Válságban az egyik legnevesebb magyar borrégió: ettől szenvednek most a gazdák

Régóta tudható, hogy világviszonylatban is borpiaci válság van, minőségi borok tekintetében is nagy a túlkínálat. A borértékesítést természetesen befolyásolta, hogy a pandémia alatt sok étterem nem, vagy csak részlegesen működött - számol be a HelloVidék.

A Pannon Borrégió pincészetei szerint az időjárási anomáliák ellenére is jó lehet az idei szőlő- és bortermés, ha a szüretig hátralévő időben nem következik be valami kirívó környezeti hatás. Azonban mind az alapanyag, mind pedig a bor esetében is elengedhetetlen lenne az áremelés. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Emellett az nehezíti a helyzetüket, hogy világviszonylatban is borpiaci válság van, minőségi borok tekintetében is nagy a túlkínálat. A borértékesítést természetesen befolyásolta, hogy a pandémia alatt sok étterem nem, vagy csak részlegesen működött. Ez különösen a prémium borok szempontjából bír nagy jelentőséggel, hiszen ezek jelentős részét itthon az éttermekben fogyasztják el a borkedvelők. És bár ma már jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, tény, hogy az élet nem állt teljesen vissza. Főként Budapesten tapasztalható, hogy sok étterem nem nyitott újra, és a nemzetközi turisták jelenlétének hiánya is érezhető még – mondta a HelloVidék megkeresésére Gere Andrea borszakértő, a Gere Attila Pincészet egyik vezetője. Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVidél oldalán elolvashatod. KATT!

