Nem elég a drágulás: több hónapos késéssel is számolniuk kell az új lakásra váróknak

Rengeteget csúsznak az új lakások átadásai. A munkaerőhiány és az építőanyagok drágulása nem csak a határidőket, de az árakat is befolyásolja.

Hónapokat vagy akár egy évet is csúszhat az új lakások átadása – erről számolt be az ATV Híradó riportja. Benedikt Károly, a Duna House szakértője arról beszélt: azok, akik most költöznének, a szokásosnál türelmesebbnek kell lenniük, fél-egy éves csúszással is számolniuk kell elsősorban a munkaerőhiány miatt.

A burkolási munkákért vagy a festésért háromszor annyit kérnek, mint néhány hónappal korábban. Ez, akárcsak az építőanyagok drágulása nem csak a határidőket, de az árakat is befolyásolja.

Budapesten jelenleg 424 projektben 32 ezer új lakás épül, az átlagos négyzetméterár 1,13 millió forint. A szakértők szerint a négyzetméterárakat jelentős mértékben felhajtják a kormány intézkedései is.