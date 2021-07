Indul a budapesti albérlet-verseny: ennek sokan örülhetnek idén, ha még most lépnek

A járványhatás miatt a nagyvárosokból a nyaralótérségekbe költöző munkavállalók miatt lehet enyhébb a verseny a nagyvárosi albérletekért a csúcsidőszak előtt. A Balaton északi partján a kiadó ingatlanok átlagos bérleti díja 280 ezer forint volt július elején, de Balatonfüreden ennél is drágábban kínálták azokat. Budapesten eközben havi 140 ezer forintnál tartanak az átlagos bérleti díjak, a nagy egyetemvárosokban - Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Pécsen - pedig havonta átlagosan 85-100 ezer forintot kérnek a tulajdonosok a bérlőktől.

Az eladó nyaralók iránti erős érdeklődés az üdülőövezeti lakóingatlanokat már korábban is a befektetők céltáblájára tette, de most a kiadó nyaralók is ötéves keresleti csúcsot döntöttek. Ez a jelenség enyhítheti a bérlők közti versengést a nagyvárosok albérletpiacain, ami most kapóra jöhet az egyetemistáknak és főiskolásoknak - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből.

Nagyvárosból a tópartokra

“Az idén, már a nyaralási szezon előtt, az év első hat hónapjában több mint 5 éves csúcsra emelkedett a kiadó nyaralóövezeti ingatlanok iránti kereslet. Ez javarészt a koronavírus-járványnak, azon belül a pandémia során elrendelt karanténnak, ezzel összefüggésben pedig a távmunka és home-office térnyerésének köszönhető. A felsőoktatási felvételi ponthatárok jövő heti kihirdetése után az albérletpiacra tartó diákoknak ez sokat segíthet, mert a keresettel rendelkező bérlők egy része a nagyvárosokból a nyaralóövezetekbe költözött. Emiatt a diákoknak nem kell a következő hetekben olyan éles konkurenciaharcra számítani az egyetemvárosok albérletpiacain.” - mondta Balogh László, az ingatlanportál vezető gazdasági szakértője.

Hozzáteszi: “A nyaralótérségek közül főként a balatoni és a Velencei-tó melletti kiadó ingatlanok iránt ugrott meg a kereslet. 2016 első félévéhez képest a balatoni északi és déli parton is háromszorosára nőtt a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma 2021 első hat hónapjában. A Velencei-tónál 500 százalékkal nőtt az elmúlt hat évben a bérelhető ingatlanok iránti érdeklődések száma.”

Árak a Balatonról, a Velence-tóról és az egyetemvárosokból

Az oldal adatai szerint a Balaton északi partján lévő kiadó ingatlanok havi átlagos bérleti díja a kínálati piacon 280 ezer forintra rúgott július elején. Balatonfüreden például 295 ezer forintot tett ki. A déli oldalt 250 ezer forintos bérleti díj jellemezte, ezen belül a siófoki bérelhető ingatlanokat havi 225 ezer forintért kínálták a tulajdonosok. A Velencei-tó melletti térségben - Velencében és Gárdonyban - 190 ezer forintot tett ki a bérleti díj július elején.

Mindeközben Budapesten az átlagos havi bérleti díj 140 ezer forintnál tartott ekkor.

Igaz, a legjelentősebb kínálatot felvonultató, népszerű kerületek közül a XI.-ben és a XIII.-ben az átlagos bérleti díj magasabb volt az átlagnál, mindkét városrészben 150 ezer forintot tett ki. A nagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 110 ezer, Szegeden több mint 102 ezer, Miskolcon 85 ezer, Pécsen pedig 95 ezer forint volt az átlagos bérleti díj.