Az ideiglenes lakcím bejelentése: mi a különbség az állandó és az ideiglenes lakcím között?

A lakcím bejelentése minden esetben fontos feladat, hiszen mindannyiunknak szüksége van egy hivatalos elérhetőségi helyszínre, amelyen értesíthetőek vagyunk – azonban gyakran összekeverednek bennünk a fogalmak, sokszor nem tudjuk, hogy melyik bejelentett lakcímünk mire jogosít fel, milyen kötelezettségeket vállalunk például egy ideiglenes lakcím bejelentése során.

Cikkünkben eláruljuk, mi a különbség az ideiglenes lakcím, az állandó lakcím és a sokat emlegetett tartózkodási hely között, melyik lakcím hol szerepel a lakcímkártyánkon és milyen ügyben melyik címünket használjuk. Azt is eláruljuk, hogyan jelenthető be az ideiglenes lakcím albérlet esetében és mik az ideiglenes lakcím jogi következményei. Gondot okoz a bonyolult lakcímbejelentő lap kitöltése? Ebben is segítünk!

Miért fontos a lakcímbejelentés?

Fontos, hogy be legyen jelentve hivatalosan az a lakcímünk, ahol valójában lakunk, hiszen így vehetjük igénybe az olyan kedvezményeket és szolgáltatásokat, mint az állami egészségügy vagy a lakcímhez tartozó iskola. Emellett van egy nyomósabb oka is a lakcímbejelentés fontosságának: mégpedig az, hogy ha nem arra a lakcímre vagyunk bejelentve, ahol élünk, azzal törvényt szegünk.

Mi történik, ha nem tudunk lakcímet megadni?

Ha valaki nem tud bejelentkezni oda, ahol valójában lakik, sokszor egy régebbi, elavult lakcímet kell használnia (leggyakrabban a rokonság egyik tagjánál). Ha nem sikerül egy ismerősön keresztül bejelentkeznünk, akkor települési lakcímet kell létesítenünk, amellyel - ha nem is vagyunk azok – hajléktalan státuszba sorolnak minket. Ebben az esetben egy várost vagy egy budapesti kerületet kell megjelölnünk, ahol „lakcím nélküli” emberként a legtöbbet tartózkodunk. Ez az eset csak a rendes lakóhelyre vonatkozhat, tartózkodási helyet bejelenteni így nem lehet – a bejelentést bármilyen igazolás nélkül megtehetjük a magyar okmányirodákban.

Mi a különbség az állandó és az ideiglenes lakcím között?

A lakóhely, azaz állandó lakcím az a hely, ahol a törvény szerint valójában élünk. A bejelentett lakcímnek nem kell feltétlenül lakóépületnek lennie, lehet az akár egy raktárhelyiség vagy garázs is. Ezzel szemben az ideiglenes lakcím, másnéven a tartózkodási hely az a lakcím, ahol 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodunk, ám nem mondjuk fel miatta az állandó lakcímünket. Ideiglenes lakcím bejelentés nem lehetséges, ha nincsen állandó lakcímünk megadva!

Sokan nem tudják, de törvényben van szabályozva az, hogy költözés esetén 3 napon belül be kell jelentenünk az új lakcímünket, nem választás kérdése, hogy megtesszük-e! Ugyanígy kell eljárnunk az ideiglenes lakcím bejelentése esetén is, hiszen saját érdekünk, hogy szükség esetén például el tudjunk menni háziorvoshoz vagy hivatalos ügyben megadjuk a levelezési címünk.

Mi a különbség az ideiglenes lakcím és a tartózkodási hely között?

Nincs különbség az ideiglenes lakcím és a tartózkodási hely között, mindkét megnevezést használhatjuk (hivatalosan tartózkodási hely).

Hány ideiglenes lakcím lehet egy embernek?

Mindenkinek egy darab állandó lakcíme és egy ideiglenes lakcíme, avagy tartózkodási helye lehet. Mindkét cím fel van tüntetve a lakcímkártyánkon, amelyet a legtöbb hivatalos ügyintézéshez a személyi igazolványunk mellett használnunk kell.

Ideiglenes lakcím albérlet esetében

Számos esetben az ideiglenes lakcím bejelentés egy új albérletbe való költözés esetén történik meg (pl. tanulmányaink, munkalehetőségeink miatt más városba költözünk, de nem szeretnénk megszüntetni az állandó címünket szüleink házában). Az ideiglenes lakcím albérlet esetében ugyanolyan egyszerűen bejelenthető, mint saját lakhelyünknél, egy lényeges különbséggel kiegészítve: a szállásadó / tulajdonos hozzájárulása is kell. A szállásadó vagy aláírja a lakcímbejelentő lapot, vagy online ad hozzájárulást, illetve a lakcímbejelentéskor személyesen is megjelenhet az albérlővel az okmányirodában.

Más esetben, ha közokirattal vagy ügyvéd által ellenjegyzett (2 db tanúval aláíratott) okirattal igazoljuk, hogy jogosultak vagyunk az ingatlan használatára és a lakcím bejelentésére, nem kell a szállásadó aláírásáért folyamodnunk. Mindemellett az ideiglenes lakcím bejelentés során nem kell aszállásadó aláírása akkor sem, ha az albérleti szerződést két tanú aláírta nevével, lakcímével. Sokszor félreértés tárgya, hogy a szállásadó megtagadhatja-e az ideiglenes lakcím bejelentését. Amennyiben a lakó régi lakcíme már nem érvényes, törvényi kötelezettség az új ideiglenes lakcím bejelentése, amelyet a lakás tulajdonosa sem tagadhat meg.

Egyes esetekben több tulajdonosa is lehet az ingatlannak, amelyet albérletnek kivennénk. Az ideiglenes lakcím bejelentéséhez elég egy darab tulajdonos írásos vagy személyes hozzájárulása. További tévhit, hogy az albérletbe bejelentett ideiglenes lakcím vagy állandó lakcím meggátolja a tulajdonost a kilakoltatásban: a használati jogot az albérleti szerződés biztosítja, nem az, hogy be vagyunk-e jelentve, tehát a kilakoltatást ez nem gátolja meg akkor sem, ha kiskorú gyermekkel együtt élünk ott. A kilakoltatást lehet kezdeményezni bizonyító erejű okirattal – például a lejárt, meg nem hosszabbított albérleti szerződéssel – ha a folyamat végbemegy, a lakó lakcíme fiktívvé válik, vagyis a tulajdonos kijelentkeztetheti.

Az ideiglenes lakcím bejelentése mikor történik?

A kérelmezőnek az új ideiglenes lakcímen való tartózkodás 15. napjáig jeleznie kell. Az ideiglenes lakcím érvényessége egy évig tart, ezt követően újra jeleznünk kell az igényt egy újabb határidőért. Maga a lakcímkártya határozatlan érvényességű dokumentum.

Az ideiglenes lakcímbejelentés hol történik?

Országszerte bármelyik kormányablakban megtehetjük az ideiglenes lakcím bejelentését a megfelelő okmányok, dokumentumok – és egyes esetekben a tulajdonos / szállásadó beleegyezésének – felmutatásával. Az ideiglenes lakcím bejelentése nem csak személyesen, hanem online is megtörténhet.

Az ideiglenes lakcím bejelentése mennyi idő?

Személyes ügyintézés esetén az új lakcímkártyát azonnal megkapjuk. Elektronikus ügyintézés esetén meg kell várnunk, míg az okmányirodából kipostázzák megadott címünkre.

Az ideiglenes lakcím bejelentése mennyibe kerül?

Az eljárás illetékmentes.

Ideiglenes lakcím bejelentése mi kell hozzá?

Típuskérvény (köznyelven lakcímbejelentő lap);

személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély;

dokumentum, amely igazolja, hogy a kérvényezett lakcím létezik és jogosultak vagyunk a bejelentkezésre;

az előző lakcímkártya, amelyet le kell adni;

+ amennyiben nem a saját ingatlanunkba jelentkezünk be, a tulajdonos beleegyezését igazoló dokumentum vagy a tulajdonos személyes megjelenése.

Lakcímbejelentő lap hol szerezhető be?

Gyakori kérdés, hogy hol kapható lakcímbejelentő lap. A lakcímbejelentő lap egy speciális dokumentum, amelyet célszerű kikérnünk az okmányirodából. A lapcímbejelentő lap kitöltése elsőre bonyolult lehet, így lehetőség szerint kérjünk +1 példányt az ügyintézéshez.

Covid-19: a lakcímbejelentő lap PDF formátumban, online is érvényes?

Igen, az ideiglenes lakcím bejelentése, amennyiben minden szükséges dokumentumot feltöltünk, online is intézhető, így nem kell más emberekkel érintkeznünk és kitennünk magunkat a koronavírus veszélyeinek.

A lakcímbejelentő lap kitöltése

Figyeljünk oda arra, hogy a lakcímbejelentő lap kitöltése kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel történjen és ne ejtsünk rajta helyesírási hibát! A lakcímbejelentő lapon szerepelnie kell a tulajdonos / szállásadó aláírásának és a bejelentkezőének is. Fontos, hogy hogyan töltjük ki a lakcímbejelentő lapot: attól függően, hogy már meglévő tartózkodási helyet módosítunk-e egy új ideiglenes lakcím megadásával vagy először töltünk ki ideiglenes lakcím iránti kérelmet!

Az ideiglenes lakcím jogi következményei

Ahogy korábban is írtuk, az ideiglenes lakcím bejelentése és az állandó lakóhely megadása történhet olyan ingatlanban is, ami nem a saját tulajdonunkban van (rokon háza, albérlet stb.). Ha van érvényes albérleti szerződésünk, akkor jogunk van használni az ingatlant, amíg a szerződést a benne meghatározott körülményeknek megfelelően valamelyik fél fel nem bontja (a szerződésbontásnak számos oka lehet, például az ingatlan nem rendeltetésszerű használata stb.). Elméletben a tulajdonos – mivel a lakcímbejelentés nem ad jogokat a lakónak – könnyen kiteheti az albérlőt a lakásából, gyakorlatilag azonban nem olyan egyszerű, főleg, ha a felek között elhúzódó konfliktus van, vagy jogi útra terelik a lakhatási kérdéseket.

Nagyon fontos bármelyik fél szemszögéből, hogy csak olyan helyre jelentsük be magunkat / vagy olyan emberrel kössünk bérleti szerződést, akit valamilyen szinten megbízhatónak találunk és kölcsönösen együtt tudunk vele működni az ingatlanban való tartózkodás ideje alatt, ugyanis a konfliktusok és a jogi kérdések egyik félnek sem kedveznek hosszú távon.