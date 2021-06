Itt a figyelmeztetés: gigabírságot kaphat szombattól, akinek kertje, földje van ebben a három megyében ×

Szombaton 0:00 órától három megyében tűzgyújtási tilalom lesz érvényben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tilos lesz tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.

A száraz és meleg időjárás miatt ilyenkor sokkal szárazabb a növényzet és egy kis figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet. A tűzoltókat idén már több, mint 4900 szabadban keletkezett tűzhöz riasztották, a leégett terület pedig akkora, mintha 5035 focipálya égett volna le.

A kertben bográcsozni, grillezni szabad, de a tüzet egyetlen pillanatra se hagyjuk magára és mindig legyen a közelben oltóvíz. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.

Ha nincs tilalom, erdőterületen akkor is csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen szabad tüzet rakni, szélcsendes időszakban úgy, hogy az a környezetre veszélyt ne jelentsen. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell annak biztonságos eloltásáról. A tűz őrzéséről és annak eloltásáról a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűz gyújtója minden esetben köteles gondoskodni. Fokozott figyelemmel kell eljárni az erdőn kívüli, illetve a lakott területeken is, mert a felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető tűzeset forrása lehet.

Aki nem tartja be a szabadtéri tűzgyújtás, égetés szabályait, tűzvédelmi bírsággal is sújtható, ami az okozott károk megtérítésén felül, az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.