Tíz év alatt megduplázódtak a lakásárak: mi folyik ebben a megyében?

Vas megyében az idei első félévében 10 százalékkal drágultak az ingatlanárak 2020 azonos időszakához képest, az elmúlt 10 esztendőben pedig több mint kétszeresére emelkedett a lakások értéke. A 2021 január-júniusa között megvalósult tranzakciók közel 65 százaléka Szombathelyen realizálódott, a kínálatban pedig jóval 100 millió forint felett meghirdetett otthonokat is találhatnak az érdeklődők.

A Duna House Barométer legfrissebb adatai szerint, a júliusban értékesített panelotthonok átlagos négyzetméterára a keleti országrészben 2,5 százalékkal mérséklődött, míg nyugaton 20 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Vas megyében a panelek átlagos négyzetméterára jelenleg 343.000 forint, míg a téglalakásoknál ez az összeg átlagosan 390.000 forint. Szombathelyen átlagosan inkább 30 millió forint felett lehetett házat vásárolni, a környező településeken azonban akár 20 millió forint alatt is találhatott megfelelő ingatlant egy potenciális vevő.

Míg országos szinten a panelek a legkeresettebbek, addig a nyugati országhatárnál inkább a téglalakások (46%) és a házak (45%) iránt érdeklődnek a potenciális vevők. Ráadásul idén az eddigi tranzakciók 10,5 százaléka irányult újépítésű ingatlanra, amelyek átlagos négyzetméterára ma már eléri az 530.000 forintot

– árulta el Zsigmond Balázs, a szombathelyi Duna House egyik franchise partnere. „A megyeszékhelyen valósult meg a legtöbb tranzakció január-június között, de mellette a környező kisebb-nagyobb településeken is nagy volt a forgalom, igaz, a vételárak nagyságrendileg 20-30%-kal alacsonyabbak voltak, mint a szombathelyiek. Kőszeg és Sárvár továbbra is népszerű, ami érthető is, hiszen közkedvelt kulturális, illetve egészségturizmusi utazási célpontok.” A Duna House kínálatában a legdrágább ingatlan jelenleg egy közel 300 millió forintos, egyedi tervezésű, kétszintes családi ház. A Szombathely Olad városrészében található, 10 hálószobás ingatlan a hozzá tartozó telekkel együtt több mint 1.700 négyzetméteren terül el, és olyan extrák is tartoznak hozzá, mint a medence, télikert vagy nyitott tetőterasz. Előbbi házrész ma már nem is számít igazi kuriózumnak, az utazási korlátozások miatt ugyanis felértékelődött szerepük, így a kereslet is megélénkült az épített medencével rendelkező, nagyobb értékű ingatlanok iránt. A választékban 130 millió forintért már egy újépítésű, BB energiabesorolású, exkluzív családi ház is megtalálható, amelyet szerkezetkész állapotban, a jövő év folyamán adnának át új tulajdonosainak, valamint alig 10 millió forinttal olcsóbban egy 4 lakrészből álló, kiváló befektetési lehetőségű is elérhető Szombathely belvárosában. A prémium ingatlanokra tehát a nyugati országrészben is van kereslet, ráadásul a CSOK és a zöldhitel igénylési lehetőségek az új építésű lakások, házak iránti érdeklődést is tovább fokozzák.

Az országos trendet követve, Szombathelyen is stabilizálódott az albérletpiac az újranyitást követően, a felvételi ponthatárok kihirdetése után pedig még tovább pörög. Az árak nem változtak jelentősen az előző évekhez képest, megyeszékhelyünkön átlagosan havi 95 ezer forintért lehet albérlethez jutni, így a középmezőnyben helyezkedik el az egyetemi városok között. Érdekesség, hogy csökkent budapesti és az egyetemvárosokban kiadásra kínált lakóingatlanok átlagos bérleti díjai közötti különbség. A fővárosban ugyanazért a lakásért most körülbelül 50-60 ezer forinttal kell többet fizetni, mint Szombathelyen. A legkeresettebbek továbbra is a kétszobás, jó állapotú lakások, de minden kategóriában van bőven kínálat. Rengeteg új ingatlan épült az elmúlt években, amiknek jó részét befektetésként vásárolták meg, és úgy tűnik, gyorsan hozamot is realizálhatnak belőlük az új tulajdonosok, hiszen van igény az albérletekre

– tette hozzá a vasi albérletpiacot elemezve Zsigmond Balázs. A legfrissebb elemzés alapján is az a következtetés vonható le, hogy

nyáron a nyaralók mellett az egykor befektetési (albérletkiadási) céllal vásárolt lakások tartják ébren az ingatlanpiacot.

A vállalat becslése alapján ugyanis 11.185 darab tranzakció valósult meg júliusban, ami elmarad az idei év havi eredményeitől, mindössze januárban volt ilyen alacsony volumenű az értékesítés. A szakemberek szerint a visszaesés oka elsősorban a járványügyi helyzet miatti, hosszabb bezártság utáni kiszabadulás, a szokásosnál is erősebb szabadságolási és nyaralási hullám. Mindez azonban csak átmenetileg lassítja az ingatlanpiaci tranzakciók átfutási idejét, a várakozások szerint az őszi szezonban újra a tavaszihoz hasonló aktív ingatlanpiaci forgalommal számolhatnak az eladók és a vevők.