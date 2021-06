Rengeteg magyar járta meg a kapkodást: sok pénzükbe fáhat a hirtelen jött kánikula

Minden egyes ingatlantípusnál más-más szempontot érdemes figyelembe venni, ha úgy döntünk, nem bírjuk elviselni a kánikulát az otthonunkban. Rengetegen kapkodják el a klímavásárlást a hirtelen jött hőség miatt. Most egy szakértő ad tippeket a he.yes döntéshez.

Egyáltalán nem mindegy, hogy családi házba, lakásba vagy nyaralóba szereltetnénk klímát, ahogy az sem, melyik szobát szeretnénk hűteni, netán télen fűteni a berendezéssel. Minden egyes ingatlantípusnál más-más szempontot érdemes figyelembe venni, ha úgy döntünk, nem bírjuk elviselni a kánikulát az otthonunkban.

„Az épület jellege mellett a zajszint, az üzemmód, a teljesítmény és a hatásosság, amire kiemelten ügyelni kell klímaválasztásakor” – hívta fel a figyelmet Nyeste József, a Panasonic szervizmérnöke.

Amikor hirtelen beköszönt a hőség, sokan esnek abba a hibába, hogy elkapkodják a klímaszerelést és nem veszik figyelembe az ingatlan tulajdonságait

– mondta a szakember. Régi bérházaknál például kiemelten figyelni kell a falak vastagságára, a nagy belmagasságra és az elektromos hálózat terhelhetőségére. Utóbbi sokszor elavult és nem bírja a klíma működtetéséhez szükséges plusz energiát, ami nagyon sok bosszúságot okozhat a tulajdonosnak.

Az újépítésű lakóparkok esetében általában már előre megtörténik a klímaberendezés csöveinek a kialakítása, az úgynevezett előcsövezés. Sok esetben azonban nem megfelelő ezek mérete. Ha pedig fűtésre is szeretnénk használni, akkor megint más szerelést igényel a berendezés. Iker- és társasházaknál a kültéri egység elhelyezése szokott problémát okozni, valamint a zajszint, hogy működés közben ne zavarja a többi lakót.

Kulcskérdés a helyes felszerelés

Nyaralókhoz érdemes nagyobb teljesítményű klímát választani, a kültéri egységet pedig úgy elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen a karbantartáskor. Ezt a szempontot egyébként minden ingatlan típus esetében szem előtt kellene tartani. A komfortérzetet külön növeli, ha távolról, wifin keresztül vagy telefonon vezérelhető a klímaberendezés. Természetesen a légkondicionálókat az okos otthon rendszerbe is integrálhatjuk.

Egyáltalán nem mindegy az sem, hogy a beltéri egység hova kerül. Fontos, hogy a légáram ne zavarja a bent tartózkodókat. A berendezés kiválasztásakor a szoba paramétereit – tájolás, méret, szoba típusa (dolgozó, háló, nappali, gyerekszoba) – minden esetben szem előtt kell tartani. Gyerekszobában például valószínűleg a zajszint lesz inkább a mérvadó, míg egy amerikai konyhás nappalinál a teljesítmény fontosabb.

Ne csak hűtsön, fűtsön is

Ma már egyre inkább jogos igény, hogy a hűtés mellett hideg időben fűtésre is alkalmas legyen a klímaberendezés. Amennyiben a lakás teljes fűtését klímával szeretnénk megoldani, erre is van lehetőség. Ehhez mindenképpen olyan modellt kell választani, ami elbírja a folyamatos terhelést. A felszerelésnél a cseppvíz megfelelő elvezetését is meg kell oldani. Ezt nem szabad mindenféle házi megoldással elbliccelni. A fűtésre is alkalmas klímáknál például a kültéri egységben termelődik nagy mennyiségű cseppvíz, amit fagymentesen kell elvezetni.

A tetőterekben nagyobb hűtési teljesítményre és akár folyamatos üzemre lehet szükség. Ehhez figyelni kell arra, hogy ne legyen nyitott tér lefelé, ahol a hideg azonnal távozik.

Annyi szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy valóban a megfelelő modellt válasszuk és az tényleg azt a teljesítményt nyújtsa, amit elvárunk tőle, hogy érdemes szakértő segítségét igénybe venni a vásárláshoz és a beszereléshez is. Aki így tesz, annak garantáltan nem lesz felesleges pénzkidobás a klímázás

- összegez Nyeste József.