája és az önkormányzati képviselők működnek közre.

Önkormányzati képviselők: Képviselői alapjuk terhére az önkormányzati képviselők egyénileg is támogatják a körzetükben élő rászoruló családokat, valamint bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket.

Klauzál téri karácsony: A város Klauzál téri karácsonyfájánál a Szent-Györgyi Albert Rotary Club hagyományosan adventi ünnepségsorozatot rendez, ennek kapcsán 25 családot segítenek tüzelővel, ruházati és műszaki cikkekkel. A rendezvénysorozatot az önkormányzat is támogatja.

Szombathely

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a települési támogatások megállapításának szabályait tartalmazó helyi rendelete nem nevesít külön karácsonyi támogatást, a rendkívüli települési támogatások körébe tartozó támogatásokkal biztosít segítséget ezen időszakban is a szombathelyi családok részére. A rászoruló, hátrányos helyzetű, kiskorú gyermeket nevelő családok részére év végi karácsonyi ajándékozásként tartós élelmiszereket tartalmazó csomagok átadása történik.

