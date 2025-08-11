2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Budapest, Hungary - November 18, 2016: View of The Faculty of Law and Political Sciences of Eotvos Lorand University, one of the oldest university in Hungary, founded in 1635.
Oktatás

Hatalmas magyar siker külföldön: hazai kutató kapta az egyik legrangosabb nemzetközi kitüntetést

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 19:31

Rangos elismerésben részesült Lovász László, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Academia Europaea budapesti intézményének egykori vezetője és a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, akinek tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért adományozott kitüntetést az Európai Tudományos Akadémia.

Az Erasmus-érmet tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért ítélte a kutatóprofesszornak az Európai Tudományos Akadémia. Rangos elismerésben részesült Lovász László, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Academia Europaea budapesti intézményének egykori vezetője és a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, akinek tartósan kiemelkedő nemzetközi tudományos munkájáért adományozott kitüntetést az Európai Tudományos Akadémia.

Ez az egyik, ha nem a legmagasabb elismerés, amelyet az Academia Europaea egy tudósnak adhat a tudományos teljesítményért.   Az érmet az európai szervezet éves konferenciáján, Barcelonában október közepén adják át, és a kitüntetett megtartja az éves Erasmus-előadást. 
Címlapkép: Getty Images
